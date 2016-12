Prins Jaime was al 41 jaar toen hij op 5 oktober 2013 zijn jawoord gaf aan de tien jaar jongere Viktória Cservenyák. Maar vanaf dat moment verliep alles met een sneltreinvaart. Vier maanden later werd hun eerste dochter, Zita Clara, geboren. In mei jl. werd het mooie gezinnetje verblijd met de geboorte van een tweede dochter, Gloria Irene. De prachtige gezinsfoto's die het paar onlangs verspreidde, spreken boekdelen. De introverte Jaime heeft zich ontpopt tot een tedere echtgenoot en papa.

