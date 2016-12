Ontdek de tien geheimen van de 90-jarige Queen om levenslustig oud te worden

Wat is haar geheim?

Vijfentwintig jaar na de pensioenleeftijd van de meeste van haar landgenoten is de Queen nog volop actief. Sterker nog, ze denkt er niet aan om ooit een stap terug te zetten. Maar laten we eerlijk zijn, slechts voor weinig mensen is het geluk weggelegd om nog zo vitaal te zijn op een dergelijke leeftijd. Verschillende van haar veel jongere collega's gaven er intussen al de brui aan. Zelfs de vorige paus verbrak een eeuwenoude traditie door aan te geven 'dat zijn gezondheid het niet meer toeliet om zijn taak te vervullen op de manier zoals hij dat zou willen doen'. Maar op Koningin Elizabeth schijnen de jaren geen vat te hebben. Wat is het geheim van haar ijzersterke gezondheid?

Ontdek de tien 'geboden' van de Queen om levenslustig ouder te worden.

1. Blijf actief

Koningin Elizabeth vraagt geen respect omdat ze op haar gezegende leeftijd nog altijd niet haar plicht wil verzaken. Ze verdient respect! Vorig jaar voerde Koningin Elizabeth 340 representaties uit. Samen met haar echtgenoot Philip (95 op 10 juni!) bezocht ze alle uithoeken van het land. Ze reisden zelfs nog voor een officieel bezoek naar Malta. Daarnaast is ze niet enkel de koningin van haar eigen land maar ook nog eens het hoofd van het Gemenebest, waar zij in 16 van de 53 deelnemende landen ook nog eens fungeert als staatshoofd. Elke avond komt haar legendarische 'rode doos' met dossiers, meestal parlementaire zaken tevoorschijn. Op haar leeftijd zou ze er genoegen mee kunnen nemen om die gewoon te ondertekenen. Maar neen, ze neemt de tijd om de documenten ook grondig door te nemen. In het weekend is het stapeltje dossiers nog dikker. Bestuurlijke zaken, zoals de wekelijkse audiëntie met de eerste minister, wil ze per se zelf nog doen en daar bereidt ze zich ook goed op voor. Eerste minister Blair verwoordde het ooit zo: 'Er zijn maar twee mensen aan wie een eerste minister zijn zorgen kwijt kan: zijn vrouw en de koningin.' Zo'n voorbeeldkoningin maakt het natuurlijk niet makkelijk voor haar nakomelingen. Dat heeft William de voorbije tijd ook aan den lijve ondervonden toen hij kritiek kreeg omdat hij in vergelijking met zijn hoogbejaarde grootouders 'te weinig' zou doen.

2. Laat je goed omringen

Uiteraard is het een feit dat de koningin het al een heel klein beetje kalmer aan doet dan enkele jaren geleden. Na haar laatste grote officiële reis naar Australië, een kleine vijf jaar geleden, heeft ze besloten grote verplaatsingen voortaan over te laten aan haar opvolger Charles en aan haar kleinzonen. Maar dat heeft niet zozeer met haar eigen leeftijd te maken als wel met die van haar trouwe metgezel, die nog eens vijf jaar ouder is. Volgend jaar vieren ze hun 70ste huwelijksverjaardag. De woorden van Koning George VI bij hun huwelijk in 1947 bleken profetisch: 'Ik hoop dat Philip beseft wat hij doet. Op een dag zal Lilibet koningin zijn en hij haar prins-gemaal. Dat is veel moeilijker dan koning zijn. Maar ik denk dat hij de juiste persoon is voor die job.' En inderdaad, ook Philip heeft inmiddels het record verbroken van langst dienende prins-gemaal. Het huwelijk is zeker niet altijd over rozen gegaan. Maar op het professionele vlak heeft hij haar altijd door dik en dun gesteund. De Hertog van Edinburgh is natuurlijk evenzeer gezegend met een ijzersterke gezondheid. Op zijn 90ste verjaardag, vijf jaar geleden, vertelde hij dat hij het nu toch wel wat rustiger aan zou doen. Daar is sindsdien niets van in huis gekomen. Vorig jaar voerde ook hij nog 217 representaties uit. Hij stapt nog altijd kaarsrecht en deinst er niet voor terug om urenlang recht te staan. Dat was hem in 2012 trouwens bijna fataal geworden. Tijdens de vier uur durende vlootshow op de Theems voor het diamanten ambtsjubileum van de Queen was het koud en viel de regen met bakken uit de lucht. De hoogbejaarde prins nam geen enkele pauze maar moest enkele dagen later in het ziekenhuis worden opgenomen met een fikse blaasontsteking. Nauwelijks enkele weken later stond hij er weer, klaar om opnieuw aan de slag te gaan.

3. Eet (een klein beetje) gezond

Veel ouderen letten erg op hun voeding, bang voor de gevolgen van een bourgondische levensstijl. Voor de Queen geldt dat maar gedeeltelijk. Tweemaal per week krijgt ze van haar keukenchef een rood leren boekje met menusuggesties. Daarin kruist ze aan wat ze graag zou eten en doorstreept ze wat ze niet wenst. Daarover doet ze niet moeilijk. Ze is geen foodie, zoals dat heet en eet vooral om te leven. In haar menu zit in de loop der jaren weinig variatie. Ze wil vooral Brits eten en heeft het niet zo begrepen op de wereldkeuken. De Queen begint de dag met volkorengranen Special K, fruit en een omelet of wat gerookte zalm. Een stukje truffel in haar eitje vindt ze het toppunt van culinair genot, maar dat zou ze zelf nooit aanschaffen. Enkel als ze een stukje van het 'zwarte goud' krijgt, zal ze er erg van genieten. Eigenlijk was de Queen een trendsetter in slow food, de beweging die vooral seizoensgroenten en -fruit promoot. Zo smult ze tijdens de zomermaanden in Balmoral elke dag aardbeien maar nooit zou ze die eten buiten het seizoen. Daarnaast komen er vooral groenten en fruit uit haar eigen boerderijen op tafel. De hele familie is dol op lamsburgers en meestal staat er vlees of vis op het menu met een champignonsaus of een of andere room- of botersaus. Op zondag eet ze zoals de meeste Britten graag een stuk gebraad. In de namiddag is er de afternoon tea, compleet volgens de Victoriaanse traditie met sandwiches, belegd met tonijnmayonaise of kip met curry, scones met jam en een chocoladecake. Chocolade gaat er bij de Queen trouwens altijd in, daar is ze werkelijk dol op. Maar ze let ook op haar lijn. Als ze alleen is, eet ze zo weinig mogelijk koolhydraten: geen aardappelen, pasta of brood tijdens het middagmaal. Enkel een gegrild stukje vlees of vis met groenten of een slaatje. Het middagmaal wordt wel steevast begonnen met een glaasje gin met Dubonnet, een schijfje citroen en heel veel ijs. Er moet tenslotte nog gewerkt worden. 's Avonds zal ze ook met plezier een glaasje wijn of champagne nuttigen. Maar ze drinkt met mate, meer dan haar moeder. Van de Koningin-moeder is geweten dat zij niet genoeg had aan een enkel glaasje gin met Dubonnet. Toch werd ze 101. De kans is dus groot dat haar dochter, die veel gezonder leeft, nog ouder wordt.

4. Beweeg

Van stramme spieren, nochtans een typische ouderdomskwaal, lijkt Koningin Elizabeth evenmin last te hebben. Wie haar onlangs een kijkje zag nemen bij de werken voor de nieuwe metrolijn in Londen keek zijn ogen uit. Met gezwinde tred liep ze door de lange ondergrondse gangen. Hoe blijft ze toch zo in vorm? Het antwoord is ook heel simpel: haar liefde voor dieren. Haar honden dwingen haar om met hen naar buiten te gaan en te wandelen. Ook het paardrijden heeft ze nog niet moeten laten. Het paard is nu wel ingeruild voor een pony. Als het even kan, maakt ze bij Windsor Castle een ritje op Carltonlima Emma, zoals haar huidige pony heet. Elizabeth heeft ook zo'n goede techniek dat het haar weinig moeite kost. Ze kreeg haar eerste paardrijlessen op haar derde en al die jaren is ze blijven rijden. Volgens haar nicht, Margaret Rhodes, houdt ze zo van paardrijden omdat het de enige momenten zijn waarop ze zich geen staatshoofd voelt, maar gewoon een mens in communicatie met een dier. Pittig detail: Elizabeth draagt nog altijd geen helm als ze gaat paardrijden maar gewoon een van haar zijden sjaals. Als iemand haar daarop attent maakt, antwoordt ze beslist: 'Ik heb het nooit gedaan en ik zal het ook nooit doen. U hoeft uw haar ook niet zo op te maken zoals ik.' De Queen is eveneens nog altijd verzot op paardenrennen, waarbij ze ook niet stil op haar stoel blijft zitten. Veel van 'haar' paarden wonnen al belangrijke prijzen, niet enkel bij renwedstrijden maar ook als polopaard of bij het koets mennen.

5. Ga naar buiten

Elizabeth is een buitenmens. Ooit vertelde ze dat ze mocht ze geen koningin zijn - gewoon op het platteland zou leven, omringd door honden en paarden. Ze was 16 jaar toen haar vader haar meenam naar de koninklijke stallen in Wiltshire en dat was meteen een coup de foudre. Urenlang wilde ze haar handen, die de paarden hadden gestreeld, niet meer wassen. Buckingham Palace is haar officiële residentie in hartje Londen, maar het liefst verblijft ze op het meer rustige domein van Windsor Castle. Tijdens de kerstperiode gaat ze naar Sandringham. En het liefst van al verblijft ze in het Kasteel van Balmoral in Schotland, waar ze haar zomervakanties doorbrengt.

6. Een eigen stijl

Op het platteland draagt de koningin makkelijke kleren, meestal van het Britse merk Barbour. Maar als ze onder de mensen moet komen, is ze altijd piekfijn uitgedost. Omdat ze haar 'eigen stijl' heeft, los van elke trend, zou je denken dat ze niets heeft met mode. Maar niets is minder waar. Ontwerpers als Karl Lagerfeld noemen haar een stijlicoon en prijzen haar tijdloze stijl. Met de huidige hype rond de kleding van Kate Middleton zou je bijna vergeten dat de Queen al decennia voor de hertogin experimenteerde met prints en color-blocking. Zij was degene die de kracht van een eigen stijl als handelsmerk heeft uitgevonden, wat nu gemeenzaam power dressing wordt genoemd. Jarenlang werd er gespot met haar typische mantelpakjes, maar nu staan zelfs jonge meisjes in de rij om een Launerhandtas zoals de Queen op de kop te tikken. Lang voordat het mode werd om duurzame kleding te dragen, was dat al de belangrijkste eis van de Queen. Ze geeft liever niet te veel geld uit aan kleren, maar ze moeten wel van perfecte kwaliteit zijn zodat ze ze jaren kan dragen. Haar kapsel is altijd piekfijn en ze gaat nooit de deur uit zonder lippenstift. En let wel, daar heeft ze geen personeel voor. Tijdens representaties ziet haar entourage haar geregeld haar lippen bijstiften. En ja, om mooi te zijn moet je soms lijden. Zelfs op haar 90ste draagt ze nog altijd schoenen met een hakje. Haar prachtige juwelen zijn soms loodzwaar. Denken we maar aan de enorme kroon die ze draagt bij de opening van het parlementaire jaar. Maar de traditie verzaken en deze kroonjuwelen in de Tower laten liggen? Geen denken aan!

7. Mee met haar tijd

Het is lange tijd bon ton geweest om een beetje te spotten met de 'ouderwetse' Queen, die in een 'andere tijd' leefde. Maar het leek wel of ze met de jaren steeds moderner werd. Wie vergeet er ooit het popconcert bij Buckingham Palace naar aanleiding van haar diamanten ambtsjubileum, met als hoogtepunt de skagroep Madness, die op het dak van het paleis 'Our House' zong? Dat ze met de computer overweg kan en mails verstuurt, tot daaraan toe. Maar hoeveel hoogbejaarden hebben een iPod én een iPhone mét muziek op? Maar net als alle oma's had ze daar in het begin wat problemen mee. Toen ze haar kleinzonen William en Harry in 2007 vroeg om haar voicemail opnieuw in te stellen, konden die het uiteraard niet laten om haar iPhone van een originele boodschap te voorzien: 'Hej, dit is Liz. Sorry, ik ben even weg van de troon. Als je Philip wil horen, druk 1. Voor Charles, druk 2 en voor de corgi's, druk 3.' Iedereen kon er hartelijk om lachen. Het Britse hof was ook als eerste actief op de sociale media.

8. Maak je niet druk

In tijden waarin mensen hun intiemste gevoelens delen op televisie of op de sociale media slaagt de Queen er nog altijd in om niets van haar privéleven prijs te geven. Niemand weet wat ze denkt. Nooit zie je haar boos worden of verdrietig. Ze lijkt wel onverstoorbaar. Toen ze op 9 juli 1982 in haar slaapkamer werd verrast door een inbreker zei ze hem met haar typische cool: 'Wat doe jij hier?' Een jaar eerder was er grote paniek tijdens Trooping the Colour, toen een losgeslagen jongere - weliswaar met een speelgoedpistool - haar wilde neerschieten. Even werd ze lijkbleek, maar ze herpakte zich snel en zette haar rit te paard gewoon voort. Een van haar grootste stunts voerde ze uit toen ze als Bond Girl verscheen in een filmpje dat werd afgespeeld tijdens de opening van de Olympische Spelen in 2012. Naar verluidt wist zelfs haar familie van niets en keek ze haar ogen uit. Toch is ook Elizabeth een mens van vlees en bloed met zwakke momenten en twijfels. Haar geloof geeft haar zeker veel kracht. Elke zondag gaat ze naar de kerk. Ze is natuurlijk ook het hoofd van de anglicaanse kerk. Haar geloof maakt ook dat ze nooit zal aftreden. Ze is door God 'gezalfd' als koningin en dat ziet ze als een eeuwige taak.

9. Wees eigenzinnig

Een van de grote voordelen van een hoge leeftijd is dat je al heel veel hebt meegemaakt. Dat maakt dat je zo veel wijzer bent dan de 'jonkies' en dat toont de Queen ook. Zo is ze dol op de televisiereeks Downton Abbey, maar ze maakt zich steevast druk over de historische fouten die erin voorkomen. Als iemand een fout maakt tegen het protocol, zal ze zich niet inhouden om de persoon in kwestie daarop te wijzen. Zo legde ze vorige zomer tijdens een diner nog formule 1-rijder Lewis Hamilton het zwijgen op toen die een praatje met haar wilde beginnen. 'Kijk, ik ga eerst met de gast aan mijn rechterkant praten en dan kom ik bij jou', zei ze met een zuinige glimlach. En dat ze een geëmancipeerde vrouw is die haar mannetje staat, dat hoeft geen betoog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leerde ze met een vrachtwagen rijden en banden vervangen en ook nu zit ze heel vaak zelf achter het stuur. Groot was de verbazing van Kroonprins Abdullah van Saudi-Arabië in 1998 toen niemand minder dan de Queen herself met hem rondreed om hem de omgeving van Balmoral te tonen. Het was haar manier om hem terecht te wijzen voor het feit dat vrouwen in zijn land nog altijd niet met de auto mogen rijden.

10. Lach!

Het mag misschien verbazen dat de vrouw die symbool staat voor de Britse stiff upper lip door alle intimi beschreven wordt als een dame met heel veel gevoel voor humor. Naar verluidt kan ze heel goed mensen nadoen. Tijdens familiefeesten oogst ze met haar acts dan ook veel succes. En zij die altijd wordt omringd door een heel streng protocol vindt het heerlijk als er wat misloopt. Toen ooit een heel team van vuurwerkexperten er niet in slaagde om het vuurbaken aan te steken, wat moest leiden tot een prachtig vuurwerk, moest haar chef huishouding haar met de handen in het haar vertellen: 'Majesteit, ik vrees dat alles fout loopt wat maar fout kan gaan!' 'Oh, is dat waar?', antwoordde ze geamuseerd. 'Fantastisch is dat!' Toen in 2014 na een wedstrijd een hockeyspeelster een selfie maakte met een van haar teamgenoten, zag ze tot haar verbazing ineens een felgroene verschijning tussen hen in. Het was de Queen die een grapje wilde maken. Koningin Elizabeth vindt het ook heerlijk om af en toe in een zogenoemd 'volksbad' ondergedompeld te worden en rechtstreeks te praten met haar onderdanen. 'Dan zien ze eens dat ik echt besta', grapt ze daarover.

Negentig of niet, de plichtsbewuste Queen gaat gewoon door. In het voorwoord van een biografie over Elizabeth II, die vorig jaar is verschenen, zei Prins William over zijn grootmoeder: 'Ik denk dat ik spreek voor mijn generatie als ik zeg dat het voorbeeld en de continuïteit die door de koningin worden belichaamd, niet alleen zeer zeldzaam zijn onder staatsleiders, maar vooral een grote bron van trots en geruststelling.' Want inderdaad, de Queen is niet alleen een superoma voor haar familie, maar tevens de superoma voor al haar onderdanen. En ze geeft iedereen het voorbeeld dat je ook op een waardige manier ouder kunt worden. Maar dan moet je wel haar tips in gedachten houden.