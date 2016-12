Koninklijke kalender - september

1 september 2006

De eerste schooldag van Prins Gabriël

Net als duizenden andere kinderen gingen op 1 september 2006 ook de kinderen van Filip en Mathilde weer naar school. Voor de driejarige Prins Gabriël was het de allereerste schooldag. Zijn ouders brachten hem keurig op tijd naar het Nederlandstalige Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel. Prinses Mathilde droeg voor de gelegenheid een opvallend wijnrood ensemble.

2 september 2005

Noorse Koning Harald herdenkt 100 jaar onafhankelijkheid

In 1814 werd Denemarken, in de nasleep van de napoleontische oorlogen, verplicht om Noorwegen af te staan aan Zweden. De Noren protesteerden, stelden een nieuwe grondwet op en boden de Deense Prins Christian Frederik de koningskroon aan. Hij moest echter onder druk van Zweden het land verlaten. Noorwegen vormde een personele unie met Zweden. Een kleine eeuw later werd de unie na een referendum ontbonden. De Noren zochten opnieuw een Deense prins om de troon te bezetten. Deze keer werd het Prins Carl, die de troon besteeg als Koning Haakon VII. In september 2005 voer de kleinzoon van Haakon VII, Koning Harald van Noorwegen, met het koninklijke jacht naar Zweden om de 100-jarige onafhankelijkheid te herdenken. Hij was vergezeld van zijn vrouw Sonja en zijn zoon Haakon. Het bezoek duurde twee dagen.

3 september 1971

Qatar wordt onafhankelijk onder Emir Ahmad bin Ali

Sjeik Ahmad bin Ali, een telg van de uit Koeweit afkomstige kaliefenfamilie Al Thani, werd in 1917 geboren in Doha, de belangrijkste stad van Qatar. Hij was al acht jaar emir van zijn land toen de Britten - Qatar was na een eeuwenlange Turkse bezetting een Brits protectoraat geworden - in 1968 bekendmaakten dat ze zich volledig zouden terugtrekken uit de regio. Samen met de emirs van enkele andere Arabische golfstaten zoals Dubai en Abu Dhabi wilde Emir Ahmad bin Ali een soort statenbond oprichten met de bedoeling er één natie van te maken. Er waren echter te veel regionale geschillen. Hij trok zijn land terug uit de federatie die zou uitgroeien tot de Verenigde Arabische Emiraten. Bij de officiële onafhankelijkheid van Qatar op 3 september 1971 werd de emir dus écht staatshoofd. Amper zes maanden later werd hij afgezet en vervangen door zijn neef. Emir Ahmad vertrok in ballingschap. Hij overleed in 1977.

4 september 1948

Wilhelmina van Nederland doet troonsafstand

De Nederlandse Koningin Wilhelmina deed op 4 september 1948 troonsafstand ten voordele van haar dochter Juliana. Daarna trok ze zich terug op Paleis Het Loo. Tijdens haar laatste levensjaren schreef ze haar autobiografie: 'Eenzaam maar niet alleen'. Koningin Wilhelmina wordt tot op heden beschouwd als het boegbeeld van het Nederlandse verzet, onder andere door haar fantastische toespraken via Radio Oranje om de bezette Nederlanders een hart onder de riem te steken. Tegen haar zin verbleef zij in Londen en het liefst had zij haar leven gegeven om de bezetter het land uit te krijgen. Deze houding leverde haar de benaming 'Moeder des Vaderlands' op. Haar laatste openbare optreden was op 5 mei 1960 - Bevrijdingsdag - toen zij vanaf het bordes van haar geliefde Paleis Het Loo een aubade aanhoorde van de schoolkinderen van Apeldoorn, waarna zij opstond en een driewerf 'Leve het Vaderland' uitbracht. Wilhelmina stierf in 1962 op 82-jarige leeftijd. Ze had bepaald dat, wanneer haar stoffelijk overschot het paleis werd uitgedragen, het volkslied van Waldeck moest worden gespeeld als een ode aan haar moeder, Koningin Emma. De bijzetting in Delft maakte ook indruk omdat zij - overeenkomstig haar wilsbeschikking - door de houtvesters van het haar dierbare Loo naar haar laatste rustplaats werd gedragen.

5 september 1638

Geboorte van Lodewijk XIV

Als er één Franse koning ook nu nog bekend is bij het grote publiek dan is het wel Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Al van bij zijn geboorte was hij bijzonder. Zijn ouders waren meer dan 20 jaar getrouwd en hun huwelijk was vooralsnog kinderloos gebleven. Hij werd ingehaald als een godsgeschenk en kreeg dan ook de naam Louis-Dieudonné. Toen zijn vader, Lodewijk XIII, overleed, was Lodewijk pas vier jaar oud. Zijn moeder, Anna van Oostenrijk, nam tijdelijk het regentschap waar. Onder het motto 'L'état, c'est moi' regeerde Lodewijk XIV als een absolute monarch. Hij maakte van Frankrijk de machtigste staat van Europa en van zichzelf de machtigste man ter wereld. Grandeur en decadentie bereikten tijdens zijn bewind een hoogtepunt. De schatkist onderging een dodelijke aderlating voor de bouw van zijn lustpaleis in Versailles. Na een affaire te hebben gehad met de nicht van kardinaal Mazarin, Maria Mancini, trouwde Lodewijk XIV met Maria-Theresia van Spanje. Zij schonk hem zes kinderen. Behalve de kroonprins overleden zij allemaal al op jonge leeftijd. Maria-Theresia was een weinig aantrekkelijke vrouw en Lodewijk had dan ook al voor haar dood verschillende affaires met onder anderen Madame de Montespan, bij wie hij zeven kinderen had. Daarna begon de koning een relatie met Madame de Maintenon, een gelovige en intelligente vrouw, die een grote invloed op hem had. Na de dood van de koningin trouwde hij met haar. Lodewijk XIV werd opgevolgd door zijn achterkleinzoon Lodewijk XV. Zijn laatste zin is legendarisch; hij zei tegen de hovelingen rondom hem: 'Waarom wenen jullie? Dachten jullie dat ik onsterfelijk was?' Hij regeerde 72 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

6 september 1997

Miljoenen kijkers volgen de begrafenis van Diana op tv

Op 6 september 1997 nam Groot-Brittannië, na een week van nooit geziene rouwbetuigingen, met de rest van de wereld afscheid van Prinses Diana. Meer dan een miljoen mensen stonden aan de kant van de weg toen de kist met het stoffelijk overschot van de populaire prinses naar Westminster Abbey werd gebracht. Velen weenden, sommigen applaudisseerden, maar de meesten keken gewoon toe in een ijzige stilte. Achter de kist, in de rouwstoet, liepen haar zonen William en Harry met hun vader, Prins Charles, hun grootvader, Prins Philip, en Lord Spencer, Diana's broer. Tijdens de begrafenisplechtigheid spraken haar zussen en bracht Elton John zijn herwerkte versie van 'Candle in the Wind'. Maar het was vooral de rede van Lord Spencer die indruk maakte, toen hij zijn zus beschreef als het toonbeeld van medeleven, plichtbesef, stijl en schoonheid. Hij riep de wereld ook op om Diana's zonen te ontzien. De ietwat ongebruikelijke lijkrede werd na afloop op een spontaan applaus onthaald. De prinses werd later die dag begraven op het familiedomein in Althorp.

7 september 1930

Koning Boudewijn wordt geboren

Op 7 september 1930 schonk de toenmalige Kroonprinses Astrid het leven aan haar eerste zoon, die de namen Boudewijn, Albert, Karel, Leopold, Axel, Marie, Gustaaf kreeg. De jonge prins werd gedoopt in de met purperen fluweel en gouden franjes gedrapeerde kapel van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg. Kardinaal Van Roey blies drie keer kruisgewijs over het gezicht van de dopeling om de boze geesten te verdrijven en doopte de kleine Boudewijn, wiens leven grotendeels in het teken van zijn godsdienstbeleving zou staan. Hij was nog geen vier jaar toen hij voor het eerst met de dood werd geconfronteerd: zijn moeder kwam hem vertellen dat hij zijn grootvader Albert nooit meer zou zien. De kleine prins reageerde met kinderlijke onschuld: 'Waarom gaan we niet meteen naar de hemel om weer bij hem te zijn?' Anderhalf jaar later verloor Boudewijn ook zijn moeder, een verlies waar hij maar moeilijk overheen raakte. Als volwassene bleef hij duidelijk getraumatiseerd door dit verlies en praatte hij dikwijls over zijn moeder. Ook de dag van zijn overlijden richtte hij zich in zijn dagboek tot haar. 'Ik voel mij dor en moe. Mama, weldra zijn we weer verenigd', schreef hij. 'Ik zal proberen aan jouw voeten troost te vinden. Dicht bij mijn geloof. Dicht bij jou.'

8 september 1936

Verloving Juliana en Bernhard wordt bekendgemaakt

Prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld ontmoette zijn toekomstige vrouw Juliana tijdens een niet helemaal spontane ontmoeting bij de Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen. Koningin Wilhelmina was al enige tijd op zoek naar een geschikte huwelijkskandidaat voor haar dochter. De Nederlandse gezant in Parijs zou er bij Bernhard op hebben aangedrongen een bezoek te brengen aan Wilhelmina en haar dochter. Bernhard volgde zijn raad op en bracht een deel van zijn wintersportvakantie door in het gezelschap van de Nederlandse kroonprinses. Hij omschreef haar als 'ontzettend lief, erg verlegen, bijzonder intelligent en in hoge mate onder de invloed van haar moeder'. Op 8 september 1936 werd de verloving officieel bekendgemaakt. 's Anderendaags stelde de koningin in een radiotoespraak de aanstaande van haar dochter persoonlijk voor aan het publiek: 'Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar ik ben dat deze verloving er een is die uitsluitend berust op beiderzijdse genegenheid, de beste waarborg voor een gelukkige toekomst', zei ze. 'Het is mij een voldoening hieraan te kunnen toevoegen dat ik de keus mijner dochter van harte toejuich en alleszins verstandig acht.' Op 7 januari 1937 volgde het huwelijk.

9 september 1999

Gazet van Antwerpen meldt dat Prins Filip zich gaat verloven

Lange tijd dachten vele Belgen dat de toenmalige Prins Filip nooit zou trouwen en dat de dynastie een zigzagbeweging zou maken naar zijn zus, Prinses Astrid. Tot de Gazet van Antwerpen op 9 september 1999 uitpakte met een primeur. De krant sprak van een aanstaande verloving tussen de prins en ene jonkvrouw d'Udekem d'Acoz. Men was wel niet zeker welke jonkvrouw het precies zou zijn en somde in het artikel dan maar de drie zussen met die familienaam op: Mathilde, Elisabeth en Hélène. De krant zelf tipte dat het de oudste, Mathilde, zou worden, maar toen reporters haar ernaar vroegen, lachte de dan nog nobele onbekende freule de suggesties weg. 'Ik verloofd met Prins Filip? Neen hoor, heel amusant', giechelde ze, waarbij de krant nog vermeldde dat het een oprechte reactie leek. Toch bleek het gerucht te kloppen toen het paleis de verloving geheel onverwacht aankondigde. De media gingen wanhopig op zoek naar beeldmateriaal van het paar. Een Vlaamse toerist die de twee had gezien en gefotografeerd op vakantie in Cuba verdiende er een smak geld mee. Een paar dagen later stelde het paar zich dan zelf voor in de tuinen van Laken. Al op 4 december trouwde Filip met de bruid die drie maanden eerder niet eens gekend was door de Belgen.

10 september 2006

De Japanse keizer bezoekt zijn kleinzoon

Het was al van 1965 geleden dat er in de Japanse keizerlijke familie een jongetje was geboren en het uitblijven van zo'n gebeurtenis zette de kroonprins en zijn vrouw onder enorme druk. Er gingen zelfs stemmen op om de Japanse troon ook voor vrouwen toegankelijk te maken, wat een breuk met een eeuwenlange traditie zou betekenen. Toen maakte, geheel onvoorzien, de tweede zoon van de keizer, Prins Akishino, bekend dat zijn vrouw zwanger was. Op 6 september schonk Prinses Kiko het leven aan... een jongen! Diezelfde dag bracht de prins zijn ouders op de hoogte, waarop de keizer meteen een boodschapper stuurde met een ceremonieel zwaard, ter bescherming van de baby. Op 10 september ging Prins Akishino op bezoek bij zijn ouders in Tokio voor een lunch, samen met zijn dochters Mako en Kako. Nadien bezocht het keizerspaar voor het eerst de kleine prins. De keizerin had een paar witte schoentjes mee voor haar kleinzoon en bloemen voor de moeder. Enkele dagen later kreeg het prinsje zijn naam: Hisahito. Hij is nu de derde in lijn voor de Japanse troon, na zijn oom, Kroonprins Naruhito, en zijn eigen vader.

11 september 1937

Koningin Paola wordt geboren

Koningin Paola werd geboren als Prinses Paola Ruffo di Calabria op 11 september 1937 in Forte dei Marmi (Lucca) in Italië. Zij is de jongste van zeven kinderen van Prins Fulco Ruffo di Calabria en van Gravin Luisa Gazelli. Haar grootmoeder aan vaderszijde was de Belgische Laure Mosselman du Chenoy. Op 2 juli 1959 trouwde Paola met Prins Albert van België, met wie zij drie kinderen kreeg. Na het overlijden van Koning Boudewijn in 1993 werd Paola Koningin van België. Sociale en culture thema's liggen haar na aan het hart. Daarnaast is ze ook gepassioneerd door boeken, kunst, muziek en reizen.

12 september 1974

Keizer Haile Selassie van Ethiopië wordt afgezet

In 1972 en 1973 brak er in Ethiopië grote hongersnood uit ten gevolge van droogte. De overheid verzweeg dit voor Keizer Selassie, alias de Koning der Koningen of de Leeuw van Juda, die op 23 juli 1972 zijn 80ste verjaardag met veel pracht en praal vierde. Toen een BBC-reportage de hongersnood aan het licht bracht, raakte het gezag van de regering er sterk door ondergraven en ging het met de legendarische populariteit van de keizer snel bergaf. Bovendien stortte de economie begin jaren 70 in elkaar. De troon van Haile Selassie ging aan het wankelen. In 1974 pleegden militairen een staatsgreep. De keizer werd afgezet en gevangengenomen. Toen hij op 27 augustus 1975 overleed, vermoedden velen moord. Pas in 1992 werd zijn lichaam teruggevonden. In 2000 kreeg hij alsnog een eervolle begrafenis. Van zijn oorspronkelijke naam Ras Tafari is de Caribische rastafaribeweging afgeleid.

13 september 2002

Prinses Christina stelt haar tweede cd voor

Op 13 september 2002 werd de tweede cd van de Nederlandse Prinses Christina, de jongste zus van Koningin Beatrix, uitgebracht. De cd, getiteld 'The Me Nobody Knows', was een eerbetoon aan de stad New York, waar zij toen woonde, en aan al degenen die stierven bij de terreuraanslag van 11 september 2001. De opbrengst van de cd ging naar de slachtoffers en naar het Prinses Christina Concours. Op de cd brengt de prinses 19 liedjes, waaronder het bekende 'Send in the Clowns'. Op de titelsong van de cd zingt Christina samen met haar dochter Juliana. Op twee andere liedjes is zij te horen met de bekende Nederlandse zanger Rob de Nijs.

14 september 1982

Prinses Grace van Monaco sterft na een auto-ongeluk

De Rover waarin Prinses Grace met haar dochter Stéphanie van de prinselijke villa in Roc Agel naar Monaco reed, raakte in een bocht aan het slippen en stortte 30 meter naar beneden. De prinses overleed in de intensivecareafdeling van het naar haar genoemde ziekenhuis in Monaco. In overleg met haar man, Prins Rainier, ontkoppelden de artsen de machines die haar kunstmatig in het leven hielden. Nog maandenlang droeg Stéphanie een gipsen korset. Het trauma van haar moeders dood heeft ze nooit volledig verwerkt. 'Niets kan die wonde helen. Het ongeluk heeft mijn leven veranderd', zei ze zelf. 'Mijn moeder was mijn steun en toeverlaat. Ik wist dat ik op haar kon rekenen en dat ze altijd aan me dacht. Ik kon haar altijd bellen, zelfs tot diep in de nacht als ik haar nodig had. Ze stond altijd voor me klaar.'

15 september 1984

Prins Harry wordt geboren

Prins Henry Charles Albert David, beter bekend als Prins Harry, werd op 15 september 1984 geboren als de jongste zoon van de Britse Kroonprins Charles en Prinses Diana. De meest tragische gebeurtenis in zijn leven was uiteraard het overlijden van zijn moeder, bij een auto-ongeluk in Parijs in 1997. Net als zijn broer ging Harry naar het prestigieuze Eton College. Daar ontwikkelde hij een grote liefde voor sport, met name voor polo en rugby. Na Eton verliet hij Groot-Brittannië en verbleef eerst in Australië, daarna in Afrika (Lesotho), waar hij in een weeshuis als vrijwilliger aan de slag ging. In mei 2005 begon hij aan een opleiding tot officier aan de militaire academie van Sandhurst, die hij in april 2006 succesvol beëindigde. Na een carrière van bijna tien jaar verliet hij onlangs het leger. De prins was onder meer actief in Afghanistan, eerst bij de grondtroepen en daarna als piloot van een Apachehelikopter. Net als zijn moeder zet Harry zich in voor het goede doel. Zo richtte hij bijvoorbeeld samen met Prins Seeiso van Lesotho de hulporganisatie Sentebale op ten voordele van aidsweesjes.

16 september 2003

Prinses Stéphanie van Monaco trouwt

De Duitse magazines Bunte en Die Aktuelle brachten het nieuws uit dat Prinses Stéphanie van Monaco in het geheim was getrouwd met de 29-jarige Portugese circusartiest Adans Lopez Peres. De twee zouden elkaar het jawoord hebben gegeven in het Zwitserse Genève. De enige getuigen waren Thierry Lacoste, een vriend, en de drie kinderen van Stéphanie: Louis, Pauline en Camille. Later bevestigde de woordvoerder van de prinselijke familie van Monaco dat Prinses Stéphanie inderdaad was getrouwd, maar dat het huwelijk een private aangelegenheid was en dat het paleis er dus geen officieel communiqué over zou uitgeven. Later werd het huwelijk van de twee in alle stilte ontbonden.

17 september 2004

Prins Odysseas Kimon van Griekenland wordt geboren op de verjaardag van zijn moeder

Odysseas is het vierde kind van de Griekse Kroonprins Pavlos en zijn vrouw Marie-Chantal Miller. Prinses Marie-Chantal, dochter van een Amerikaanse miljardair, is een bekende ontwerpster van kinderkleding. Na hun huwelijk gingen Pavlos en zijn vrouw in New York wonen, waar hun eerste drie kindjes werden geboren. In Londen schonk Marie-Chantal, op haar 36ste verjaardag, het leven aan Odysseas Kimon. Op 18 juni 2005 werd de kleine prins gedoopt in Athene.

18 september 1964

Prinses Anne-Marie van Denemarken trouwt met de Koning van Griekenland

Anne-Marie, de jongere zus van de Deense Koningin Margrethe II, werd geboren in Kopenhagen in 1946. Toen ze 13 was, maakte ze kennis met haar latere echtgenoot, de Griekse Kroonprins Constantijn, die zijn ouders, Koning Paul en Koningin Frederika, vergezelde op staatsbezoek in Denemarken. In 1962 ontmoetten ze elkaar opnieuw bij het huwelijk van Constantijns zus, Prinses Sofia, met Juan Carlos van Bourbon, de latere Koning van Spanje, en bij de viering van de 100ste verjaardag van de Griekse monarchie. Het klikte en op 18 september 1964 trouwden ze in de Grieks-orthodoxe kathedraal van Athene. In december 1967 was Constantijn II de drijvende kracht achter een mislukte poging tot staatsgreep om de militaire junta af te zetten. De koning en zijn familie moesten op de vlucht naar Italië. Zij woonden er twee maanden lang in de ambassade om vervolgens te verhuizen naar een villa in de buitenwijken van Rome. Pas in 1981 mochten Anne-Marie en Constantijn van de Griekse regering voor een paar uur het Griekse grondgebied betreden voor de begrafenis van Koningin Frederika. Vanaf 2003, nadat het dispuut over de in beslag genomen paleizen en eigendommen was geregeld, kwamen de Griekse royals weer geregeld terug naar hun thuisland. Op 14 augustus 2004 werden ze door de Griekse president ontvangen in zijn ambtswoning, het voormalige koninklijke paleis. Vandaag wonen Constantijn en Anne-Marie weer op Griekse bodem.

19 september 1902

Koningin Marie-Henriette van België sterft

Marie-Henriette en Leopold waren om staatsredenen aan elkaar gekoppeld en echte liefde werd het nooit tussen hen. Zeker na de dood van hun enige zoon was er niets meer dat hen kon binden. Vanaf 1895 leefde Koningin Marie-Henriette volledig geïsoleerd in Spa. 'Mijn leven was niet prettig', schreef ze. 'Alleen met de hulp van God houd ik het vol.' Af en toe dook er in haar eenzame bestaan iemand op voor wie zij sympathie opvatte, zoals de Limburgse dierenarts Henri Hardy, die zij inschakelde voor de meest uiteenlopende diensten. Verzwakt door astma, waterzucht en een acute hartkwaal voelde Marie-Henriette het einde naderen. Op 19 september 1902 veerde ze, verdiept in een partijtje patience, ineens op en zakte dood in elkaar. Leopold II verbleef op dat moment met zijn geliefde, Caroline Delacroix, in Luchon, waar hij zich liet behandelen voor artritis en hartkloppingen. Volgens Caroline kon de koning zijn tranen nauwelijks bedwingen toen hij het nieuws vernam. Hij keerde met de trein naar België terug. Zijn vriendin reisde mee om hem op te beuren. Na de begrafenis keerde het paar terug naar Luchon.

20 september 1925

Geboorte van de Thaise Koning Rama VIII

Phra Chaoyuhua Ananda Mahidol, beter bekend als Rama VIII of Koning Ananda Mahidol, was de achtste koning van de Chakridynastie in Thailand. Hij volgde zijn oom Rama VII op nadat deze in 1935 vrijwillig troonsafstand had gedaan. Rama VIII is nooit officieel gekroond, maar zijn broer, de huidige Koning Bhumibol, Rama IX, heeft hem postuum de koninklijke titels toebedeeld. Hij werd geboren op 20 september 1925 in Heidelberg, Duitsland, als tweede kind en oudste zoon van Prins Mahidol Adulyadej, een zoon van Koning Rama V, en Prinses Somdej Phra Sri Nakarindhara. Na de dood van zijn vader in 1929 verbleef hij een groot gedeelte van zijn jeugd in Zwitserland. Op 2 maart 1935 benoemde de Thaise regering hem tot opvolger. Ananda Mahidol verbleef op dat moment in het Zwitserse Lausanne in een internaat. Op 13-jarige leeftijd bezocht hij Thailand samen met zijn moeder en broer, Prins Bhumibol Adulyadej. Hierna keerde hij terug naar Zwitserland, om pas in december 1945 Thailand voor een tweede maal te bezoeken. De hofhouding had dat tweede bezoek goed voorbereid en de jonge vorst werd in korte tijd erg populair. Toch wilde hij nog één keer naar Zwitserland terugkeren om zijn doctoraal in de rechten af te maken. Op 9 juni 1946, vier dagen voor de afreis, werd hij door zijn broer Bhumibol dood aangetroffen in zijn slaapkamer. Officieel schoot hij zichzelf per ongeluk een kogel door het hoofd terwijl hij met zijn pistool aan het spelen was, maar die versie is twijfelachtig. Wat er in werkelijkheid is gebeurd, blijft onzeker. Verschillende versies doen de ronde, maar ze liggen allemaal moeilijk in een land dat de monarchie als een heilig instituut vereert. Prins Bhumibol volgde Rama VIII op onder de naam Rama IX.

21 september 1957

Olav V wordt Koning van Noorwegen

Kroonprins Olav, een held van het verzet uit de Tweede Wereldoorlog, deelde de Noorse regering op 20 september officieel mee dat zijn vader, Koning Haakon VII, overleden was en dat hij, zoals de grondwet het voorschreef, het bewind overnam. Olav V was een eenzame vorst. Zijn vrouw, Prinses Märtha van Zweden, een zus van Koningin Astrid van België, was al in 1954 overleden. Misschien daarom dat hij zich nog meer dan normaal in Noorwegen openstelde voor zijn volk, waardoor hij buitengewoon populair werd. Toen de oliecrisis toesloeg in 1973 reisde de koning privé alleen nog met het openbaar vervoer. Toen hij op een dag een kaartje voor de metro wilde kopen, vertelde de loketbediende hem dat een paar Noren al voor hem hadden betaald. Olav ging graag alleen tussen de mensen wandelen. Toen een journalist hem vroeg of hij dan niet bang was om zonder bescherming rond te lopen, antwoordde hij, verwijzend naar het Noorse volk: 'Hoezo, geen bescherming? Ik heb vier miljoen lijfwachten om me heen!'

22 september 1971

Geboorte van Prinses Märtha Louise van Noorwegen

Märtha Louise is de dochter van de Noorse Koning Harald V en zijn vrouw Sonja. Ze is de oudere zus van Kroonprins Haakon. In Noorwegen werd in 1990 de wet aangepast zodat ook vrouwen de troon kunnen erven, maar anders dan in bijvoorbeeld Zweden werd die wet niet retroactief toegepast. Märtha Louise was er nooit op gebrand koningin te worden. Ze studeerde voor fysiotherapeute en liep onder meer stage in Maastricht. Ze oefende het beroep nooit uit maar richtte haar eigen productiebedrijfje op, dat culturele projecten verzorgde met volksverhalen, traditionele muziek en theater. Ze zong zelf mee op een door haar bedrijf uitgebrachte cd. In 2002 trouwde ze met de Noorse schrijver Ari Behn. Het paar heeft drie dochters: Maud Angelica, Leah Isadora en Emma Tallulah. Märtha Louise deed afstand van haar rechten op de troon, zag af van de titel 'Koninklijke Hoogheid' en wilde geen gebruik meer maken van haar jaarlijkse toelage. Ze zou voortaan in haar levensonderhoud voorzien met culturele activiteiten zoals boeken schrijven ('Waarom koningen en koninginnen geen kroon dragen' werd een bestseller), tv-optredens, sprookjes voorlezen aan kinderen en andere. In 2007 opende zij met haar zakenpartner Elisabeth Samnøy de Engelenschool in Oslo, waar de leerlingen met engelen leren communiceren. Echtgenoot Ari Behn wenste geen adellijke titel en paste ervoor de monarchie bij officiële plechtigheden te vertegenwoordigen. Onlangs maakte het paar bekend dat zij gaan scheiden.

23 september 1951

Britse Koning George VI wordt aan de longen geopereerd

Massa's Londenaars dromden samen voor de poorten van Buckingham Palace, in de hoop meer te vernemen over de operatie die Koning George VI aan de longen had ondergaan. Een officieel communiqué aan de paleispoort meldde dat de vorst de operatie had overleefd en dat zijn toestand stabiel was maar nog enkele dagen kritiek zou blijven. Het bericht was ondertekend door de vijf artsen die de operatie in het paleis hadden voorbereid. Zij hadden eerder die week besloten te opereren omdat de longstructuur van de koning was veranderd, een onrustwekkende evolutie. Ter voorbereiding van de operatie had een aantal verpleegsters zijn intrek genomen in het paleis en was de nodige medische apparatuur aangevoerd. De hele ochtend wachtte de koningin op nieuws. Nadat ze had vernomen dat haar man de operatie had overleefd, belde ze meteen naar haar dochter Elizabeth en haar schoonmoeder Mary. Eerste minister Clement Attlee werd op de hoogte gehouden in zijn ambtswoning in Downing Street 10, terwijl in de kerken over heel Groot-Brittannië werd gebeden voor het herstel van de monarch. De koning herstelde nooit meer volledig. Toen hij in februari 1952 overleed, werd officieel bekendgemaakt wat velen al hadden vermoed: de kettingrokende George VI was gestorven aan longkanker. Hij was amper 56.

24 september 1999

Première van 'One Man's Hero' met Prins Albert van Monaco

Met een moeder die voor haar huwelijk met Prins Rainier van Monaco wereldberoemd was als actrice, is het niet zo verwonderlijk dat ook Prins Albert het eens wilde proberen op het witte doek. In een Hollywoodproductie over de oorlog tussen Mexico en de Verenigde Staten speelde hij naast Tom Berenger de rol van soldaat Kelley, een duidelijke verwijzing naar de meisjesnaam van Prinses Grace. Eigenlijk was het niet veel meer dan een figurantenrol, maar Albert was in de wolken. Hij vond het jammer dat zijn moeder het niet meer had mogen beleven.

25 september 1983

Leopold III sterft aan hartaderbreuk

Na het huwelijk van zijn zoon en opvolger Boudewijn verhuisde ex-Koning Leopold III met zijn tweede vrouw, Prinses Lilian, en hun drie kinderen, Alexander, Marie-Christine en Maria-Esmeralda, naar het Kasteel van Argenteuil. Hij trok de wereld rond op avontuur. Verscheidene keren ontsnapte hij aan een wisse dood. Terug van een expeditie in Frans-Guyana overleefde hij in 1969 een aanval van de gevaarlijkste vorm van moeraskoorts, twee jaar later kwam hij in Indonesië heelhuids uit een crash met een sportvliegtuig en in 1975 werd hij met een slagaderverwijding 'ter grootte van een pompelmoes' door hartchirurg Michael de Bakey op het nippertje gered. 'Het is vreemd', zei Leopold op weg naar de operatiezaal. 'Ik heb het gevoel een tijdbom in mijn borstkas te dragen. Maar ik weet niet voor wanneer de ontploffing is geprogrammeerd.' De vierde Koning der Belgen overleed acht jaar later op 81-jarige leeftijd aan een hartaderbreuk. 'Een mooie leeftijd, maar hij had nog jaren kunnen leven', aldus zijn jongste dochter, Prinses Maria-Esmeralda. 'Hij speelde op zijn 80ste nog drie keer per week golf. Hij was groot en majestueus, hij zag er zo'n beetje uit als John Wayne.' Leopold III werd begraven in de koninklijke crypte van Laken, naast zijn eerste vrouw, Astrid. Later liet Koning Boudewijn de crypte vergroten zodat de vierde Koning der Belgen, volgens zijn laatste wilsbeschikking, opnieuw kon worden begraven tussen zijn eerste en zijn tweede vrouw.

26 september 2000

Prinses Salma van Jordanië wordt geboren

Op 26 september 2000, omstreeks halfdrie 's morgens, schonk Koningin Rania van Jordanië het leven aan haar derde kind, haar tweede dochter Salma, wat 'vrede' betekent. Het meisje werd geboren in het Al Husseinziekenhuis in de Jordaanse hoofdstad Amman. Salma woog 3,3 kilogram. De trotse Rania verklaarde: 'Salma is een droom van een baby. Ook al is zij de dochter van een koning en een koningin, zij zal een normale opvoeding krijgen. Ik heb het zelf ook nooit anders gekend.'

27 september 1996

Geboorte van Prinses Iman van Jordanië

Op 27 september 1996 beviel Rania van haar tweede kindje en eerste dochter. De kleine prinses kreeg de naam Iman. Het meisje had al een broer, Hoessein, en kreeg later nog een zus, Salma, en een broer, Hashem. Rania en Abdullah trouwden op 10 juni 1993. Abdullah werd na de dood van Koning Hoessein in 1999 koning van Jordanië. Kort voor zijn dood had Hoessein hem tot kroonprins benoemd, ten koste van Prins Hassan, Hoesseins broer.

28 september 2005

Schilderij van Prins William wordt tentoongesteld

Op 28 september 2005 werd in een Londense galerie een schilderij tentoongesteld waarvoor de Britse Prins William, de oudste zoon van Kroonprins Charles, poseerde toen hij nog student was in Eton. Nog voor de expositie van start ging, was het werk al verkocht. Een anonieme kunstliefhebber had er de gevraagde £ 100.000 voor over. Het doek, in olieverf op canvas, werd door John Wonnacott geschilderd als voorbereiding voor een groepsportret van de koninklijke familie dat hij moest maken ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Queen Mum.

29 september 1999

Geboorte van Juan Valentin Urdangarin y de Borbon

Juan Valentin is de oudste zoon van Cristina van Spanje en haar man Iñaki Urdangarin. Hij werd genoemd naar zijn twee grootvaders. Bij zijn geboorte meldde de Spaanse nieuwszender ABC dat de nieuwe Spaanse royal 53 cm lang was en 4,030 kilogram woog. De kleine jongen werd door zijn familie en in de Spaanse media vol genegenheid Juanito genoemd.

30 september 1962

Koning Al-Amin van Tunesië sterft

Op 20 maart 1956 riep Mohammed Al-Amin, de laatste bei van Tunis, de onafhankelijkheid van zijn land uit. Tunesië werd een constitutionele monarchie en Al-Amin promoveerde tot Koning Mohammed VIII Al-Amin. Al op 15 juli 1957 verving de sterke man in Tunesië, Habib Bourguiba, die later president zou worden, de koninklijke paleiswacht in het Carthagopaleis door zijn eigen loyale soldaten. Hij sneed de telefoonlijnen af en plaatste de koning onder huisarrest. Op 25 juli 1957 werd Mohammed VIII Al-Amin afgezet door de Tunesische constituante. Hij kreeg huisarrest op een kleine bewaakte boerderij in La Manouba. Hij deed nooit afstand van zijn rechten op de troon. Na de dood van zijn vrouw mocht hij terugkeren naar Tunis, waar hij zijn laatste levensdagen sleet in een klein appartement en op 30 september 1962 overleed.