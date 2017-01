Máxima's kristallen bruiloft en modedossier 2016

Op 2 februari 2017 hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima iets te vieren. Op die dag is het precies 15 jaar geleden dat ze elkaar hun jawoord gaven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Iedereen herinnert zich nog als de dag van gisteren hun passionele kus op het balkon van het Paleis op de Dam. Sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan. Het paar kreeg drie gezonde dochters en werd Koning en Koningin van Nederland. Maar één ding is onveranderd gebleven: de Máximania, oftewel de collectieve bewondering van het land voor de geliefde van zijn koning.

Dat Willem-Alexander uit liefde trouwde met Máxima Zorreguieta was overduidelijk. De kroonprins was tot over zijn oren verliefd op de Argentijnse intelligente schone. Hij moest en zou met háár trouwen en met geen ander. Iedereen herinnert zich de heisa toen bleek dat de vader van Máxima deel had uitgemaakt van de regering van dictator Videla. Maar de kroonprins hield voet bij stuk. Toen hem tijdens de persconferentie naar aanleiding van de aankondiging van zijn verloving op 30 maart 2001 werd gevraagd wat zijn keuze zou zijn geweest als hij geen toestemming had gekregen voor zijn huwelijk met Máxima, antwoordde hij: 'Dan had Nederland moeten zoeken naar een nieuwe kroonprins.' Die opmerking klonk voor zijn toekomstige wellicht als muziek in de oren. Heel anders was het antwoord van zijn moeder, de toenmalige Kroonprinses Beatrix, na haar verloving met Claus von Amsberg in juni 1965. Toen haar werd gevraagd wat haar keuze zou zijn geweest als zij geen toestemming had gekregen van het parlement, antwoordde zij dat ze dan uiteraard had gekozen voor haar rol als kroonprinses en dat dan de verbintenis met Claus niet was doorgegaan. Het was nu aan Máxima om te tonen dat Willem-Alexander een goede keuze had gemaakt. In de maanden voor het huwelijk volgde ze een intensieve spoedcursus om haar nieuwe vaderland beter te leren kennen. Uiteraard werd die periode ook benut om het huwelijk grondig voor te bereiden. Dat werd gepland op 2 februari 2002.

02-02-2002

Dat Willem-Alexander precies op 2 februari zou trouwen, leek in zijn ogen vanzelfsprekend: 'Ja, als je een huwelijk programmeert begin 2002, moet je toch wel op de tweede van de tweede trouwen en dat alles in het jaar 2002. Nee, het was geen echte keuze.' Daarbij kwam dat de tweede februari van dat jaar ook nog eens op een zaterdag viel, zodat de regering zich niet hoefde te buigen over het probleem of het al dan niet een nationale feestdag zou worden, met als gevolg een extra vrije dag voor de Nederlandse werknemers.

Om de veiligheid van de vele gasten te kunnen waarborgen werd als uitvalsbasis het Paleis op de Dam gekozen. Zo kon het burgerlijk huwelijk plaatsvinden in de nabijgelegen Beurs van Berlage en de kerkelijke plechtigheid in de Nieuwe Kerk, naast het paleis. De route Dam-Rokin-Munttoren en terug was eenvoudig vrij te maken voor een korte rijtoer met de Gouden Koets. En toen het eenmaal twee februari was, bleken de weergoden een lentedag met alleen maar zon in petto te hebben.

Een sprookjesprinses

Volgens koningskenners vond op die dag het mooiste Oranjehuwelijk ooit plaats. De bruid werd een oogverblindende schoonheid genoemd, afkomstig uit het land van Evita Perón. De kersverse Prinses Máxima was gekleed in een schitterende creatie van het Italiaanse modehuis Valentino, terwijl ze in haar kapsel een speciaal samengesteld diadeem droeg, dat uw magazine Royals destijds als enige vooraf had aangekondigd. Dat de nieuwe prinses iets had met juwelen zou de komende jaren wel heel duidelijk worden.

Van alle markten thuis

Nederland was blij met de komst van de drie 'A-tjes' die in de jaren 2003, 2005 en 2007 werden geboren. Amalia, Alexia en Ariane groeien op in een landhuis dat eigendom van de familie is en waar ze ongetwijfeld een heerlijke jeugd genieten. Maar ze worden thuis niet opgevoed als 'prinsessen', beweren intimi. Mensen die 'moeder' Máxima met haar dochters bezig zien, beweren dat 'dit de eerste Oranjes zijn die echt worden opgevoed'. Maar een moeder aan de haard is Máxima zeker niet. Naast haar taken als prinses, en nu als koningin, maakt ze zich ook nuttig op sociaal, cultureel en zeker op economisch vlak. Ze is immers econome van opleiding. Daarnaast is ze ook bijzonder sociaal in de omgang. Dat maakt dat ze zich evengoed op haar gemak voelt bij de groten der aarde als bijvoorbeeld in de multiculturele Haagse Schilderwijk.

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw

Grondwettelijk gezien draagt de echtgenote van de koning enkel de titel van koningin. Het is de koning die het land leidt. Maar dat Máxima de sterke vrouw is achter de koning, is duidelijk. De projecten van de diverse organisaties waarbij ze een erefunctie krijgt toebedeeld, wil ze ook actief volgen en aanmoedigen. Daarbij steunt ze nadrukkelijk bevolkingsgroepen die het nog altijd moeilijker hebben, zoals holebi's en allochtonen. Ook speelt ze al jaren een niet onbelangrijke rol op internationaal vlak. Sinds 2009 is ze de officiële pleitbezorgster van de VN inzake inclusieve financiering voor ontwikkeling. Concreet gaat ze hiervoor in alle hoeken van de wereld kijken of zo veel mogelijk mensen toegang krijgen tot bankverrichtingen.

Een 'knappe' verschijning

Naast haar inhoudelijke invulling heeft Máxima het Oranjehuis weer wat glamour gegeven. En dat is ook niet onbelangrijk. Nu reeds 15 jaar lang slaagt Máxima erin om als hét stijlicoon van de Nederlanders gezien te worden. Natuurlijk staat ze er niet alleen voor. Een goed uitgekiende entourage zorgt er evenzeer voor dat het 'merk' Máxima elke dag opnieuw kan scoren en waakt over de juiste mix tussen ernst en glamour. Maar de koningin heeft natuurlijk zelf wel altijd het laatste woord.

De stijlingrediënten van Máxima

Wat is het eerste waar we op letten als we Koningin Máxima zien in levenden lijve, op foto's of op televisiebeelden: juist, wat draagt ze? Elke dag vindt u in de pers een uitgebreide beschrijving van haar kleding. En om de hongerige beeldpers elke dag te voeden moet je iets te bieden hebben.

Het lijkt wel of Koningin Máxima een geheim recept heeft om haar status van stijl-icoon zo hoog te houden. Royals bestudeerde haar outfits van het afgelopen jaar en kwam tot volgende conclusie: 48 nieuwe outfits, 41 hoeden en 8 galajurken. Ook in 2016 liet Koningin Máxima ons weer veel moois zien. Dankzij haar kameniersters, kappers, visagistes en ontwerpers zette de koningin vorig jaar ruim 130 verschillende looks neer.

Het moet voor de koningin soms een doorn in het oog zijn. Zodra zij met een ontwerp of accessoire naar buiten komt, staat meteen op het internet te lezen waar je hetzelfde object kunt kopen en voor welke prijs. Wie dus over een flink budget beschikt, zou haar als het ware exact kunnen kopiëren. Gelukkig beschikt Máxima als stijlicoon over een onevenaarbare troef: de unieke Oranjecollectie. Want niet alleen de waarde van de Oranjejuwelen is fabelachtig, elk sieraad vertelt ook een specifiek verhaal uit de Oranjegeschiedenis.

Zeg het met oranjejuwelen

Vreemd genoeg had haar voorgangster minder oog voor de bijzondere juwelencollectie van de familie. Koningin Beatrix had enkele lievelingsjuwelen die ze vaak droeg maar het merendeel liet ze liggen wegens 'niet meer draagbaar' of 'te opzichtig'. Máxima heeft daar echter een andere mening over. Sinds haar komst in de koninklijke familie kent de Oranjecollectie dan ook een echte revival.

Juwelen die jarenlang in de kluizen lagen, zijn als het ware herboren. De prachtige aigrette van Koningin Emma, het nieuwgevormde diadeem van bijvoorbeeld het collier van de saffieren parure of zelfs het diamanten horloge van Koningin Juliana, alles heeft ze weten te vinden.

Ook de wijze waarop Máxima haar juwelen draagt, is een beetje nieuw aan het Nederlandse hof. Zo liet ze een bijzondere hoofdband creëren waarop alle mogelijke diademen gemonteerd kunnen worden op een manier waarbij de juwelen optimaal zichtbaar zijn.

De verschillende diademen die bij Koningin Beatrix min of meer in haar weelderige kapsel verstopt zaten, blijken vormen en kleuren te hebben die voorheen nooit tot uiting kwamen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het prachtige diadeem met saffieren dat Máxima bij de inhuldiging droeg.

Ook tijdens het recente staatsbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland kwamen de Oranjejuwelen weer zichtbaar naar boven. De smaragden broche met de ovaalvormige pendant werd toen aan het diamanten halssnoer gehangen, andermaal een unieke combinatie.

Bij het gala in Nieuw-Zeeland droeg Koningin Máxima het favoriete diadeem van Beatrix. Dat diadeem, dat aan Koningin Emma toebehoorde, schitterde bij Máxima voor het eerst in al haar schoonheid. Het was duidelijk te zien hoe in 1890 de juweliers van de Koninklijke Utrechtse Fabriek van Zilverwerken het diadeem hadden samengesteld uit een unieke collectie van zachtroze diamanten. Na een fikse schoonmaakbeurt bij de Haagse hofjuwelier kwam het juweel afgelopen jaar op een heel fraaie manier tot zijn recht aan de andere kant van de wereld.

Máxima heeft ook geleerd om te 'praten' met de familiejuwelen. Zo zagen we haar kort na de verschijning van de kritische biografie over Koningin Juliana met een collier van wijlen de grootmoeder van haar man. Een mooi gebaar en stiekem een statement!

De 'perfecte koningin'

Elke monarchie is trots op haar eigen koningin. Maar in Nederland is de band tussen het volk en de echtgenote van de koning wel heel bijzonder. Dat bleek enkele maanden geleden nog in de grote Royalsenquête waarin Máxima op bijna elk vlak bovenaan op de lijst stond. Na 15 jaar is de Máximania nog altijd even sterk. Beter nog, zoals in elk goed huwelijk is de verliefdheid echte liefde geworden. Of dat ook binnenskamers zo is, kunnen wij als buitenstaanders natuurlijk niet echt inschatten. Maar nooit zijn er geruchten opgedoken waaruit zou blijken dat de liefdesband tussen de echtelieden verminderd zou zijn. Nee, Willem-Alexander had gelijk toen hij voet bij stuk hield om de vrouw van zijn dromen te trouwen. Nederland is er hem nog altijd dankbaar voor.

