Masako Owada

Ooit zal Prinses Masako keizerin zijn van een van de oudste en de meest tot de verbeelding sprekende tronen ter wereld. En hoewel de wetten van de chrysantentroon duidelijk zijn, is de kans groot dat Masako meer en meer op de voorgrond zal treden, nu de huidige Keizer Akihito in een toespraak verkondigd heeft dat het almaar moeilijker voor hem wordt om zijn keizerlijke taken uit te voeren. Royals reconstrueerde het parcours van de toekomstige 126ste Keizerin van Japan. Een portret.

