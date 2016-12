Koninklijke kalender - oktober

1 oktober 1969

Geboorte van Prins Nikolaos van Griekenland en Denemarken

Prins Nikolaos, tweede zoon van de voormalige Griekse Koning Constantijn II en Anne-Marie van Denemarken, werd op 1 oktober 1969 geboren in het Villa Claudiaziekenhuis in Rome. Zijn ouders leefden daar in ballingschap nadat ze eind 1967 na een militaire machtsgreep hun land hadden moeten verlaten. In 1973 woonden de Griekse royals negen maanden in Denemarken in het Slot Amalienborg, waar ex-Koningin Anne-Marie was opgegroeid. Later vestigde het gezin zich in Groot-Brittannië. Nikolaos studeerde aan het Hellenic College, een school die zijn vader had opgericht voor Griekse kinderen of kinderen van Griekse afkomst. Aan de Brownuniversiteit in de Verenigde Staten behaalde hij in 1993 het diploma 'internationale relaties'. In 1990 onderbrak hij zijn studie voor een drie weken durende opleiding aan de Britse militaire academie van Sandhurst. Hij diende enige tijd bij de Royal Scots Dragoon Guards als tweede luitenant. In Duitsland nam hij deel aan een belangrijke militaire operatie. Na zijn studie bleef de prins nog twee jaar in de Verenigde Staten, waar hij als tv-producer werkte voor Fox News in New York. In 1995 keerde hij terug naar Londen. De prins heeft twee broers, Kroonprins Pavlos en Prins Philippos, en twee zussen, de Prinsessen Alexia en Theodora. Op 25 augustus 2010 trad Prins Nikolaos in het huwelijk met Tatiana Blatnik op het Griekse eiland Spetses. Sinds 2013 woont het paar in Athene.

2 oktober 1910

Ongeregeldheden luiden het einde van het koninkrijk Portugal in

Na een aanslag waarbij zowel zijn vader als zijn oudere broer om het leven kwam, werd de 18-jarige Prins Manuel de nieuwe koning van het instabiele Portugal. Hij bleef nog een kleine drie jaar op de troon. Op 2 oktober 1910 braken er ongeregeldheden uit die het einde van zijn koningschap inluidden. Op 4 oktober ontstond er muiterij bij de marine. Het koninklijk paleis werd bestormd. De koning, die de bijnaam Manuel de Ongelukkige had, vluchtte het land uit. Hij vertrok naar Gibraltar met het koninklijke jacht en ging in ballingschap in Groot-Brittannië. Manuel II keerde nooit meer terug naar zijn land. Hij stierf in 1932 door verstikking, als gevolg van een amandelontsteking.

3 oktober 2004

Johannes Paulus II verklaart Keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije zalig

Karl I is de grootvader van Prins Lorenz, de man van de Belgische Prinses Astrid. Hij werd in 1914 de erfprins van de Habsburgmonarchie na de moord op zijn oom, Aartshertog Frans Ferdinand, in Sarajevo. Die aanslag was de directe aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. Hij volgde zijn oudoom Frans Jozef I op, na diens dood in 1916. In 1917 probeerde hij tevergeefs de oorlog te beëindigen. Zijn vredesvoorstellen werden geweigerd, zowel aan geallieerde als aan Duitse zijde. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie ontbonden. De keizer moest abdiqueren. Vanuit Zwitserland trachtte hij weer op de Hongaarse troon te komen. Die poging mislukte en Karl vertrok in ballingschap naar Madeira, waar hij in 1922 stierf aan een longontsteking. 82 jaar later werd hij zalig verklaard. Volgens de congregatie van Zaligverklaringen diende de keizer zijn volk 'met rechtvaardigheid en liefdadigheid'. De verering van zijn persoon begon in Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog. Hij werd geprezen om zijn vredeswil en zijn vrome levenshouding. De keizer had tijdens zijn kortstondige bewind ook een sociale wetgeving ingevoerd, gebaseerd op de kerkelijke sociale leer. De kritiek dat Karl als opperbevelhebber van het leger mee verantwoordelijk was voor het gebruik van gifgas tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt door historische feiten tegengesproken. Met name aan het front in de provincie Veneto weigerde hij gifgas te gebruiken.

4 oktober 2005

Geboorte van Prins Emmanuel van België

Prins Emmanuel Leopold Guillaume François Marie werd op 4 oktober 2005 in het Anderlechtse Erasmusziekenhuis geboren als derde kindje van de huidige Koning Filip en zijn vrouw, Koningin Mathilde. Hij woog 3900 gram en was precies 50 centimeter lang. De kleine prins werd op zaterdag 10 december 2005 door Kardinaal Danneels gedoopt in de kapel van het Kasteel van Ciergnon, het Ardense buitenverblijf van zijn grootvader, Koning Albert, die de plechtigheid voor het familiealbum vereeuwigde. De peter van de dopeling was Prins Guillaume van Luxemburg, de meter Mathildes zus, Elisabeth, Gravin d'Udekem d'Acoz. Opvallende afwezigen waren Prins Laurent en Prinses Astrid.

5 oktober 2005

Boodschapper legt huwelijksdatum Prinses Sayako vast

Prinses Sayako, de enige dochter van de Japanse Keizer Akihito en Keizerin Michiko, ontving die dag een boodschapper die formeel een datum vastlegde voor haar huwelijk met Yoshiki Kuroda, een vriend van haar broer, Prins Akishino. De ontvangst van de boodschapper vormde een van de laatste rituelen voor het feitelijke huwelijk. Tijdens de ceremonie liet de boodschapper de hofmaarschalk weten dat de heer Kuroda de intentie had om op 15 november met Prinses Sayako te trouwen. De hofmaarschalk bracht de boodschap over aan de keizer en de keizerin, die in een aanpalend vertrek wachtten. Hij keerde vervolgens terug naar de boodschapper en liet hem weten dat de datum was aanvaard. Door haar huwelijk met Yoshiki Kuroda nam de prinses afstand van de keizerlijke familie. Ze verloor niet alleen haar titel maar ook de toelage waarop ze tot dan recht had. Ze kreeg van haar ouders naar verluidt wel een huwelijksschat mee van ongeveer een miljoen dollar. De prinses werd vanaf de dag van haar huwelijk 'mevrouw Kuroda'.

6 oktober 2002

Prins Claus overlijdt

Prins Claus werd op 6 september 1926 als Claus von Amsberg geboren in Dötzingen (Hitzacker) in Nedersaksen. Van de zeven kinderen van Claus von Amsberg en Gosta von dem Bussche-Haddenhausen was hij de enige zoon. Op 28 juni 1965 werd de verloving bekendgemaakt van Claus met Prinses Beatrix, de Nederlandse troonopvolgster. Dat gaf in Nederland aanleiding tot grote commotie. Velen vonden het amper 20 jaar na de oorlog niet gepast dat de toekomstige koningin zou trouwen met een Duitser. De protesten hielden aan tot en met het huwelijk op 10 maart 1966. De plechtigheid werd ontsierd door rellen, rookbommen en haatslogans zoals 'Claus raus'. Ondanks alle tegenkanting en druk van buitenaf werd het een gelukkig huwelijk. De Duitser die niet welkom was, werd het populairste lid van de Oranjes. In 1967 kregen Beatrix en Claus hun eerste zoon, Willem-Alexander. Er zouden er nog twee volgen: Johan Friso (°1968) en Constantijn (°1969). In 1980 volgde Beatrix haar moeder, Juliana, op als koningin. Twee jaar later werden bij Claus 'klachten van depressieve aard' geconstateerd. In 1991 bleek dat de prins ook aan de ziekte van Parkinson leed. In 2000 moesten de artsen vaststellen dat de bestralingen volgend op een prostaatkankeroperatie zeer hinderlijke gevolgen hadden gehad voor darmen en nieren van de prins. In 2001 werd een nier verwijderd. Ook nadien bleef Claus kampen met allerhande gezondheidsproblemen. In zijn laatste levensjaar kon de prins nog het huwelijk van zijn oudste zoon Willem-Alexander en de geboorte van zijn eerste kleinkind, Eloise, meemaken. Op 6 oktober 2002 overleed de volksgeliefde prins aan een longontsteking en aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Hij werd op 15 oktober bijgezet in de koninklijke crypte van Delft.

7 oktober 1971

Marina Doria trouwt en wordt Prinses van Napels

Marina Doria, dochter van een Zwitserse koekjesfabrikant, werd op 12 februari 1935 geboren in Genève. Toen ze 20 was, verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar ze werkte in een attractiepark in Florida en shows gaf op waterski's. Ze behaalde in die sport verscheidene kampioenstitels. Na een verloving van elf jaar trouwde ze tegen de wil van Umberto II, ex-Koning van Italië en vader van de bruidegom, op 7 oktober 1971 in Teheran met de Italiaanse Prins Victor Emmanuel. Op 22 juni 1972 werd hun enige kind, Prins Emmanuel Filiberto, geboren. Ondertussen heeft het koppel twee prachtige kleindochters, Vittoria en Luisa, uit het huwelijk van Filiberto met de Franse actrice Clotilde Courau.

8 oktober 1820

Koning Henri I van Haïti pleegt zelfmoord

Henri-Christophe werd President van Haïti in 1807. In 1811 maakte hij van Haïti een monarchie en riep zichzelf uit tot Koning Henri I, de eerste zwarte vorst van het eiland. Hij regeerde met ijzeren hand en was niet populair bij zijn onderdanen. Toen hij in 1820 zwaar ziek werd, braken algauw rellen uit. Liever dan alles teloor te zien gaan, besloot hij zelf in stijl uit het leven te stappen. Hij schoot zich een zilveren kogel door het hoofd. Henri I leefde als een Europese vorst in schitterende paleizen en creëerde een heuse Haïtiaanse adel. De meest tot de verbeelding sprekende titels waren de Hertog van Marmelade en de Graaf van Limonade.

9 oktober 1934

Koning Alexander I van Joegoslavië wordt vermoord in Marseille

Alexander I was van 1921 tot 1934 Koning van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen, dat sinds 1929 Joegoslavië heette. Hij was de zoon van Peter I van Servië en zijn vrouw Zorka, een dochter van Vorst Nicolas I van Montenegro. Op 9 oktober 1934 bezocht de koning Marseille. Stapvoets reed hij samen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Louis Barthou, in een open limousine door de straten van de stad toen hij door de Bulgaar Vlado Chernozemski onder vuur werd genomen. Koning Alexander I overleed vrijwel onmiddellijk na de aanslag. Louis Barthou werd per vergissing door een Franse politieman neergeschoten en stierf aan zijn verwondingen. Een Franse officier kon de dader met zijn zwaard neersteken waarna een furieuze menigte zich op Chernozemski stortte. Deze aanslag was de eerste in de geschiedenis die op film is vastgelegd. Alexander I werd opgevolgd door zijn minderjarige zoontje Peter II. Alexanders neef, Prins Paul, nam tijdelijk het regentschap waar. De vermoorde koning werd begraven in Oplenac en herbegraven in de hoofdstad Belgrado.

10 oktober 2004

Norodom Sihanouk van Cambodja duidt opvolger aan op 81-jarige leeftijd

De 81-jarige Cambodjaanse Koning Norodom Sihanouk schoof op 10 oktober 2004 geheel onverwacht zijn zoon Prins Norodom Sihamoni naar voren als kandidaat voor het koningschap. Sihamoni, een voormalige balletinstructeur, had nooit ambities gehad om de troon te bestijgen. Bij herhaling had Premier Hun Sen beklemtoond dat het parlement dringend een procedure moest uitwerken voor de verkiezing van Sihanouks opvolger, omdat het land anders een republiek zou worden. De 51-jarige Sihamoni werd op 14 oktober 2004 tot koning verkozen door een negenkoppige raad. De crisis was bedwongen en de monarchie voorlopig veiliggesteld. Koning Sihamoni is ongehuwd, heeft geen kinderen en dus geen onmiddellijke opvolger. Op zich is dat niet echt een probleem omdat de koning in Cambodja door de kroonraad wordt gekozen.

11 oktober 1995

Prinses Luisa Maria van België wordt geboren

Luisa Maria Anna Martine Pilar is de dochter van de Belgische Prinses Astrid en haar man, Aartshertog Lorenz van Oostenrijk-Este. Via haar moeder is ze Prinses van België, maar via haar vader is ze ook keizerlijke prinses, Aartshertogin van Oostenrijk-Este en koninklijke Prinses van Hongarije en Bohemen. Luisa Maria is genoemd naar haar overgrootmoeder, de moeder van Koningin Paola, die overleed in 1989.

12 oktober 2001

Koning Mohammed VI van Marokko kondigt verloving aan

De officiële aankondiging dat de Marokkaanse Koning Mohammed VI zich had verloofd met Salma Bennani kwam op 12 oktober 2001. Wanneer het huwelijk zou plaatsvinden, werd nog niet meegedeeld, wel dat het begin 2002 zou zijn. Het feit dat het hof een officieel communiqué uitgaf over het koninklijke huwelijk en de identiteit van de toekomstige echtgenote was uitzonderlijk. Het was nooit eerder gebeurd. Het huwelijk, waardoor Salma de titel van prinses kreeg, vond plaats op 21 maart 2002. Mohammed en Salma kregen twee kinderen: Prins Moulay Hassan, geboren op 8 mei 2003, en Prinses Lalla Khadija, die op 28 februari 2007 ter wereld kwam.

13 oktober 1972

Prins Jaime de Bourbon de Parme wordt geboren

Prins Jaime de Bourbon de Parme, de zoon van Prinses Irene van Nederland en Prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme, werd zes weken te vroeg geboren. Zijn tweelingzus Prinses Margarita was één minuut voor hem ter wereld gekomen. Na haar echtscheiding nam Prinses Irene met haar kinderen haar intrek in een villa nabij Paleis Soestdijk. Prins Jaime studeerde internationale betrekkingen aan de Brownuniversiteit in de Verenigde Staten. Aansluitend liep hij stage bij het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds. Na zijn studie ging hij aan de slag als diplomaat. Hij is een welkome gast aan het Nederlandse hof. Af en toe is hij te zien bij officiële gelegenheden en feestelijkheden.

14 oktober 1954

Keizer Haile Selassië op bezoek in Groot-Brittannië

De Keizer van Ethiopië, Negus Haile Selassië, kwam op 14 oktober 1954 aan in Portsmouth met de kruiser Gambia. Zijn bezoek aan Groot-Brittannië maakte deel uit van een wereldreis. De staatsvisite duurde 14 dagen. In die periode bezocht de Negus scholen, ziekenhuizen, verschillende steden waaronder Oxford, het Britse parlement en de ambtswoning van de premier. Vanuit Portsmouth reed hij met een speciale trein naar Londen, waar hij werd opgewacht door Koningin Elizabeth II en haar man, Prins Philip. Op het staatsbanket sprak de Queen met veel respect over de keizer. Ze verwelkomde hem als 'de soeverein van een oude christelijke staat die vele banden heeft met onze eigen kerk en van een land dat als eerste zijn vrijheid wist terug te winnen na de laatste oorlog.'

15 oktober 2005

Geboorte van Prins Christian van Denemarken

Christian Valdemar Henri John, Prins van Denemarken, is het eerste kind van Kroonprins Frederik van Denemarken en zijn Australische echtgenote, Prinses Mary. Hij werd op 15 oktober 2005 geboren in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Het prinsje woog 3,5 kilogram en was 51 centimeter groot. Op 21 januari 2006 werd hij gedoopt en pas dan werd - volgens Deense traditie - zijn naam bekendgemaakt. Hij kreeg verschillende dooppeters en -meters, onder wie Kroonprins Haakon en Prinses Mette-Marit van Noorwegen, Kroonprinses Victoria van Zweden, Prins Joachim van Denemarken en Kroonprins Pavlos van Griekenland. De prins kreeg nog twee zusjes, Isabella en Josephine, en een broertje, Vincent.

16 oktober 1999

De bekende Britse koninklijke nanny, Tiggy Legge-Bourke, trouwt met haar jeugdvriend

Op 16 oktober 1999 trouwde Alexandra Legge-Bourke, beter bekend als Tiggy, op het landgoed van haar familie in Wales met Charles Pettifer. Onder de gasten waren de Prinsen William en Harry, wier gouvernante ze is geweest. Tiggy's vader had de pers opgeroepen het huwelijk niet te verstoren. Hij kreeg daarbij hulp van de politie, die een cordon rond het landgoed had gelegd. Om de privacy te garanderen had geen enkel magazine het recht gekregen foto's te maken; zelfs de gasten was gevraagd niet te fotograferen. Officieel waren Tiggy en veiligheidsadviseur Charles Pettifer nog maar een jaar een koppel, maar ze kenden elkaar al jaren en waren al eens liefjes als tieners. Tiggy werd bekend nadat ze in 1993 in dienst trad van de staf van de Prins van Wales en tijdens de scheidingsperikelen van Charles en Diana een vertrouwelinge werd van de prinses. Ze was verantwoordelijk voor de twee prinsen en stond hen bij in de periode na het dodelijke ongeluk van hun moeder. Ze hield er een warme vriendschapsrelatie met William en Harry aan over.

17 oktober 1980

Koningin Elizabeth II op bezoek in het Vaticaan

Het bezoek aan het Vaticaan van Elizabeth II en haar man, de Hertog van Edinburgh, was historisch. Nooit eerder bezocht een Britse monarch de pauselijke staat. De kroondrager van het Verenigd Koninkrijk is immers sinds Hendrik VIII ook hoofd van de Anglicaanse kerk. Daarom was een staatsbezoek eeuwenlang een delicate kwestie. De koningin was volgens het protocol van het Vaticaan gekleed in het zwart. Via een doolhof van gangen bereikten de bezoekers de Clementijnse Kapel, die de pausen al jaren gebruiken om gasten te ontvangen. De kapel is ook bekend omdat kerkvorsten er na hun overlijden worden opgebaard zodat vrienden en hoogwaardigheidsbekleders in alle intimiteit afscheid van hen kunnen nemen. Het grote publiek kan dat later doen in de Sint-Pietersbasiliek. Johannes Paulus II ontving Elizabeth en Philip bij de ingang van zijn privébibliotheek. In haar begroeting betuigde de Britse vorstin haar vriendschap aan de Heilige Vader en nodigde hem uit om de katholieken in haar land te komen bezoeken. De pontifex aanvaardde de invitatie en trok zich vervolgens met zijn gasten terug voor een privégesprek. Bij het afscheid schonk hij hen een facsimile van Dantes Divina Commedia, versierd met de tekens van de Orde van de Kousenband uit de tijd van de Britse Koning Edward IV.

18 oktober 1921

Ludwig III, de laatste Koning van Beieren, sterft

Ludwig was van 1912 tot 1913 prins-regent en daarna tot 1918 de laatste Koning van Beieren. Na zijn rechtenstudie, die hij in München combineerde met een opleiding als land- en bosbouwingenieur, nam hij in 1866 deel aan de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog. Hij vocht aan de zijde van de Oostenrijkers en liep daarbij in de buurt van Helmstadt een kogelwonde aan de dij op. Twee jaar later trouwde Ludwig met Maria Theresia van Oostenrijk-Este. In 1912 volgde hij zijn vader, Prins Luitpold, op als regent voor de geesteszieke Koning Otto I (1848-1916). Op 5 november 1913 nam Ludwig na een grondwetswijziging volgens de wens van de Beierse regering de koningstitel aan, hoewel Otto nog in leven was. Als staatshoofd stimuleerde hij landbouw, vervoer en kunst. Zijn heerschappij droeg een sterk conservatieve en katholieke stempel. Zijn sociale politiek werd sterk beïnvloed door de encycliek Rerum Novarum, die Paus Leo XIII in 1891 had gepubliceerd. Op 7 november 1918 werd Ludwig III afgezet. Hij stierf op 18 oktober 1921 tijdens een reisje naar Hongarije, in het plaatsje Sarvar.

19 oktober 1963

Prins Laurent van België wordt geboren

Prins Laurent, het derde en jongste kind van de toenmalige Prins Albert en Prinses Paola, werd op 19 oktober 1963 in Brussel geboren. Hij volgde een opleiding aan de Koninklijke Militaire School en behoort tot de 123ste Promotie 'Alle Wapens'. Hij is kapitein-ter-zee en heeft een brevet van helikopterpiloot en duiker bij de Marine. Laurent, die bekendstaat om zijn liefde voor dieren en snelle auto's, werkte zich vooral in beeld als een prins die het protocol aan zijn laars lapt. In het najaar van 2002 verloofde hij zich met de Waals-Britse Claire Coombs, met wie hij op 12 april 2003 in het huwelijk trad. Een jaar later werd hun eerste kind geboren: Prinses Louise. In 2005 kwam daar nog de tweeling Nicolas en Aymeric bij. Bij de persconferentie ter gelegenheid van de geboorte sprak hij de woorden: 'Wij hebben nog geen peter, maar ik heb wel een meter', waarop hij een lintmeter uit zijn jas haalde.

20 oktober 1934

Geboorte Japanse Keizerin Michiko

Michiko Shoda, dochter van een rijke Japanse industrieel, ontmoette Kroonprins Akihito in 1957 in een tennisclub. Het jaar nadien al vroeg en kreeg Akihito de toestemming om met haar te trouwen. Daarmee was Michiko de allereerste niet-adellijke vrouw die met een lid van de keizerlijke familie kon trouwen. Het paar kreeg drie kinderen. Ook nu weer brak Michiko met de tradities door zélf in te staan voor hun opvoeding en ze niet, zoals het protocol dat al sinds eeuwen voorschrijft, af te staan aan kamerheren.

21 oktober 1911

Huwelijk Karl van Oostenrijk met Zita

Zita van Bourbon-Parma trouwde op 21 oktober 1911 met de Oostenrijkse Aartshertog Karl. Samen kregen zij acht kinderen: Otto, Adelheid, Robert, Felix, Karl Ludwig, Rudolf, Charlotte en Elisabeth. Na de moord op Aartshertog Frans Ferdinand in 1914 kreeg Karl het statuut van officiële opvolger van Keizer Frans Jozef. Na diens dood in 1916 werden Karl en Zita gekroond tot Keizer en Keizerin van Oostenrijk en Koning en Koningin van Hongarije. Toen de republikeinen na de Grote Oorlog in 1918 aandrongen op het aftreden van haar man, verzette Zita zich heftig. Niettemin gaf Karl toe aan de revolutionaire krachten en hij abdiqueerde. Alle Habsburgse bezittingen werden in beslag genomen en er werd de keizerlijke familie verboden ooit nog voet op Oostenrijkse bodem te zetten. In 1921 vestigde het verbannen keizerspaar zich op Madeira, waar Karl in 1922 na een zware longontsteking overleed. In 1929 verhuisde Zita met haar kinderen naar België. De familie nam haar intrek in het Kasteel van Ham in Steenokkerzeel. Toen met de Anschluss van Oostenrijk bij Hitlers Derde Rijk iedere hoop op het herstel van de monarchie was vervlogen, vluchtten de Habsburgers via Spanje en Portugal naar de Verenigde Staten. Pas in 1953 keerde Zita terug naar Europa om zich eerst in Luxemburg en later in Zwitserland te vestigen. In 1982 verleende de Oostenrijkse bondsregering - na bemiddeling door de Spaanse Koning Juan Carlos - haar toestemming om een bezoek te brengen aan Oostenrijk. Na haar overlijden in 1989 mocht haar stoffelijk overschot ook worden bijgezet in de Weense grafkelder van de Habsburgers: de 'Kapuzinergruft'. Zita was een tante van Prins Carlos Hugo, de vroegere echtgenoot van de Nederlandse Prinses Irene. Zij was ook de grootmoeder van Aartshertog Lorenz, die is gehuwd met de Belgische Prinses Astrid.

22 oktober 2002

Dood Koningin Geraldine van Albanië

Op 22 oktober 2002 overleed Geraldine, Koningin van Albanië, op 87-jarige leeftijd in Tirana. In 1938 was de toenmalige Hongaarse Gravin Geraldine Apponyi in het huwelijk getreden met Koning Zog van Albanië. Samen met haar man en hun zoon Leka vertrok ze in ballingschap toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Geraldine keerde pas terug naar Albanië in juni 2002, na de val van het communistische regime. Een paar maanden later bezweek ze aan een reeks hartaanvallen. Onder een geheim pseudoniem schreef ze kasteelromans. Ze was ook geen onverdienstelijke schilderes. Haar zoon probeerde jarenlang zonder veel succes de monarchie in Albanië te herstellen.

23 oktober 1910

Koning Rama V van Thailand sterft

Rama V, of Chulalongkorn De Grote, werd in 1868 na de dood van zijn vader, Rama IV, Koning van Thailand. Hij heeft tijdens zijn bewind veel veranderd in de Thaise samenleving en wordt door de meeste Thai gezien als de beste koning die het land ooit heeft gehad. Al snel werd duidelijk dat hij een ondernemende man was. Hij was de eerste Thaise vorst die buitenlandse reizen maakte. Hij verdiepte zich in de westerse manier van denken, wat hem hielp zijn land onafhankelijk te houden van de Europese mogendheden. Veel stak Rama ook op van zijn Europese lerares, Anna Leonowens, wier verhaal later wereldwijd bekendheid verwierf dankzij de film 'The King and I'. Rama V was de vorst die de eerste spoorweg in zijn land liet aanleggen en er ook de bankbiljetten invoerde. Zijn grootste verwezenlijking is echter zonder twijfel dat hij de slavernij in zijn land afschafte. Hij stierf op 23 oktober 1910, wat ook vandaag nog in Thailand herdacht wordt met een vrije dag.

24 oktober 1887

Victoria Eugenia, Koningin van Spanje, wordt geboren

Victoria Eugenia werd geboren in Balmoral als het tweede kind van Prins Hendrik van Battenberg en zijn vrouw Prinses Beatrice, de jongste dochter van Koningin Victoria. De prinses was in haar familie bekend onder de naam 'Ena'. Omdat haar ouders bij Koningin Victoria woonden, groeide Prinses Victoria Eugenia op aan het Britse hof. Op 31 mei 1906 trouwde Ena in Madrid met Koning Alfonso XIII van Spanje. Toen het paar na de plechtigheid in een koets terugreed naar het koninklijk paleis gooide de Catalaanse anarchist Matteo Morral vanop een balkon een bom naar de gouden koets. Het koningspaar overleefde de aanslag, maar de explosie maakte twaalf dodelijke slachtoffers en zo'n honderd gewonden. In 1907 werd Kroonprins Alfonso geboren. Het paar kreeg nadien nog zes kinderen. In de loop der jaren ging het snel bergaf met de relatie van de koning en de koningin. Alfonso had veel affaires, zelfs met Prinses Beatrice, een nicht van zijn vrouw. Toen de monarchie in 1931 in Spanje werd afgeschaft, ging het paar voorgoed apart leven. Victoria Eugenia stierf op 15 april 1969 in Lausanne in Zwitserland, precies 38 jaar na haar verbanning uit Spanje. Ze werd begraven in de plaatselijke kerk, maar haar stoffelijk overschot werd in 1985 bijgezet in de koninklijke crypte van het klooster El Escorial nabij Madrid, naast haar echtgenoot en twee van haar zonen.

25 oktober 1920

Alexander van Griekenland sterft na apenbeet

De vader van Alexander, Koning Constantijn I, was getrouwd met Prinses Sofie von Hohenzollern, een zus van de Duitse Keizer Wilhelm II. Dat bepaalde zijn houding bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, toen hij de zijde van de Duitsers wilde kiezen. De Griekse Premier Venizelos wilde echter de geallieerden steunen. Constantijn werd verplicht om met zijn oudste zoon, Kroonprins Georgios, in ballingschap te gaan. Op die manier kwam de tweede zoon op de troon: de 24-jarige Alexander. Die was echter niet meer dan een marionet van de premier en moest vooral opdraven aan het front om de soldaten moed in te spreken. In 1919 veroorzaakte Alexander een rel door tegen de wil van Venizelos en zonder de toestemming van de regering te vragen te trouwen met de mooie kolonelsdochter Aspasia Manos. De premier was zo woest dat het koppel het verstandiger achtte om te vluchten. Ze verbleven enige tijd in Parijs tot Venizelos het huwelijk erkende. Op 30 september 1920 liep het mis: Alexander wandelde door de koninklijke tuinen in Athene en werd gebeten door een aap die als gezelschapsdier werd gehouden. De koning liep een bloedvergiftiging op en stierf enkele weken later. Zijn dochter Alexandra werd na zijn dood geboren en trouwde met Peter II, de laatste Koning van Joegoslavië.

26 oktober 1955

Keizer Bao Dai van Vietnam wordt afgezet

Bao Dai was als opvolger van Khai Dinh de dertiende en laatste Keizer van de Nguyendynastie in Vietnam, een dynastie die was begonnen met Keizer Gia Long in 1802. Bao Dai werd in 1926 op twaalfjarige leeftijd gekroond maar zou pas zes jaar later zelf regeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij samen met de Japanse bezetter en op 11 maart 1945 riep hij de onafhankelijkheid van zijn land uit, na toezeggingen van Japan. Op 23 augustus 1945 trad hij af en werd tijdelijk lid van de Vietminhregering van Ho Chi Minh. Hij leefde vervolgens in ballingschap in Hongkong en Frankrijk. In 1949 gaven de Fransen hem opnieuw de leiding van het land, deze keer als president. In 1955 organiseerde Nog Dinh Diem, de protegé van de Amerikanen, een referendum. Ondanks een duidelijke vervalsing in zijn nadeel besloot Bao Dai zijn rijk te verlaten. Hij vertrok opnieuw in ballingschap naar zijn geliefde Frankrijk, waar hij in 1997 overleed.

27 oktober 1990

Prinses Sophie von Hohenberg sterft

Prinses Sophie von Hohenberg werd geboren in 1901. Zij was de enige dochter van de Oostenrijkse kroonprins, Aartshertog Frans Ferdinand, en zijn vrouw, Hertogin Sophie von Hohenberg. Het huwelijk van haar ouders was een morganatisch huwelijk, waardoor Sophie en haar twee broers, Maximiliaan en Ernst, geen aanspraak konden maken op de troon van Oostenrijk-Hongarije. Op 28 juni 1914 kwamen Frans Ferdinand en Sophie om in Sarajevo bij een aanslag door de Servische terreurgroep De Zwarte Hand. De kinderen werden opgenomen in het gezin van de beste vriend van hun vader, Prins Jaroslav von Thun und Hohenstein. In 1920 trouwde Sophie met Graaf Friedrich von Nostitz-Rieneck. Ze kregen vier kinderen: Erwin (1921), Franz (1923), Aloys (1925) en Sophie (1929). Toen Duitsland in 1938 Oostenrijk annexeerde, werd Prinses Sophie gearresteerd en gedeporteerd naar het concentratiekamp van Dachau. Ze zat er zeven lange jaren gevangen, tot aan het einde van de oorlog. Nadien nam ze haar leven zo goed en zo kwaad als dat kon weer op. De prinses dook in de jaren 90 op als personage in de tv-reeks 'The Young Indiana Jones Chronicles'.

28 oktober 1967

Prinses Sophie von und zu Liechtenstein wordt geboren

Sophie werd op 28 oktober 1967 in München geboren als dochter van Prins Max-Emmanuel, Hertog in Beieren, en de Zweedse Gravin Elisabeth Douglas. Toen haar vader de titel van Hertog in Beieren erfde van een verre neef die hem in 1965 had geadopteerd, werd ze Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Sophie in Beieren. In 1993 trouwde ze met Erfprins Aloïs van Liechtenstein. Ze hebben samen vier kinderen: Joseph, Marie-Caroline, Georg en Nikolaus. Aangezien de Duitse overheid geen koninklijke titels erkent, is haar titel van Erfprinses van Liechtenstein haar eerste officieel erkende titel. De prinses heeft overigens nog een extra titel in de kast liggen. Zo is ze na haar vader de erfgename van haar kinderloze oom Franz, die de Jacobijnse troonpretendent is voor de troon van Engeland en Schotland. De kans dat die oude claim ooit iets oplevert, is echter nihil.

29 oktober 2004

Prinses Alice sterft, 102 jaar oud

Henry, de Hertog van Gloucester, was de broer van de Koningen Edward VIII en George VI. Alice trouwde in 1935 met hem in de kapel van Buckingham Palace. Ze kregen twee kinderen, van wie er een overleed toen hij met zijn vliegtuig crashte. Tijdens de oorlog maakte Prinses Alice zich verdienstelijk in verschillende onderdelen van het leger of de hulptroepen. In 1945 volgde ze haar man naar Australië, waar hij als gouverneur-generaal de Britse vorst verving. Hij overleed in 1974. Toch bleef ze verschillende taken op zich nemen als vertegenwoordigster van de koninklijke familie. Pas op haar 98ste besloot ze met pensioen te gaan. Haar 100ste verjaardag in 2001 werd uitgebreid gevierd in Kensington Palace door haar nicht, Koningin Elizabeth, en zowat de hele Britse koninklijke familie. Het feest werd opgeluisterd door een parade van de 'King's Own Scottish Borderers', een legereenheid waarvan Prinses Alice meer dan 60 jaar lang erekolonel was geweest. Zij overleed op 29 oktober 2004.

30 oktober 2002

Prins Maurits noemt zijn zoon Lucas

Op 30 oktober 2002 ging de Nederlandse Prins Maurits zijn zoon aangeven bij de administratie van Amsterdam. Bij die gelegenheid maakte hij bekend dat zijn vrouw Marilène en hij hun tweede kind Lucas hadden genoemd. Ze hadden ergens gelezen dat die naam een anagram is van Claus. Ze vonden dat een aardig weetje, een eerbetoon aan een heel bijzondere man, maar toch was dat niet de eerste reden waarom ze de naam hadden gekozen: 'We vonden Lucas gewoon leuk.' Net als de twee andere kinderen van Prins Maurits en Prinses Marilène, Isabella en Felicia, heeft Lucas geen adellijke titel.

31 oktober 1934

Geboorte van Prinses Margaretha van Zweden

Prinses Margaretha was het eerste kind van de Zweedse Kroonprins Gustaf Adolf en is de oudste zus van de huidige Zweedse koning, Carl XVI Gustaf. In 1963 ontmoette de prinses tijdens een feestje de Brit John Kenneth Ambler. De twee werden verliefd en in 1964 werd hun verloving bekendgemaakt. Ze trouwden nog datzelfde jaar. Door dit huwelijk met iemand die niet van adel was, verloor Margaretha de aanspreektitel 'Koninklijke Hoogheid' en werd ze 'gewoon' Prinses Margaretha, mevrouw Ambler. Het paar kreeg drie kinderen: Sibylla, Charles en James.