Máxima en Mathilde scoren in derby der Lage Landen

Het driedaagse staatsbezoek van Koning Filip en Koningin Mathilde aan Nederland was eigenlijk het koninklijke equivalent van 'een middagje buurten'. Willem-Alexander en Filip kennen elkaar beter dan gemiddeld, delen een groot stuk (familie)geschiedenis en bestegen allebei in 2013 de troon. Tussen Mathilde en Máxima klikt het zelfs bijzonder goed, en ook deze keer bewezen de dames dat zij het 'dreamteam' van de Lage Landen zijn.

Allebei hielpen ze hun man af van een wat minder positief imago: Filip als 'stijve hark', Willem-Alexander als 'Prins Pils'. Allebei bewijzen ze dat je ook als koningin mooi, slim én ambitieus kunt zijn: Mathilde heeft een universitair diploma logopedie en psychologie, Máxima is econome. Allebei combineren ze inzet voor goede doelen met de zorg voor een groot gezin. Maar er zijn ook verschillen. Waar Koningin Máxima haar Latijnse temperament niet kan verstoppen, oogt Mathilde een stuk gereserveerder, net als haar echtgenoot.

Warme ontvangst

Voor de start van het staatsbezoek staat Willem-Alexander het Belgische koningspaar met open armen op te wachten op de Dam, maar Filip laat zich niet knuffelen. De dames grijnzen medeplichtig, zoals vrouwen dat soms doen over hun man. Ze zullen zeker ook overlegd hebben over hun outfit: dat doen ze, sinds ze in 2007 bij een gezamenlijk optreden in nagenoeg dezelfde zwart-witte pied-de-poulemantel verschenen, altijd.

Het is voor andere royals niet altijd makkelijk om naast Máxima te verschijnen: door haar kleurrijke garderobe en zwierige hoeden komen ze nogal snel in de schaduw terecht. Denken we maar aan de Spaanse Koningin Letizia, die bij een bezoek aan Nederland in 2014 zeer 'underdressed' leek naast de met handschoenen, hoed en juwelen uitgedoste Máxima. Maar precies omdat ze naast collega's ook vriendinnen zijn, gunnen de Belgische en Nederlandse koningin elkaar volop gelegenheid om te schitteren. Koningin Mathilde draagt een jurk en mantel in zijden jacquard met pied-de-poule-effect, in zilver en grijs van Natan, terwijl Máxima resoluut voor vintage kiest. De bruine mantel die ze draagt, is van haar schoonmoeder Beatrix geweest. Zij droeg hem op Koninginnedag 2000 in Katwijk. Zelfs de hoeden die de dames dragen - tijdens de kranslegging op de Dam moesten ze die stevig vasthouden vanwege de strakke wind - zijn op elkaar afgestemd. Zowel Mathilde als Máxima dragen een creatie van Fabienne Delvigne. De taupe capeline in fluwelen vilt, versierd met bijpassend lint, van Mathilde heet 'Paris', de goudbruine hoed in stro van Máxima heet 'Monaco'.

Voor het staatsbanket 's avonds in het Koninklijk paleis in Amsterdam, na een bezoek aan het Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond, halen beide koninginnen weer alles uit de kast, tiara's incluis. Voor Mathilde is dat het diadeem der negen provinciën, voor Máxima het met robijnen bezette Melleriodiadeem. Mathilde schittert in een zwierige geborduurde jurk van de Belgische ontwerper Pierre Gauthier, terwijl Máxima de japon van Jan Taminiau recycleert die ze eerder droeg bij het huwelijk van Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg met de Belgische Gravin Stéphanie de Lannoy in 2012. Hier wordt het verschil in temperament tussen beide dames wel zeer duidelijk: de jurk van Taminiau heeft een ruim decolleté, iets waarmee je Mathilde niet snel zult zien.

Vriendschapsbanden aanhalen

Dat het hele staatsbezoek ook bijna een familiebijeenkomst is, memoreert Koning Filip in zijn tafelrede, waarin hij nadrukkelijk Prinses Beatrix bedankt voor haar vriendschap met zijn oom, Koning Boudewijn, en zijn vader, Koning Albert II. Tijdens het diner van 'gerookte forellenmousse en gemarineerde zalm, haringkuit en daikonkers, mierikswortelsaus en dille, runderbouillon met chinoise van groente, royale en kruiden, gebraden roodpootpatrijs, saus van calvados, gemengde groenten, puree van topinamboer, gekaramelliseerde peer, ijs van VOC-specerijen, bodem van gepofte rijst en melkchocolade' zit Máxima tussen Koning Filip en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, Mathilde tussen Willem-Alexander en premier Rutte. Veel gelegenheid om bij te praten is er niet voor beide dames. Er zit wel een gemeenschappelijke kennis mee aan tafel: de Belgische couturier Edouard Vermeulen van modehuis Natan. Hij kleedt zowel Mathilde als Máxima. 'Het is een eer om twee koninginnen te kleden die goed weten wat ze willen', zegt hij diplomatiek, nadat hij eerder verklaarde dat Máxima 'gedurfdere' keuzes maakt.

In zijn toespraak verwijst Willem-Alexander ook nog naar het wel erg bijzondere 'geschenk' dat het Belgische vorstenpaar meebracht: die dag ondertekenden de Belgische en Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken een verdrag waardoor de grens tussen beide landen wordt aangepast. Het is van 1843 geleden dat zoiets nog gebeurde. Drie stukjes onbebouwd land aan de Maas werden omgeruild. Nederland wordt daardoor tien hectare groter. 'En dat alles gebeurde in goede vrede, zonder Tiendaagse Veldtocht', aldus Koning Willem-Alexander met een verwijzing naar de laatste oorlog die België en Nederland tegen elkaar uitvochten.

Dreamteam

Goede vriendinnen pinnen elkaar niet vast op één rol. Niet zo van: jij bent de serieuze, ik de losbol. Nee, ze gunnen elkaar de ruimte om af te wijken van het geijkte. Normaal gesproken is Máxima diegene die voor rood kiest, maar kijk: de tweede dag van het staatsbezoek is het Mathilde die van top tot teen, zwierige hoed incluis, in het rood is gekleed door Armani, terwijl Máxima er meer ingetogen uitziet in een ensemble met fluwelen top en rok met Schotse jacquard met zwarte, bordeaux en gouden tinten van Natan.

Voor en na de lunch in de Ridderzaal hebben de koninginnen een andere agenda dan hun echtgenoten, die hun gemeenschappelijke interesses illustreert. Ze zijn allebei dol op kunst - Mathilde misschien nét iets meer - en dus genieten ze van een bezoek aan de Alechinsky Retrospectieve in het Cobra Museum in Amstelveen waar ze rondgeleid worden door de bejaarde schilder zelf. In de voormiddag brengen ze een werkbezoek aan Kamers met Kansen, een welzijnsorganisatie in Nieuw-West Amsterdam die voortijdige schoolverlaters voorbereidt op een zelfstandig bestaan.

Wie hen samen ziet, wordt getroffen door hun bijna perfecte choreografie. Allebei oprecht geïnteresseerd, betrokken, goed geïnformeerd en uiterst professioneel. Allebei vastbesloten meer te zijn dan een mooi plaatje, allebei gedreven om het verschil te maken. Hun opvatting over hoe ze hun rol als koningin invullen, is zeer gelijklopend en er is veel wederzijds respect. Máxima's lach zal altijd breder zijn en Mathildes rok net iets langer, maar ze lijken meer op elkaar dan dat ze verschillen.

Twee handen op een buik

Dat Máxima en Mathilde écht goede vriendinnen zijn, wordt duidelijk bij het concert dat het Belgische vorstenpaar dinsdagavond in het Muziekgebouw aan 't IJ aanbiedt met onder meer het Nationaal Orkest van België en Ozark Henry. Aan wie geef je je favoriete modeadresjes, of, bij koninginnen, je favoriete couturier door? Alleen aan je beste vriendin, toch? Koningin Mathilde draagt die avond een beeldschone japon van de Nederlandse couturier Jan Taminiau, die onder andere de inhuldigingsjurk van Koningin Máxima ontwierp. Het is de eerste keer dat Mathilde een creatie van Tami-?niau draagt en de halsuitsnijding is ruimer dan we van haar gewoon zijn. Je hoort Máxima bijna zeggen: 'Toe maar, het kan best.' De groene japon die Koningin Máxima dinsdagavond draagt, is van modehuis Valentino en heeft ze al diverse keren eerder gedragen.

Met de trein naar...

Ook op de laatste dag van het staatsbezoek, als Mathilde en Máxima de koninklijke trein nemen naar Utrecht om daar het nieuwe Centraal Station te bezichtigen, spat de compliciteit ervan af. Beide dames schudden handjes met hoogwaardigheidsbekleders en het publiek, maar er worden ook veel onderlinge glimlachjes uitgewisseld. De grijze mantel van Mathilde is van de Belgisch-Libanese ontwerpster Esmeralda Ammoun, Máxima gaat opnieuw voor een creatie van Natan, die ze al eerder droeg tijdens een bezoek aan Duitsland in 2011.

Misschien hebben ze tijdens de treinrit een beetje kunnen bijpraten over de kinderen. De sfeer aan het Belgische hof is soberder dan op villa Eikenhorst, waar de dochters toch altijd iets meekrijgen van het jetset-achtige leven van hun moeder, al was het maar omdat hun grootouders aan de andere kant van de oceaan wonen. Er is nog een verschil: terwijl het Nederlandse vorstenpaar vastbesloten is Amalia tot haar 18de uit de schijnwerpers te houden, vervult Elisabeth al af en toe officiële taken. Beide moeders zullen daarover vast van gedachten wisselen. En Mathilde zal zeker ook met bijzondere belangstelling geïnformeerd hebben naar haar petekind Alexia.

In Utrecht nemen beide vorstinnen hartelijk afscheid van elkaar, waarop Mathilde doorreist naar Eindhoven waar Koning Filip de High Tech Campus bezoekt. Op Kasteel Heeze neemt minister Schultz van Haegen namens de regering afscheid van het Belgische vorstenpaar. Ik stel me zo voor dat Mathilde, in de auto onderweg naar Brussel, whatsappt aan Máxima: 'Het was leuk. Doen we gauw weer. Zonder pottenkijkers.'