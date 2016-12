Onvergetelijke jurken

Dertig jaar na het legendarische huwelijk van Charles en Diana stond hun zoon voor het altaar met een burgermeisje, een primeur in de Britse geschiedenis. Het lag voor de hand dat de bruidsjurk van Kate Middleton evenzeer tot de verbeelding zou spreken als die van haar legendarische schoonmoeder Diana. Al weken voor de huwelijksdatum werd er gespeculeerd over de ontwerper van de jurk van Kate. Op de ochtend van het huwelijk zelf bleek dat de polls het bij het rechte eind hadden. Het was inderdaad Sarah Burton, de opvolgster van de overleden Britse ontwerper Alexander McQueen, die de eer had gekregen dé japon van het decennium te ontwerpen. Het was duidelijk dat de ontwerpster zich had laten inspireren door de legendarische japon van Grace Kelly. Anderzijds was de jurk van Kate zo vernieuwend dat ook zij een nieuwe trend in bruidsjurken in gang zette.

Lees het volledige artikel in Royals Extra juli-augustus 2016.