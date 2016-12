Portret van een hedendaagse vorst

Een tijdje geleden was Koning Willem-Alexander aanwezig bij de viering van het 50-jarige bestaan van het Jostiband Orkest in de Ziggo Dome. Deze band is samengesteld uit muzikanten die allen min of meer een mentale beperking hebben. De koning genoot zichtbaar van de bekende muzieknummers die ze brachten en zong zelfs mee met vele populaire hits. Na afloop stemde Willem-Alexander toe in een vraaggesprek met een van de leden van de band. Hij bekende daarin zelf ook in het leven te worden geplaagd door een 'beperking'. Maar wat bedoelt de koning daar eigenlijk mee? Royals zocht het uit.

