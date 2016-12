Máxima, een creatieve en veelzijdige vorstin...

Op 17 mei jl. vierde Koningin Máxima haar 45ste verjaardag. Vijftien jaar geleden kreeg ze als bijzonder verjaardagsgeschenk van de toenmalige Koningin Beatrix de Nederlandse nationaliteit. Dat Máxima in het afgelopen anderhalf decennium veel bereikt heeft, is een understatement. Met haar latinotemperament pakte ze moeiteloos de Nederlanders in. In populariteitspolls staat ze al jaren nummer 1, ver boven haar echtgenoot Willem-Alexander en schoonmoeder Beatrix. Ook internationaal groeit de erkenning voor haar werk. Toch heeft ze die goede punten niet op een presenteerblaadje gekregen. Haar geheim? Hard werken natuurlijk, in combinatie met een flinke dosis Hollandse nuchterheid en een royale glamoureuze toets.

Als 'nieuwe' Nederlandse heeft Máxima zich meteen betrokken gevoeld bij de Nederlandse maatschappij. Natuurlijk had ook zij een zogenoemde 'inburgeringsperiode' nodig. Zo moest ze de taal en de gewoonten van haar nieuwe land grondig leren kenen, een prinses heeft immers een voorbeeldfunctie. Maar het feit dat ze elders was opgegroeid, gaf ook voordelen. Net als Máxima zijn er heel wat Nederlanders van andere origine, dat was dus herkenbaar voor een groot deel van de bevolking. Als buitenlandse kon ze ook met enige afstand de gevoeligheden van het land met een ander oog bekijken en daarop inspelen, wat uiteraard niet altijd van een leien dakje liep.

KOEKJE BIJ DE THEE

Een keer kreeg ze felle kritiek toen ze het aandurfde te beweren dat de Nederlandse identiteit eigenlijk niet bestaat, wat ze illustreerde met het spreekwoordelijke 'één koekje bij de thee'. Maar ze had gelijk, dat gaven naderhand ook veel Nederlanders toe. Met het geld dat Willem-Alexander en Máxima bij hun huwelijk hadden gekregen, werd het Oranje Fonds opgericht, dat sociale initiatieven steunt en zo de samenhang tussen mensen bevordert. Als beschermvrouw reikt ze elk jaar de Appeltjes van Oranje uit aan mensen die zich voor de samenleving verdienstelijk hebben gemaakt, al dan niet als vrijwilliger. Opmerkelijk is het dat zij het in het verleden tijdens haar gelegenheidstoespraak telkens over Koningin Beatrix had en haar schoonmoeder bedankte voor het feit dat zij gebruik mocht maken van het werkpaleis Noordeinde voor deze happening. Telkens opnieuw vertelde ze dat ze het woord werkpaleis zo goed begreep, omdat zij in Nederland niet één vrouw kende die zo veel, zo consciëntieus en zo toegewijd werkte als Beatrix. Uiteraard schrijft ze haar toespraken niet alleen, maar het is een feit dat haar woordgebruik altijd treffend en pakkend is, of het nu over muziekonderwijs voor kinderen gaat, of over betere hulp voor bejaarden. Ze heeft nooit plankenkoorts gehad op dat vlak, ook niet als ze moet improviseren. Je blijft horen dat Nederlands niet haar moedertaal is, maar de essentie zat van bij het begin altijd juist.

INTERNATIONALE ERKENNING

Met haar ervaring als prinses en nu als koningin weet Máxima als geen ander dat haar functie deuren opent. En die opportuniteit gebruikt ze ook als econoom. In eigen land leert ze kinderen omgaan met geld en ook internationaal is ze hiervoor inmiddels bekend. In 2005 was ze lid van de groep adviseurs voor de VN-commissie tijdens het Internationale Jaar van het Microkrediet. Sinds 2009 is Máxima de officiële pleitbezorgster van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Concreet betekent het dat zij advies geeft aan Secretaris-Generaal Ban Ki-moon om banken voor iedereen toegankelijk te maken. Vrouwenemancipatie staat hierbij hoog op de agenda. Onlangs maakte ze zich publiekelijk druk dat het anno 2016 toch te gek voor woorden is dat er nog 'all over the world' vrouwen zijn die van hun man geen mobiele telefoon mogen bezitten. Voor haar internationale werk werd Máxima in 2014 bekroond met de Duitse Mediaprijs.

KONING VS KONINGIN

Sinds 30 april 2013 mag Máxima zich koningin noemen. Zij is uiteraard niet het staatshoofd en heeft geen enkele politieke rol te vervullen. Het is ook niet haar bedoeling om voor de voeten van de koning te lopen. Over haar rol als vrouw van de koning wordt geregeld gepraat binnen de muren van het paleis. Máxima is daar zelf altijd bij. De entourage wilde vooral voorkomen dat er zich situaties zouden voordoen die vergelijkbaar waren met die van de echtgenoten van de vorige staatshoofden, Prins Hendrik, Prins Bernhard en Prins Claus.

Intimi vertellen dat het Máxima zelf was die er altijd op hamerde een niet-actieve rol naast de koning te ambiëren: 'Laat mij mijn ding blijven doen', stelde ze dan. 'Met de kinderen en mijn eigen beroep is mijn agenda al redelijk vol en vind ik ongetwijfeld ruimte om de koning daar waar nodig te assisteren.' Anderen denken dan weer dat Willem-Alexander zijn vrouw af en toe eens moet terugfluiten omdat ze te veel op de voorgrond zou treden. Uiteraard is het de koning die - ingefluisterd door zijn entourage - het tijdschema van de bezoeken in de gaten houdt en dus nog weleens zegt: 'We moeten verder.' Omgekeerd krijgt ook Willem-Alexander weleens kritiek omdat hij niet lang genoeg zou wachten op zijn vrouw vooraleer zij uit de auto stapt bij een officieel bezoek. Een voorbeeld daarvan zagen we in Japan, waarbij de koning al met de keizer en de keizerin stond te praten terwijl Koningin Máxima nog uit de auto moest komen. Tijdens het staatsbezoek aan Denemarken kreeg de koning - zelfs hoorbaar voor de aanwezigen - van de Deense koningin de suggestie om even te wachten op Koningin Máxima.

JUWELENKEUZE

Toen Máxima in Nederland beter kennismaakte met haar toekomstige familie, werd haar uiteraard ook een blik gegund in de omvangrijke en historisch belangrijke juwelencollectie van de Oranjes. Als Oranjeprinses zou ze daar immers van kunnen meegenieten. Voor Koningin Beatrix was soberheid altijd troef geweest. Zij droeg enkel bij belangrijke gebeurtenissen juwelen, en dan nog met mate. Tijdens de feestweek voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in februari 2002 was er bijvoorbeeld maar één diadeem te zien: dat op het hoofd van de bruid. Op de uitnodigingen voor de koninklijke gasten stond als dresscode nadrukkelijk vermeld: 'Voor de dames geen diademen.'

Maar zodra Máxima prinses was, ging ze zich verdiepen in de Oranjecollectie. Er ging een wereld voor haar open. Toch was maar een deel van die schat nog draagbaar. Daarom moest Máxima experimenteren: van twee juwelen een maken bijvoorbeeld, of een juweel op een andere manier dragen, andere combinaties maken... Tot verrukking van de koningsfans zagen ze beetje bij beetje de kleinoden uit vroegere tijden weer tevoorschijn komen. Vooral nu ze koningin is, legt Máxima zich er nog meer op toe om de geschiedenis van de vorige vorstinnen weer tot leven te brengen.

We zagen colliers terug als diadeem, zoals onder meer het diamanten festoencollier met de driehoeken en het collier met de saffieren van de saffieren parure, opgehoogd met onderdelen van het huwelijksgeschenk van Koningin Wilhelmina. Ook diverse grotere broches, samengesteld uit diamanten en saffieren, kwamen terug aan de oppervlakte.

Eenmaal koningin kon Máxima zich nog meer uitleven in de keuze van haar juwelen. Dat was al duidelijk op de vooravond van de inhuldiging toen er een groots diner werd gegeven in het Rijksmuseum. De zeven aanwezige koninklijke Nederlandse dames droegen diademen uit de Oranjecollectie. De verandering die zij liet aanbrengen aan het saffieren diadeem voor de inhuldigingsplechtigheid was gedurfd maar werd alom gewaardeerd. Een tijd later droeg ze het diadeem weer in de oorspronkelijke vorm tijdens het staatsbezoek aan Denemarken.

Bij haar eerste staatsbezoek aan Luxemburg droeg Koningin Beatrix in 1981 een strikvormige broche. Máxima droeg deze broche tijdens de afscheidsavond van haar schoonmoeder in Ahoy in Rotterdam op 1 februari 2014. De prachtige devant de corsage van diamanten en saffieren, die eigenlijk door alle Oranjevorstinnen werd gedragen, had ook Koningin Beatrix gekozen tijdens het staatsbezoek van de Franse president aan Nederland in 1984. Ze combineerde toen de broche met het saffieren diadeem. In 2014, bij het officiële bezoek van het Zweedse koningspaar, zagen we deze broche opnieuw. Koningin Máxima had de saffier laten vervangen door een citrien, waardoor die prachtig combineerde met haar gele avondjapon. Bij verschillende gelegenheden droeg Máxima de korenarenaigrette uit het bezit van Koningin Emma, de ene keer als haarsieraad de andere keer als broche op een avondjapon.

Een deel van de korenaren zagen we terug op 15 maart jl. op het Binnenhof bij de uitreiking van de Militaire Willemsorde door Koning Willem-Alexander. Op haar grijze hoed had de vorstin drie korenaren laten bevestigen. Ze had dus voor historische juwelen gekozen bij een puur nationale aangelegenheid in het hart van de Nederlandse democratie, zoals het Binnenhof ook wel wordt genoemd. We kennen de korenaren voornamelijk als hoofdsieraad, en dat al sinds de periode van Koningin Wilhelmina, waarbij ze als een licht diadeem in groepjes van meestal vier op een hoofdband bevestigd zijn. In die vorm werd het diadeem een aantal keren gedragen door Koningin Juliana en door Prinses Margriet, terwijl Prinses Irene ermee in Brussel verscheen op het hofbal dat in 1958 door Koning Boudewijn werd gegeven. Eenmaal droeg Prinses Laurentien het diadeem in Scandinavië en verder werd het gedragen door bruid Prinses Margarita de Bourbon de Parme en door de vier schoondochters van Prinses Margriet en mr. Pieter tijdens hun huwelijken.

Prinses Máxima droeg tijdens haar huwelijk het speciaal samengestelde diadeem met de vijf diamanten sterren. We zagen de prinses nog vaak met dezelfde sterren, zowel als broche maar ook als toevoeging aan haar diadeem. Bij het huwelijk van Prins William en Hertogin Catherine droeg de prinses de diamanten sterren, bevestigd op haar hoed.

De sterren zijn vooral bekend van de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948. De kersverse koningin had de sterren - samen met enkele robijnen en saffieren - op het kapje laten naaien dat ze tijdens de plechtigheid droeg. Zo symboliseerde ze aan de hand van haar juwelen de Nederlandse driekleur: rood, wit en blauw. Verder droeg Juliana op deze bijzondere dag op haar blauwe japon verschillende juwelen van diamanten en robijnen. Deze laatste had ze gekozen uit zowel de Pauwenstaartparure als de Mellerioparure.

Na het reinigen van de robijnen voor de plechtigheid was de rode kleur van de twee parures erg verschillend geworden. Daarbij komt dat door de digitale fotografie de kleur rood nog meer lijkt af te wijken dan in werkelijkheid het geval is. Koningin Juliana oogde met haar 'regen van robijnen' tijdens haar inhuldiging werkelijk vorstelijk, wellicht ook omdat de robijnen zo goed combineerden met het rode fluweel van de koningsmantel.

Ook Koningin Máxima heeft oog voor kleurencombinaties en voor de lichte kleurnuances van de verschillende robijnen sets. Bij haar meer donkerrode, naar paars neigende, japonnen wordt meestal gekozen voor de pauwenstaartparure. Een uitzondering hierop vormt het officiële staatsieportret van het koninklijke paar, waar de koningin - om fototechnische redenen - haar dieprode japon combineerde met het Melleriodiadeem. Wel droeg ze de broche van de Pauwenstaartparure. Voor de meer felrode creaties worden juwelen gekozen uit de Mellerioparure.

GLAMOUREUZE KONINGIN

Sinds Máxima koningin is geworden, is er - tot vreugde van velen - weer wat meer koninklijke grandeur aan het hof. Dat was zeker merkbaar tijdens het laatste diner voor het corps diplomatique op het Paleis op de Dam. Máxima verscheen in vol ornaat in een felrode japon, gecombineerd met het Melleriodiadeem en de daarbij horende broche. Die broche werd echter uitgebreid met de prachtige robijnen pendant afkomstig uit de grote devant de corsage waar we Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana zo vaak mee zagen.

De buitenlandse gasten (de in Nederland residerende ambassadeurs) ervaren het als bijzonder eervol dat hen een dergelijke ontvangst te beurt valt. Het hof beschikt over een extern bureau dat gespecialiseerd is in de organisatie van dergelijke ontvangsten. Voorafgaand aan het diner is er de zogenoemde passade, waarbij de ceremoniemeester de naam van de gasten aankondigt. Vervolgens worden er handen geschud met de gastheer, Koning Willem-Alexander, met daarnaast de koningin, Prinses Beatrix, Prinses Margriet en mr. Pieter. Na deze begroeting worden de gasten naar de zijvleugel van de Burgerzaal geleid, waar een drankje wordt geserveerd. Na de passade worden de gasten naar hun plaats aan tafel begeleid. Als alle gasten achter hun stoel staan, klopt de ceremoniemeester driemaal met zijn staf op een ronde plank en roept: 'Zijne Majesteit de Koning.' Daarna treedt de koning met zijn familie de Burgerzaal binnen. Nadat zij hebben plaatsgenomen, kunnen ook de andere gasten gaan zitten en kan het diner beginnen. Dat een dergelijk diner voor ongeveer 200 personen geen sinecure is, mag duidelijk zijn.

Als er verschillende culturen aan tafel zitten, zijn er natuurlijk ook verschillende eetgewoonten. Om het iedereen makkelijk te maken wordt het bestek aan een zijde op een rijtje gelegd zodat de gasten kunnen kiezen wat ze willen gebruiken. Bij gasten met nagenoeg dezelfde eetgewoonten, zoals in West-Europa, wordt wel volgens de internationale etiquette gedekt. Koningskenners merken wellicht op dat er een nieuw servies op tafel staat en ook dat de vergulde bloemenvazen uit de periode van Beatrix vervangen zijn door meer hedendaagse verzilverde exemplaren, waarin de bloemen op een andere manier geschikt kunnen worden. Al het tafelmateriaal wordt gedurende het jaar bewaard op het Paleis Noordeinde. In speciaal daarvoor gemaakte cassettes worden ze vervoerd naar het paleis waar het diner zal plaatsvinden.

Aan glamour en feestgevoel ontbreekt het in elk geval niet tijdens zo'n diner. Vandaar dat de gasten zich enorm gevleid voelen na zo'n avond, een gevoel dat natuurlijk sterk wordt gevoed door de kleding van de koningin en de aanwezige prinsessen. Ook dat kan beschouwd worden als een stukje 'promotie voor Nederland'. Zoals bekend zullen de huidige koning en koningin geen kans voorbij laten gaan om aan dit soort promotie te doen, al dan niet met de inzet van korenaren of robijnen!