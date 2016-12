Koninklijke kalender - mei

1 mei 1963

Geboorte van Prins Guillaume van Luxemburg

Guillaume van Luxemburg is de derde zoon en het jongste kind van de voormalige Groothertog Jean en wijlen Groothertogin Joséphine-Charlotte. Hij trad op 24 september 1994 in Versailles in het huwelijk met Sibilla Weiller. De bruid is een dochter van een Franse industrieel en een Italiaanse prinses. Bekendste gasten op hun huwelijk waren de zonen van Koningin Beatrix, de Deense Prins Joachim, Koningin Sofia van Spanje en de voltallige koninklijke familie van België. Guillaume werd in 1998 vader van een zoon, Paul Louis, en in 2000 van een tweeling, Leopold en Charlotte. Er kwam een einde aan het naar koninklijke normen anonieme leven van Guillaume en Sibilla toen de twee in september 2000 betrokken raakten bij een ernstig verkeersongeluk. Guillaume zweefde enige tijd tussen leven en dood. Gelukkig herstelde de prins en zo verdween ook de media-aandacht. In 2004 werd een vierde kind geboren: Prins Jean André.

2 mei 1953

Koning Feisal II van Irak wordt meerderjarig en legt de eed af

Toen zijn vader, Koning Ghazi van Irak, in 1939 met zijn sportwagen verongelukte, volgde de amper vier jaar oude Kroonprins Feisal hem op. In afwachting van zijn meerderjarigheid nam zijn oom Abdul Ilah het regentschap waar. De kleine koning was bijzonder populair bij zijn onderdanen. Toen hij wat ouder was, ging hij in Groot-Brittannië aan de Harrowschool studeren, samen met zijn neef Hoessein, de latere Koning van Jordanië. Aan het regentschap van zijn oom kwam een einde toen hij op zijn 21ste, als Feisal II, voor het parlement de eed kon afleggen. Vijf jaar later, op 14 juli 1958, werd hij, samen met bijna alle andere leden van de koninklijke familie, afgemaakt tijdens een militaire staatsgreep die van Irak een republiek maakte. Een bekend portret van Feisal II, als kleine jongen in de traditionele kledij van een sjeik, was de inspiratie voor Hergé toen hij de Arabische prins en notoire kwajongen Abdullah introduceerde in de albums van Kuifje.

3 mei 2000

De Britse Kroonprins Charles brengt de nacht door op Athos

Athos, een schiereiland in de buurt van Thessaloniki, heeft een speciaal statuut: het is een semiautonome kloosterstaat binnen de republiek Griekenland. Het schiereiland telt 20 kloosters. Bijna alle inwoners zijn monniken. Mannen komen Athos niet binnen zonder visum en vrouwen ook niet mét een visum. De Britse troonopvolger deelde er het leven van de monniken en woonde er enkele gebedsdiensten bij. Zijn verblijf sprak hem blijkbaar enorm aan, want hij keerde er meerdere keren terug. Charles' interesse voor Athos gaf in 2004 zelfs aanleiding tot speculaties in de media. Op de geruchten dat de Prins van Wales - als opvolger van zijn moeder ook de toekomstige leider van de Engelse kerk - zich zou bekeren tot het orthodoxe christendom, wilde het paleis toen niet reageren. 'Het bezoek aan Athos is een puur private aangelegenheid', liet een woordvoerder weten.

4 mei 1953

De Britse Hertog van Edinburgh ontvangt zijn pilotenbrevet

Philip, Hertog van Edinburgh en echtgenoot van de Britse Koningin Elizabeth II, kreeg tijdens een ceremonie in Buckingham Palace zijn 'wings' als piloot opgespeld. Eerder die dag had hij bij zijn laatste examenproef drie solovluchten met landingen gemaakt. Het vliegtuig waarmee hij dat deed, was voorzien van vijf sterren, het embleem van Air Field Marshall, de hoogste rang bij de Britse luchtmacht. Op zijn examenrapport werd de hertog omschreven als 'bedachtzaam, met aandacht voor veiligheid en bekwaam boven het gemiddelde'. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de RAF dat een zo hoog geplaatste luchtmachtofficier zijn 'wings' kreeg. Normaal hebben ze die immers al jaren voordien behaald. Philip behaalde in 1956 nog een brevet als helikopterpiloot en vloog met verschillende types.

5 mei 1935

Leopold III doet de eerste treinreis in België over

Op 5 mei 1835 realiseerde Leopold I zijn grote droom om als eerste monarch een spoorweglijn te openen op het Europese vasteland. Die dag vertrokken de allereerste drie treinen over de pas aangelegde lijn van Brussel naar Mechelen. De drie treinen, die door de locomotieven 'Pijl', 'Olifant' en 'Stephenson' werden getrokken, vervoerden 900 passagiers, die zo'n 50 minuten later in Mechelen aankwamen. De trein volgde een traject buiten de stadswallen van Brussel, Vilvoorde en Mechelen om het betalen van tolgeld te vermijden. Exact 100 jaar later reed de eerste Belgische elektrische trein over dit traject met deze keer Leopold III aan boord. Hij was 31 minuten later al ter plekke.

6 mei 1960

Huwelijk van de Britse Prinses Margaret

Prinses Margaret en Anthony Armstrong Jones trouwden op 6 mei 1960 in Westminster Abbey. Hun huwelijk was het eerste dat ooit rechtstreeks werd uitgezonden op televisie. Naar schatting 20 miljoen mensen volgden de ceremonie thuis of bij vrienden op de buis. De eucharistie werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury. Na de huwelijksmis vertrok het paar naar Buckingham Palace om er op het balkon de menigte te begroeten. Na een receptie voor zo'n 120 genodigden reisden de trouwers met het koninklijke jacht Britannia naar de Caraïben, waar ze hun wittebroodsweken doorbrachten. In 1978 werd het huwelijk officieel ontbonden.

7 mei 2004

Deense Kroonprins Frederik organiseert het popconcert 'Rock 'n Royal'

Ter gelegenheid van zijn aanstaande huwelijk met de Australische Mary Donaldson organiseerde de Deense Kroonprins Frederik die dag een rockfestival in Kopenhagen. De werkingsmiddelen werden hem als huwelijkscadeau ter beschikking gesteld door acht sponsors. Verschillende bands en solisten traden op voor ongeveer 40.000 kijklustigen. De opbrengst van het concert met de wel zeer originele naam 'Rock 'n Royal' ging naar 'Save the Children', een humanitaire organisatie die opkomt voor kinderwelzijn.

8 mei 2002

Noorse kroonprins verbrand na tv-opnamen

Op 8 mei 2002 gaven de Noorse Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit een interview aan een Duitse televisiezender. De opnames werden buiten gemaakt in de tuin, onder een stralende lentezon. De opnames liepen echter wat uit en omwille van de continuïteit moesten de kroonprins en zijn vrouw blijven zitten waar ze zaten. Door de combinatie van de zon en de felle tv-spots liepen ze allebei ernstige brandwonden op in het gezicht...

9 mei 1946

Umberto II bestijgt de troon van Italië

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog lag de monarchie in Italië zwaar onder vuur omdat de leden van de koninklijke familie zich te veel hadden ingelaten met het fascistische regime van Mussolini. Op 9 mei 1946 deed Victor Emmanuel III van Italië troonsafstand ten voordele van zijn zoon Umberto, getrouwd met de Belgische Prinses Marie-José. Hij besteeg de troon als Koning Umberto II van Italië. De titel van Koning van Albanië weigerde hij. Hij vroeg zelfs persoonlijk vergiffenis aan de Albanese Koning Zog voor het feit dat de Italianen hem zijn troon hadden afgenomen. Een maand later werd de monarchie in Italië na een referendum afgeschaft. Tot wanhoop van haar omgeving weigerde Marie-José campagne te voeren voor haar man. Ze stemde zelfs blanco bij het referendum, omdat ze naar eigen zeggen moeilijk voor haar eigen man kon stemmen. Het werd een vrij krappe uitslag: zo'n 10 miljoen kiezers waren voor en zo'n 12 miljoen tegen de monarchie. Umberto en Marie-José, die een ongelukkig huwelijk hadden, vertrokken apart in ballingschap.

10 mei 1774

Lodewijk XV sterft

Lodewijk XV was een peuter van vijf toen hij zijn overgrootvader, Lodewijk XIV, de Zonnekoning, in 1715 opvolgde. Hij had toen al de reputatie een 'mirakelkind' te zijn om de eenvoudige reden dat hij de enige was van de mannelijke nazaten van Louis XIV die niét was gestorven. Alle anderen waren overleden aan ziektes of aan de verkeerde behandeling van hun kwalen (aderlaten was toen nog heel populair). Na het regentschap van Philippe, Hertog van Orléans, nam Lodewijk XV uiteindelijk zelf de taak van staatshoofd waar. Aanvankelijk was hij bijzonder geliefd bij het volk. Dat leverde hem de bijnaam 'Louis, le Bien-Aimé' op. Door zijn rampzalige beleid kwam daar algauw verandering in. In plaats van een andere koers te volgen, troostte de genotzuchtige vorst zich met de gedachte dat hij er niets aan kon doen en maar beter volop kon genieten van wat het leven hem nog te bieden had. Misprezen door het volk dat hem eens had aanbeden, stierf hij op 10 mei 1774 in Versailles aan de pokken. Hij was de eerste Bourbonvorst bij wie het hart - voor de begrafenis - niet uit het lichaam werd verwijderd om het afzonderlijk in een schrijn te bewaren. Er werd alcohol in zijn kist gegoten en zijn lichaam werd in ongebluste kalk gewenteld. De gehate koning werd vervolgens zonder veel poeha begraven tijdens een ceremonie waarbij welgeteld één hoveling aanwezig was.

11 mei 1818

Jean-Baptiste Bernadotte wordt Koning van Zweden

In 1810 zochten de Zweden een opvolger voor hun kinderloze koning, Karl XIII, die later ook over Noorwegen heerste onder de naam Karl II. In het leger circuleerde de naam van de Fransman Jean-Baptiste Bernadotte, een van Napoleons maarschalken. Zonder dat Bernadotte het zelf wist, wilden de Zweedse militairen hem als nieuwe monarch. Deels omdat hij een ervaren strateeg was - wat van pas kon komen bij een dreigende oorlog met Rusland -, maar zeker ook omdat de Franse maarschalk de Zweedse krijgsgevangenen tijdens de oorlog met Denemarken goed had behandeld. De Zweedse hoveling Baron Mörner wilde de zaak forceren en bood - zonder iemand te consulteren - Bernadotte de Zweedse troon aan. Die was totaal verrast, maar wilde het voorstel wel aanvaarden als hij officieel zou worden verkozen. Toen Mörner terugkeerde naar Zweden, was men daar zo verstoord over zijn demarche dat hij in de gevangenis werd opgesloten. Toch bleef zijn voorstel om Bernadotte te vragen leven. Meer nog, het werd steeds populairder. Op 21 augustus 1810 werd de Franse maarschalk tot Kroonprins van Zweden verkozen. Enkele maanden later werd hij onder de naam Karl Johan officieel geadopteerd door Karl XIII. Bernadotte nam meteen alle taken van de oude vorst over en maakte zijn reputatie als onverschrokken houwdegen waar op het slagveld tegen de vijanden van Zweden. Toen hij in 1818 zijn voorganger opvolgde, was hij bijzonder geliefd, zowel in Zweden als in Noorwegen. Jean-Baptiste Bernadotte regeerde als Karl XIV Johan in Zweden en als Karl III Johan in Noorwegen en vestigde in beide landen een solide dynastie. Ook de huidige Zweedse koning is een nazaat van hem.

12 mei 1937

Kroning van Albert, alias George VI van Groot-Brittannië

Prins Albert, de vader van de huidige Koningin Elizabeth II, was de schuchtere, stotterende broer van de flamboyante Britse Kroonprins Edward van Wales. Toen hun vader, George V, stierf, kwam de ongehuwde Edward op de troon. Tot wanhoop van zijn broer besloot de koning nog geen jaar later te abdiqueren, om met de Amerikaanse divorcee Wallis Simpson te kunnen trouwen. Albert moest nu zelf koning worden: de ultieme nachtmerrie van de prins werd werkelijkheid. Toen zijn moeder, Queen Mary, hem het nieuws meldde, barstte hij in tranen uit. Hij werd gekroond op 12 mei 1937 als George VI. Queen Mary brak met de traditie en woonde de plechtigheid bij als teken van steun voor haar zoon.

13 mei 1981

Paus wordt neergeschoten

De Poolse Paus Johannes Paulus II begroette die dag zo'n 20.000 pelgrims die hem in Vaticaanstad waren komen opzoeken. Hij reed in zijn pausmobiel voorbij de juichende menigte toen er een pistool op hem werd afgevuurd. De Heilige Vader werd twee keer in de maag getroffen en één keer in de rechterarm. Een vierde kogel verwondde zijn pink. Johannes Paulus II werd in allerijl overgebracht naar een Romeins ziekenhuis, waar een vijf uur durende operatie zijn leven redde. De dader, de Turk Mehmet Ali Agca, werd opgepakt en bekende de feiten. De Turkse pers meldde dat hij in Turkije twee jaar eerder al eens was veroordeeld voor moord. Agca wist echter te ontsnappen. In een achtergelaten brief kondigde hij aan de paus te zullen vermoorden. Johannes Paulus II, het eerste niet-Italiaanse staatshoofd van het Vaticaan in 455 jaar, herstelde van de aanslag, maar sommigen beweren dat hij na de aanslag nooit meer helemaal de oude werd. De kerkvorst bezocht Ali Agca in de gevangenis en schonk hem vergiffenis.

14 mei 1962

Juan Carlos van Spanje trouwt met de Griekse Prinses Sofia

Prins Juan Carlos van Bourbon, de latere Koning van Spanje, ontmoette Prinses Sofia, de oudste dochter van Koning Paul van Griekenland, op het huwelijksfeest van de Hertog van Kent in juni 1961. Ze leerden elkaar beter kennen tijdens een cruise op de Egeïsche Zee, die Koningin Frederika, Sofia's moeder, voor de hoogste adel van Europa had georganiseerd. Na een gezamenlijke vakantie op het Griekse eiland Korfoe verloofden ze zich. Ter gelegenheid van haar huwelijk bekeerde de Grieks-orthodoxe Sofia zich tot het katholicisme.

15 mei 1954

Koningin Elizabeth terug thuis na een reis van meer dan een halfjaar

Die dag kwamen de Britse Koningin Elizabeth II, haar man, Prins Philip, en hun twee kinderen, Charles en Anne, eindelijk weer thuis. Het gezelschap had met de Britannia zes maanden lang diverse landen van het Gemenebest bezocht. Toen ze Londen via de Theems binnenvoeren, werden ze niet alleen ontvangen door een enthousiaste menigte, maar ook met loeiende sirenes van boten en fabrieken. Langs dichte rijen toeschouwers reden ze in het gezelschap van Winston Churchill naar Buckingham Palace. Toen het publiek hun namen scandeerde, verschenen de Windsors op het balkon. Dat moesten ze tot vier keer toe doen. De laatste keer om elf uur 's avonds. De menigte besloot pas naar huis te gaan toen de lichten rond het paleis werden gedoofd.

16 mei 2000

Koning Albert II aangevallen tijdens bezoek van Koning Juan Carlos

Op 16 mei 2000 kwam het Spaanse vorstenpaar aan in Brussel voor een staatsbezoek. Filip en Mathilde verwelkomden Koning Juan Carlos en Koningin Sofia op de luchthaven en reden met hen naar het koninklijk paleis, waar Albert II en Paola hun Spaanse collega's opwachtten. Ineens klauterde een man over het paleishek en stormde onder het uitstoten van een Spaanse strijdkreet af op Koning Albert. De man was tot op zo'n 20 meter van de Belgische vorst genaderd, toen hij door een agent werd gevloerd. De aanvaller was de Spaanse ex-priester Krohn. Achteraf verklaarde hij dat hij een aanslag op Juan Carlos wilde plegen, maar dat hij door zijn bijziendheid de verkeerde vorst had aangevallen. Krohn was niet aan zijn proefstuk: in 1982 ging hij Johannes Paulus II te lijf met een bajonet, omdat hij de paus te links en vooruitstrevend vond. De aanval mislukte, maar leverde hem zeven jaar cel op. Voor de tragikomische 'aanslag' op Koning Albert kreeg hij geen gevangenisstraf. Het staatsbezoek ging gewoon door.

17 mei 2002

Máxima viert haar 31ste verjaardag in New York

Máxima Zorreguieta werd in Argentinië geboren op 17 mei 1971 als eerste dochter van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerutti. Ze kreeg later nog twee broertjes en een zusje: Martín, Juan en Inés. Ze had ook al drie halfzussen uit een vroeger huwelijk van haar vader: Dolores, Mara en Ángeles. Máxima groeide op in een vrij druk gezin, maar het ging er altijd heel gezellig toe. Ze volgde de middelbare school op het Northlandscollege in Buenos Aires, waar ze een op Britse aristocratische tradities geënte opleiding kreeg. Na het afronden van haar studie economie aan de Universidad Católica Argentina werkte ze van 1995 tot 2000 in New York voor achtereenvolgens de banken HSBC, Dresdner Kleinwort Benson en Deutsche Bank. In april 1999 ontmoette ze tijdens een feest in Sevilla de toenmalige Nederlandse Kroonprins Willem-Alexander. In augustus van dat jaar verschenen in de Nederlandse pers de eerste speculaties over een mogelijke liefdesrelatie. Een klein jaar later verhuisde Máxima naar Brussel om er dichter bij Willem-Alexander te zijn én om Nederlands te leren. In februari 2002 trouwde ze met haar prins en werd ze meteen een van de populairste leden van het Nederlandse koningshuis. Haar eerste verjaardag als vrouw van de Nederlandse kroonprins vierde ze zo veel mogelijk buiten het bereik van de pers. Ze reisde met vrienden en familie naar New York om er een grandioos feest te bouwen.

18 mei 1920

België verliest zijn enige eiland

Isola Comacina is een eiland in het Noord-Italiaanse Comomeer. Gedurende korte tijd maakte het deel uit van het koninkrijk België, nadat Giuseppe Caprani, de burgemeester van Comacina, het in 1919 aan Albert I cadeau had gedaan. Hiermee wilde hij hulde brengen aan de Belgische koning en uiting geven aan 'de grote sympathie van de meerderheid van het Italiaanse volk voor Zijne Majesteit Koning Albert I en het Belgische volk en hun heldhaftige houding tegenover de heerszuchtige en wrede agressor'. De enkele maanden dat Comacina tot het Belgische grondgebied behoorde, was de enige periode in de geschiedenis dat België een eiland had. In 1920 stond België het weer af aan de Italiaanse staat, op voorwaarde dat er paviljoenen zouden komen waar Belgische en Italiaanse kunstenaars zouden kunnen werken en verblijven. De paviljoenen kwamen er, maar ze werden pas na de Tweede Wereldoorlog als een Belgisch-Italiaans cultureel centrum gebruikt.

19 mei 1965

Dood van Tui Malila

Op 19 mei 1965 stierf Tui Malila, het oudste levende dier in de annalen van de wereldgeschiedenis. Tui Malila was een schildpad uit Madagascar (Astrochelys radiata) en werd in 1773 of 1777 (daarover is men het niet eens) door de ontdekkingsreiziger kapitein Cook cadeau gedaan aan de koninklijke familie van de eilandenarchipel Tonga. Sindsdien leefde het dier er aan het hof. Door haar hoge leeftijd werd de schildpad almaar meer vermaard zodat zij zowat het bekendste lid van de koninklijke familie van Tonga werd. Tui Malila werd zo beroemd dat iedereen met naam en faam die in Tonga passeerde bij haar op bezoek ging. Ze staat dan ook op massa's foto's met staatshoofden en vips. Zo kreeg ze op 19 december 1953 de Britse Koningin Elizabeth op bezoek. Tui Malila stierf van hoge ouderdom op de gezegende leeftijd van 188 (of 192) jaar.

20 mei 2004

Bruidsjurk Prinses Mary van Denemarken naar het museum

Vanaf die dag was de bruidsjurk van Mary Donaldson, sinds haar huwelijk Kroonprinses Mary van Denemarken, te zien in het museum van de koninklijke residentie Amalienborg. De jurk werd er opgehangen naast die van de Koninginnen Margrethe II, Ingrid en Alexandrine. De vorstelijke japonnen bleven vier maanden tentoongesteld. Al op de eerste dag meldden zich 800 kijklustigen.

21 mei 1864

Prinses Stéphanie van België wordt geboren

Dat Leopold II en zijn vrouw, Koningin Marie-Henriette, niet bepaald verliefd waren op elkaar, is genoegzaam bekend. Ondanks een indrukwekkende reeks amourettes met de knapste vrouwen van zijn tijd, keerde hij af en toe terug naar het echtelijke bed voor wat hij omschreef als 'het karwei der echtelijke betrekkingen'. Hij wilde hiermee, door zonen te verwekken, de continuïteit van zijn dynastie veiligstellen. Tot zijn immense teleurstelling werd op 21 mei 1864 alweer een dochter geboren. Toch dacht hij aan de opties die de geboorte van een dochter bood: uithuwelijken. Al op de eerste dag van haar geboorte stelde Leopold II een lijstje op van interessante partijen. Nummer een was de dan zes jaar jonge Rudolf van Habsburg, Kroonprins van de Donaumonarchie. Jaren later zou blijken hoe koppig de koning zijn wil kon doordrijven. Rudolf en Stéphanie sloten een rampzalig gearrangeerd huwelijk. De Belgische prinses zou nooit Keizerin van Oostenrijk worden omdat haar man in Mayerling zelfmoord pleegde met een van zijn vele maîtresses, de jonge Barones Maria Vetsera. Stéphanie hertrouwde later met de Hongaarse Graaf Elemér Lónyay, die ze zelf had gekozen. Ze stierf in 1945.

22 mei 2004

Felipe van Spanje trouwt met Letizia Ortiz

Letizia, journaliste en nieuwsanker van de Spaanse openbare omroep, ontmoette in 2002 de toenmalige Kroonprins Felipe tijdens een diner bij gemeenschappelijke vrienden. Ze werden verliefd op elkaar en slaagden erin hun relatie maandenlang verborgen te houden. Op 31 oktober, de dag voor de officiële aankondiging van hun verloving, presenteerde Letizia nog gewoon het nieuws op tv. De dag nadien stond ze echter pas écht in de schijnwerpers. Letizia was - zeker voor Spanje - een ongewone koninklijke bruid: ze was niet van adel én ze was al eens getrouwd geweest. Gelukkig alleen voor de wet, zodat de katholieke kerk geen bezwaar kon maken. Het huwelijk zelf werd het grootste mediagebeuren sinds Charles en Diana elkaar het jawoord gaven. Maar liefst 40 vorstenhuizen waren vertegenwoordigd op de plechtigheid. Enige spelbreker die dag was de regen, die aanhoudend en met bakken uit de lucht viel. Ondertussen zijn Felipe en Letizia Koning en Koningin van Spanje en hebben ze twee dochters: Leonor en Sofia.

23 mei 2001

Koning Mihai van Roemenië keert terug naar Boekarest

De Roemeense Vorst Mihai (Michael), al sinds 1947 in ballingschap, kreeg pas in 2001 de toestemming van de Roemeense regering om een bezoek te brengen aan zijn vroegere koninkrijk. Na de landing in Boekarest liepen de koning, zijn vrouw Anna, zijn dochter Margarita en zijn schoonzoon Radu stilzwijgend over de rode loper naar het luchthavengebouw. Zoals afgesproken met de president gaf de koning geen commentaar op de vele vragen van de pers. Van de luchthaven ging het naar het Elisabetapaleis, waar Mihai rondliep alsof hij er nooit weg was geweest. In de zaal waar de koning in 1947 troonsafstand moest doen, vroeg een journalist hem - ondanks het spreekverbod - wat hij voelde. De koningin legde een vinger op haar lippen, om hem eraan te herinneren dat er geen vragen mochten worden gesteld, maar Mihai doorbrak de stilte. 'Al degenen die mijn troonsafstand eisten, zijn er niet meer. Het is ironisch, maar ik ben de enige die er wél nog is. Dat is alles wat erover te zeggen valt. In alle geval is dit een trieste kamer. Meer kan ik daar niet aan toevoegen...'

24 mei 2002

Prinses Märtha Louise van Noorwegen trouwt met Ari Behn

Märtha Louise is de oudste van de twee kinderen van de Noorse Koning Harald V. Hoewel ook in Noorwegen de Salische wet is afgeschaft, werd hij niét retroactief aangepast. Haar jongere broer, Haakon Magnus, bleef dus de troonopvolger. De prinses trouwde met haar grote liefde, de Noorse schrijver Ari Behn. Voor hij naam kreeg als schrijver werkte Behn als heftruckchauffeur. Märtha Louise en Ari zijn intussen de ouders geworden van drie dochters, Maud Angelica, Leah Isadora en Emma Tallulah.

25 mei 1786

Pedro III van Portugal sterft

Pedro was op een wel heel speciale manier op de Portugese troon terechtgekomen. Hij was de vierde zoon van de Portugese Koning João V en de broer van diens opvolger, José I. Omdat die geen zonen had, stond hij voor een moeilijke keuze: de successieregels zo aanpassen dat zijn dochter Maria hem kon opvolgen, ofwel vasthouden aan opvolging via de mannelijke lijn, in welk geval zijn jongere broer Pedro de troon zou bestijgen. De sluwe José kwam echter met een originele oplossing om het risico op een burgeroorlog te voorkomen. Hij regelde het zo dat zijn dochter hem kon opvolgen én huwelijkte haar in 1760 uit aan Pedro. Bij de dood van José bestegen Maria en haar oom/echtgenoot Pedro de troon. Pedro III was als koning overigens niet veel waard. Hij liet zijn vrouw het land besturen en bracht zijn tijd vooral door met jagen. Toen hij in 1786 overleed, had hij bij zijn nicht zes kinderen verwekt.

26 mei 1566

Sultan Mehmet III van Turkije wordt geboren

Mehmet was een zoon van Murat III, bekend om het feit dat zijn bewind het verval van het Ottomaanse rijk inluidde én om het feit dat geen enkele andere sultan zo'n grote en luxueuze harem had. Mehmet zelf werd berucht doordat hij na de dood van zijn vader 16 van zijn broers liet vermoorden. De meesten werden gewurgd. Zodra zijn macht was geconsolideerd, liet hij het bestuur van zijn rijk over aan zijn adviseurs en zijn moeder, de oude sultana. De belangrijkste wapenfeiten van Mehmet III waren de verovering van Erlau op de Oostenrijkers en de slag bij Mezökeresztes in Hongarije, waar de Turken wonnen.

27 mei 2004

Prins Hamzah van Jordanië trouwt met Prinses Noor

Prins Hamzah bin al Hussein is de oudste zoon van wijlen Koning Hoessein van Jordanië en zijn vierde vrouw, Koningin Noor. Hij studeerde aan de Britse militaire academie van Sandhurst en is majoor in het Jordaanse leger. In die hoedanigheid maakte hij deel uit van het Jordaanse contingent dat onder UNO-vlag in Joegoslavië de vrede probeerde te handhaven. Prins Hamzah was de oogappel van Koning Hoessein. Toen Hoessein op 7 februari 1999 stierf, werd zijn oudste zoon Abdullah de nieuwe koning. Die benoemde zijn halfbroer Hamzah onmiddellijk als kroonprins. Hamzah bleef dat tot 2004, toen Abdullah de tijd rijp achtte om zijn zoon Hoessein bin Tallal als troonopvolger te installeren. Hamzah trouwde met zijn achternicht, Noor bint Asem bin Nayef, in het Al Barakapaleis in Amman. Het eerste deel van hun islamitische huwelijk, de nikah, vond plaats op 29 augustus 2003. Het officiële huwelijk werd op 27 mei van het daaropvolgende jaar voltrokken. Prins Hamzah en Prinses Noor kregen samen een dochter, Prinses Haya, en scheidden in 2009. Bij zijn tweede echtgenote, Prinses Basmah, heeft de prins nog eens drie kinderen: Prinses Zein, Prinses Noor en Prinses Badiya.

28 mei 1832

Leopold I vertrekt naar Parijs voor verloving met Franse koningsdochter

Louter om politieke redenen wilde Leopold I trouwen met een dochter van de Franse Koning Louis Philippe van Orléans. De prinses persoonlijk ontmoeten leek hem niet echt nodig. Hij had haar 15 jaar eerder, toen ze vier was en hij trouwde met zijn eerste vrouw Charlotte, al eens op zijn knie genomen. Op 28 mei 1832 vertrok hij om de verloving te regelen. Voor zijn aanstaande had hij een diamanten ring mee, een miniatuurportret van zichzelf en een album met afbeeldingen van de belangrijkste Belgische steden. Louise-Marie was onder de indruk van Leopolds hoffelijkheid en ook hij was niet ontevreden over zijn toekomstige bruid. Minder tevreden was hij over het huwelijkscontract; hij eiste en kreeg van de Franse koning een hogere bruidsschat. Ze spraken ook af om te trouwen in Compiègne. Dat was dichter bij de grens van België en verder af van Parijs, waar op dat moment cholera woedde.

29 mei 1814

Joséphine de Beauharnais sterft aan een keelontsteking

Joséphine, geboren in 1763 op Martinique als dochter van de lokale havenmeester, dankt haar bekendheid aan haar huwelijk met Napoleon Bonaparte en aan de jaren dat ze Keizerin van Frankrijk was. In 1779 trouwde ze met generaal Alexandre de Beauharnais, met wie ze twee kinderen kreeg: Eugène en Hortence. In 1794 werd haar man door een revolutionaire rechtbank tot de guillotine veroordeeld. Joséphine zat een tijdje in de cel, maar werd bij een zoveelste machtswissel in het revolutionaire bewind weer vrijgelaten. De nieuwe liefde in haar leven werd Paul Barras, de sterke man van Frankrijk. Een van de militairen op wie Barras steunde, was de uit Corsica afkomstige generaal Napoleon Bonaparte. Als beloning voor zijn loyaliteit kreeg Napoleon van Barras niet alleen het opperbevel over de Franse troepen in Italië, hij deed hem ook zijn maîtresse cadeau. Wat voor Joséphine niet veel meer dan een verstandsrelatie was, werd voor Napoleon de grote passie. Hij was smoorverliefd op de zes jaar oudere Joséphine. Hij trouwde met haar in 1796. In 1804 kroonde hij haar tot zijn keizerin, tot grote woede van zijn moeder. Die wist namelijk maar al te goed wat Napoleon weigerde te zien: Joséphine was hem permanent ontrouw. Toen bleek dat ze hem geen kinderen kon schenken, besloot een familieraad van de Bonapartes dat het paar moest scheiden, zodat Napoleon een nieuwe vrouw kon nemen en met een erfgenaam de dynastie kon veiligstellen. De senaat bevestigde de scheiding van het keizerspaar, maar stond Joséphine toe de titel van keizerin te blijven voeren. Ze trok zich terug op 'Malmaison', haar favoriete landgoed. Het was ook daar dat ze stierf aan de gevolgen van een keelontsteking. Ondanks de affaires, de problemen en de scheiding tussen de twee, waren de laatste woorden van Napoleon, toen hij stierf op Sint-Helena: 'Frankrijk... het leger... de legerleiding... Joséphine.'

30 mei 2004

Prinses Vittoria van Savoye, achterkleindochter van de laatste Koning van Italië, wordt gedoopt

Prinses Vittoria is de dochter van Prins Emmanuel Filiberto, de enige kleinzoon van de laatste Italiaanse koning, Umberto II, en diens Belgische vrouw Marie José. Emmanuel Filiberto leerde de Franse actrice Clotilde Courau kennen in 2003 via de Monegaskische Prins Albert. Het klikte blijkbaar goed tussen de twee, want toen ze in september van dat jaar trouwden, was ze zes maanden zwanger. Het paar huwde in Rome met Prins Albert als getuige van de bruidegom. De bruid droeg een jurk van Versace, een sluier die op zijn plaats werd gehouden met een tiara, en juwelen uit de koninklijke collectie van de Savoyes. Hun dochter Vittoria werd een goeie vijf maanden na haar geboorte gedoopt in Assisi, in de basiliek van de heilige Franciscus. De kleine Vittoria droeg het doopkleedje dat ook Koning Victor Emmanuel III al had gedragen op 31 mei 1869. Ze heeft ondertussen nog een zusje gekregen: Prinses Luisa.

31 mei 1922

Aartshertogin Elisabeth wordt geboren, twee maanden na de dood van haar vader

De Oostenrijkse dubbelmonarchie van de Habsburgers had zwaar geleden onder de Eerste Wereldoorlog. De moord in Sarajevo op de troonopvolger, Aartshertog Frans Ferdinand, was de lont aan het kruitvat van deze wereldbrand geweest. De 'Groote Oorlog' kostte de familie uiteindelijk de troon die ze eeuwenlang had bezet. De laatste keizer, Karl I, belandde met zijn vrouw, Keizerin Zita, en hun zeven kinderen in ballingschap op het Portugese eiland Madeira. Toen hij daar op een koude winterdag een wandeling naar de stad maakte om er speelgoed te kopen, deed hij een verkoudheid op die naar een longontsteking evolueerde. Hij overleed op amper 35-jarige leeftijd. Hij liet zeven kinderen en een hoogzwangere vrouw achter. De Spaanse Koning Alfonso XIII bood de familie asiel aan in zijn land. Zita nam het aanbod aan en schonk er in het Prado op 31 mei het leven aan Karls achtste kind, Aartshertogin Elisabeth. Later kwam Zita op uitnodiging van Koning Albert I en Koningin Elisabeth met haar kroost naar België, waar ze tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog resideerde. Haar jongste dochter, Aartshertogin Elisabeth, trouwde in 1949 met Prins Heinrich von und zu Liechtenstein en kreeg vijf kinderen. Ze overleed in 1993 in Graz.