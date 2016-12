Logeren bij de Queen

Op 21 april werd de Britse Koningin Elizabeth 90: de eerste regerende Britse monarch die deze mijlpaal bereikt. In Londen wordt dat op 12 juni gevierd met een straatpicknick voor zo'n 10.000 gasten, maar het échte, grote verjaardagsfeest vond plaats van 11 tot 15 mei in Windsor Castle. Bevoorrechte genodigden mogen er ook overnachten, een unieke ervaring. Te gast bij de koningin, hoe is dat? Wat vind je op je nachtkastje, en hoe weet je wat je wel of niet mag doen?

