Koninklijke kalender - juni

1 juni 2001

Drie Nepalese koningen in vier dagen

Toen de Nepalese koninklijke familie op de avond van 1 juni 2001 aan tafel zat, kwam het gesprek andermaal op de huwelijksplannen van Kroonprins Dipendra. De koningin was tegen de aanstaande bruid van haar oudste zoon, omdat het meisje tot een clan behoorde waarmee het vorstenhuis een vete had. Bovendien had een waarzegger voorspeld dat haar man snel zou sterven als de kroonprins zou huwen voor zijn 35ste verjaardag, Toen de koning er zelf ook nog eens mee dreigde zijn jongere zoon als opvolger te benoemen, sloegen de stoppen bij de kroonprins door. Hij verliet de kamer en kwam terug met een machinegeweer en een pistool waarmee hij de aanwezigen neerschoot en daarna zelfmoord probeerde te plegen. Negen personen kwamen om het leven. Dipendra zelf werd afgevoerd naar het militair hospitaal, waar men vocht voor zijn leven. De comateuze prins werd, gezien zijn vader dood was, door de regering tot koning uitgeroepen. Drie dagen later gaf hij echter ook de geest en werd zijn oom Gyanendra opnieuw Koning van Nepal. Gyanendra was dat als kind al eens geweest gedurende enige weken, tijdens een coup begin jaren 50, maar hij werd toen niet internationaal erkend. Gyanendra is sindsdien nooit echt populair geweest. Er doken trouwens geruchten op als zou de moordpartij in 2001 in scène zijn gezet door Gyanendra zelf, om op die manier de troon te kunnen bemachtigen.

2 juni 1953

Koningin Elizabeth wordt gekroond

Koningin Elizabeth II werd met een eeuwenoud ceremonieel gekroond in Westminster Abbey in het hart van Londen. Zowat alle gekroonde hoofden ter wereld vulden met zo'n 8000 andere hoge gasten de kerk. Nadat Elizabeth de koninklijke regalia had ontvangen, plaatste de aartsbisschop van Canterbury haar de kroon van Sint-Edward op het hoofd, waarmee de ceremonie was volbracht. Er weerklonk een 'God Save the Queen' en saluutschoten werden afgevuurd. Op de radio kon men Elizabeth II horen beloven dat ze haar hele leven haar best zou doen om het vertrouwen van haar onderdanen waard te zijn. Ruim drie miljoen mensen hadden zich in de straten van Londen verzameld om de koninklijke stoet te zien passeren naar Buckingham Palace, waar sommigen al dagen op voorhand kampeerden om een goede plaats te hebben. Hun geduld werd beloond toen de Queen met de voltallige familie op het balkon verscheen. Elizabeth volgde haar vader, George VI, al op als staatshoofd op de dag van diens dood, op 6 februari 1952. Maar doordat de kroning een enorme planning inhield én Elizabeth zeker wilde zijn van een zonnige dag, gingen er bijna zestien maanden overheen tussen de feitelijke troonopvolging en de officiële kroning.

3 juni 1984

Prins Félix van Luxemburg wordt geboren

Prins Félix Leopold Marie Guillaume is de tweede zoon van Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw Maria Teresa. Zolang zijn broer geen nakomelingen heeft, is Félix de tweede in lijn voor de Luxemburgse troon. In 2013 trouwde de prins met Claire Lademacher. Op 15 juni 2014 werden zij de trotse ouders van de kleine Amalia.

4 juni 1831

Leopold van Saksen-Coburg en Gotha mag Koning van België worden

Op 20 april 1831 arriveerde een Belgische delegatie in Londen om er de Belgische troon aan Prins Leopold van Saksen-Coburg en Gotha aan te bieden. Leopold weigerde eerder al de Griekse troon en stond ook nu weigerachtig tegenover het Belgische aanbod. Het voortbestaan van België was toen immers nog helemaal niet zeker. Zo weigerde de Nederlandse Koning Willem I de onafhankelijkheid te erkennen en was er sprake van om het land bij Frankrijk te voegen. Zelfs de grenzen van België lagen nog niet eens vast! Voorts ergerde Leopold zich aan de voor die tijd zéér liberale grondwet die het Nationaal Congres had opgesteld. Wekenlang onderhandelden Leopold, zijn raadgevers en de Belgen. Op 4 juni kreeg Leopold te horen dat hij door het Nationaal Congres tot koning was verkozen. Leopold aanvaardde het aanbod en werd op 26 juni officieel Koning der Belgen, hoewel hij pas op 21 juli de eed zou afleggen. Zijn latere vertrouwensman Jules Van Praet meende dat het allemaal goed zou komen met de nieuwe koning: 'Het zal een mooie koning zijn met goede manieren. Hij spreekt traag en moeizaam Frans, zonder al te veel fouten, maar met een zwaar Duits accent.'

5 juni 1946

Marie-José verlaat Italië

Op 5 juni 1946 verlaat Marie-José van Savoye, geboren Marie-José van België, het voormalige koninkrijk Italië. Op 9 mei 1946 had haar schoonvader, Victor-Emmanuel III, troonsafstand gedaan ten voordele van haar man, Umberto. In de nacht van 5 juni 1946 telefoneerde een hofdame van de koningin met overslaande stem naar generaal Adolfo Infante, opperbevelhebber van het leger: 'Hare Majesteit weigert weg te gaan! Wat moet ik doen?' De generaal vertrok meteen naar de villa Maria Pia in Napels, waar de koningin hem nonchalant in pyjama ontving. Italië had zich enkele dagen eerder (met 12 miljoen stemmen voor en 10 miljoen stemmen tegen) uitgesproken voor de republiek en Koning Umberto II had beloofd dat alle leden van de familie het land zouden verlaten binnen de 24 uur. Generaal Infante, belast met de evacuatie van Marie-José en haar vier kinderen, probeerde haar te overtuigen. 'Het volk zal weer zeggen dat we laf zijn, dat we vluchten. Maar ik loop niet weg én ik ben geen Savoye. Ik wil graag nog een paar dagen blijven', was haar antwoord. De generaal belde dan maar naar het paleis in Rome, waar hij hoorde dat Umberto voor zijn vrouw geen uitzondering wilde maken. Om 4 uur 's nachts ging Marie-José, zus van de Belgische Koning Leopold III, aan boord van de kruiser 'Duca degli Abruzzi', die koers zette naar Portugal. Gezien het kortstondige bewind van Umberto II werd Marie-José later in Italië meestal de 'Meikoningin' genoemd.

6 juni 1934

Albert II der Belgen wordt geboren

In het Kasteel van Stuyvenberg werd Prins Albert geboren, de tweede zoon van Koning Leopold III en zijn vrouw Astrid. De dag na zijn geboorte verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit dat de geboorte aankondigde. Daar stond ook bij dat de jonge prins de titel 'Prins van Luik' zou dragen, als eerbetoon aan de verzetsstrijders van de stad Luik tijdens de Eerste Wereldoorlog. Opmerkelijk detail: in het Staatsblad stond 'Prince de Liége' en niet 'Prince de Liège'. Liége is namelijk de oude schrijfwijze van het woord.

7 juni 1982

Michael Fagan steelt een halve fles wijn in Buckingham Palace

De dan nog nobele onbekende Michael Fagan werd op 7 juni 1982 opgepakt in Buckingham Palace, omdat hij daar zonder toestemming rondliep en uit de keukens een halve fles wijn had gestolen. Hij werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces, een ernstige vergissing. Een maand later, op 9 juli, werd Michael immers wél bekend. Toen de koningin die ochtend wakker werd, kon ze haar ogen niet geloven. Michael stond in haar slaapkamer. Hij had haar gewekt door een gordijn te openen. Hij was zonder probleem over de paleismuur kunnen kruipen en niemand had hem de regenpijp zien opklimmen. Michael, blootsvoets en gekleed in een T-shirt, wilde gewoon wat babbelen met de Queen. De lijfwacht die normaal voor de deur van haar slaapkamer de wacht hield, was vertrokken toen zijn shift erop zat, terwijl zijn vervanger er nog niet was. Die was op wandel met de koninklijke corgi's. Het gebeurt bijna nooit dat iemand zo ver doordringt in de privéappartementen van de royals. De laatste keer was dat gebeurd toen de Queen Mum tijdens de Tweede Wereldoorlog een deserteur vond die zich had verborgen in een badkamer van Buckingham Palace. De hele affaire met Fagan kwam niet voor de rechtbank omdat het toen werd gezien als een burgerlijke inbreuk en niet als een misdaad, en omdat gerechtelijke stappen de positie van de Queen als staatshoofd zouden hebben gecompromitteerd. Fagan moest wel terechtstaan voor de diefstal van de halve fles wijn, maar hij werd vrijgesproken nadat hij werd opgenomen voor psychische evaluatie.

8 juni 1922

Koning Alexander I van Joegoslavië trouwt

Alexander was al sinds 1914 regent van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen (later omgedoopt tot Joegoslavië). Hij volgde zijn vader formeel op toen die overleed in 1921. Al van meet af aan moest Alexander op eieren lopen omdat zijn land met zijn drie verschillende volkeren sterke afscheidingsbewegingen kende die de monarchie als hinderpaal zagen naar onafhankelijkheid. Een jaar na zijn troonsbestijging trouwde hij met Marie, een dochter van Koning Ferdinand van Roemenië en een achterkleindochter van de Britse Koningin Victoria. Ze schonk hem drie zonen. De Britse Prins Albert, de latere George VI, was de peetvader van haar eerste zoon, Prins Peter. Albert redde het leven van de kleine Peter door hem uit de doopvont op te vissen nadat de zenuwachtige patriarch hem daar per ongeluk in had laten vallen.

9 juni 1970

Koning Hoessein van Jordanië ontsnapt aan aanslag

De Jordaanse Koning Hoessein ontsnapte die dag aan de dood toen zijn auto werd beschoten in de buurt van het koninklijke zomerpaleis. Hoewel zijn chauffeur werd geraakt, bleef de koning zelf ongedeerd. Sommigen beweren dat Hoessein zelf uit de auto sprong om terug te schieten naar de schutters. De aanslag volgde na een confrontatie tussen Palestijnse guerrillero's en Jordaanse troepen in en rond Amman, waarbij naar verluidt 400 mensen om het leven waren gekomen. In 1951 werd Hoessein getroffen door een kogel tijdens een aanslag waarbij zijn grootvader Abdullah werd vermoord. In 1969 ontdekte zijn geheime dienst een complot om hem uit de weg te ruimen. Nog in maart 1970 volgde een nieuw complot om Hoessein af te zetten, maar ook dat werd tijdig ontdekt.

10 juni 1982

Prinses Madeleine van Zweden wordt geboren

Op 10 juni 1982 werd in Zweden Prinses Madeleine Thérèse Amelie Josephine geboren als jongste dochter van Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia. Madeleine heeft een oudere zus, Kroonprinses Victoria, en een oudere broer, Prins Carl Philip. De prinses, die ook de titel voert van Hertogin van Hälsingland en Gästrikland, werd op 31 augustus 1982 gedoopt in de paleiskerk. Madeleine is uitgegroeid tot een bijzonder knappe prinses. In 2013 trouwde zij met zakenman Christopher O'Neill. Ondertussen heeft het paar al twee kinderen, Prinses Leonore en Prins Nicolas.

11 juni 1928

Koningin Fabiola wordt geboren

Doña Fabiola de Mora y Aragón werd in 1928 geboren in Madrid in een eeuwenoude Spaanse adellijke familie. Fabiola werd met haar drie zussen en drie broers streng conservatief en ultrakatholiek opgevoed. Haar vader werd in zekere zin zelfs het slachtoffer van zijn godsvrucht. In 1957 stapte hij tijdens een misviering naar het altaar om ter communie te gaan en deed dat, vol eerbied, met half gesloten ogen. Daardoor zag hij een trapje niet, struikelde en maakte een val die hij niet overleefde.

12 juni 2004

De Nederlandse Prinses Catharina-Amalia wordt gedoopt

Prinses Catharina-Amalia is de oudste dochter van de Nederlandse Koning Willem-Alexander en dus eerste in lijn voor de Nederlandse troon, na haar vader. Ze werd gedoopt in de Sint-Jacobskerk van Den Haag in aanwezigheid van zo'n 1200 genodigden. Naast de Nederlandse koninklijke familie waren ook de ouders van Máxima aanwezig, samen met haar broer Martín, die dooppeter van Amalia is. Het was Prinses Laurentien die de kleine Amalia de kerk mocht binnendragen en haar bij haar moeder bracht. Prinses Catharina-Amalia droeg de historische doopjurk van Brusselse kant die werd ontworpen voor de doop van Prinses Wilhelmina in 1880. Het prinsesje keek vooral met grote ogen naar al wat er om haar heen gebeurde, maar bleef verbazingwekkend kalm en stil.

13 juni 1981

Koningin Elizabeth II wordt beschoten

Op 13 juni 1981 werd de 17-jarige Marcus Serjeant gearresteerd. Op de jaarlijkse parade 'Trooping the Colour' had hij met een namaakpistool naar de koningin geschoten toen zij te paard voorbijreed. Marcus richtte zijn pistool naar de Queen en vuurde zes losse flodders af voor hij door de politie werd overrompeld. Het paard van de koningin raakte door het geluid van de schoten wat in paniek, maar de vorstin slaagde er als ervaren amazone in het te kalmeren. Paard en ruiter kenden elkaar sinds 1969. Zelf was de Queen behoorlijk onder de indruk van het incident, maar ze vermande zich en de hele parade ging door zoals voorzien. Koningin Elizabeth is niet de eerste Windsor die in de loop van een geweer of pistool kijkt. Zeven jaar voordien werd ook Prinses Anne aangevallen door een gewapende man en in 1936 bedreigde een man met een revolver Koning Edward VIII. Zelfs Koningin Victoria werd ooit op 'The Mall' beschoten!

14 juni 1961

Problemen bij Leopold III en Lilian

'Tussen Leopold en Lilian gaat het zeer slecht', noteert de socialistische minister van staat Achille Van Acker op 14 juni 1961 in zijn dagboek. 'Er is kwestie geweest van scheiding. Hebben zelfs alle twee een advocaat aangesteld. (...) Leopold heeft een historie met een Franse, reeds twee en een half jaar. Heeft daar 11 miljoen aan verspeeld. Zij is 26, hij 60. Lilian had een brief uit Bangkok onderschept. ('We zullen weldra samen zijn' enz.) Zaken en liefde...' De voormalige koning wil scheiden en met de jonge Française een nieuw leven beginnen. In paniek schakelt Prinses Lilian de toenmalige eerste minister, Theo Lefèvre, de kardinalen Van Roey en Suenens, de voorzitter van het Hof van Cassatie, Hayoit de Termicourt, en Graaf de Launoit in. Het huwelijk van Leopold en Lilian mag niet stranden. Een scheiding kan een verlengstuk van de Koningskwestie worden. Het gaat om een staatszaak. De vorst wordt teruggevonden aan de voet van de Pyreneeën, waar hij zich met zijn geliefde wil vestigen. Onder druk van de hoogste vertegenwoordigers van het Belgische establishment stemt hij erin toe terug te keren naar Argenteuil en zijn plaats naast Lilian weer in te nemen. Als beloning doet de regering-Lefèvre-Spaak hem en zijn vrouw een soort tweede huwelijksreis cadeau: een missie 'met semiofficieel karakter' naar drie Zuid-Amerikaanse landen.

15 juni 1860

Leopold I stuurt een boze brief naar zijn zoon Leopold

De Belgische Kroonprins Leopold had eerder dat jaar een bezoek gebracht aan de Ottomaanse sultan. Hij resideerde in het toenmalige Constantinopel in een van de sultanpaleizen. Bij zijn vertrek naar huis nam de 25-jarige prins een paar kunstwerken uit zijn verblijf gewoon mee naar Brussel. Door de verhalen in de pers werd de affaire in heel Europa een schandaal. Zodanig zelfs dat de oude Koning Leopold I zich verplicht voelde zijn zoon tot de orde te roepen. 'Mon cher Léo, ik ben zeer bedroefd en bedrukt door die affaire in Constantinopel', schreef hij hem op 15 juni. 'Die reis was een groot succes, maar dat wordt nu tenietgedaan door die kinderstreek van je. Het verhaal circuleert overal en staat in alle kranten... Iedereen vindt het een ongehoorde daad, die niet goed te praten valt en daarbij is het nog ridicuul ook. Hoe kun je voorwerpen meenemen die je door je gastheer zijn toevertrouwd? Mijn jongen, je hebt nu een leeftijd bereikt waarop je beter zou moeten weten.'

16 juni 1937

Simeon II van Bulgarije wordt geboren

Vier jaar na zijn zus, Prinses Maria Louise, werd Prins Simeon van Saksen-Coburg en Gotha geboren als zoon van de Bulgaarse Tsaar Boris en diens vrouw, Tsarina Joanna. De geboorte van een troonopvolger werd uitgebreid gevierd in heel Bulgarije. Simeon, die als aanstaande kroondrager de titel van Prins van Tarnovo droeg, groeide samen met zijn zus op in het Paleis van Vrana en liep school in de nabijgelegen hoofdstad Sofia. Toen zijn vader Boris op 28 augustus 1943 plotseling overleed, werd de amper zes jaar oude Simeon de nieuwe monarch. In afwachting van zijn meerderjarigheid kreeg hij, conform de grondwet, een raad van drie regenten, onder wie zijn oom Prins Kyril. Toen de communisten in september 1944 een staatsgreep pleegden, mocht de populaire Simeon op de troon blijven, maar de drie regenten werden terechtgesteld, net als de meeste andere toenmalige leiders van het land. Twee jaar later hield het nieuwe regime een frauduleus referendum en schafte de monarchie af. Simeon verliet het land met wat nog restte van zijn familie, zonder echter troonsafstand te doen. Via Istanbul reisde het gezelschap naar Alexandrië, waar de jonge vorst schoolliep in de Britse Victoriaschool. In 1951 kreeg hij het aanbod van generaal Franco om zich in Spanje te vestigen. Hij ging in Madrid wonen, trouwde er in 1962 met de bankiersdochter Margarita Gómez Acebo y Cejuela en ontpopte zich als een succesrijke zakenman. Simeon mocht later terugkeren naar Bulgarije. Hij was er als Simeon Saxecoburggotski zelfs een tijd eerste minister.

17 juni 1999

Willem-Alexander legt de eed af als lid van het IOC

Zijn activiteiten als enthousiaste sportliefhebber bezorgden de toenmalige Nederlandse Kroonprins Willem-Alexander veel sympathie onder de bevolking. In 1986 reed hij onder de naam W.A. van Buren de Elfstedentocht uit. In 1992 liep hij met onder meer Gerrie Knetemann de marathon van New York uit. Zijn gedrag tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta veroorzaakte enige opschudding. Hij bestormde enthousiast in korte broek het hockeyveld nadat de dames brons hadden gewonnen om vervolgens uitbundig 'mee te hossen'. Sommigen waren van mening dat een kroonprins zich iets gereserveerder hoorde te gedragen. Maar in een opiniepeiling gaf ruim 80 procent van de Nederlanders aan het gedrag van de prins wel te waarderen. In 1998 werd Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hoewel de Nederlandse politiek aanvankelijk niet onverdeeld enthousiast was, kreeg de prins uiteindelijk toch groen licht. Bij zijn eedaflegging beloofde hij zich ver van politieke en commerciële belangen te zullen houden. Binnen het IOC zette hij zich vooral in voor het stimuleren van sport in Afrika. In 2013 legde Willem-Alexander zijn taken als IOC-lid neer naar aanleiding van zijn koningschap. In Buenos Aires werd hij benoemd tot IOC-erelid.

18 juni 1992

Sayyid Mohammed wordt de nieuwe troonpretendent van Libië

Sayyid Mohammed bin Sayyid ar-Rhida al Mahdi as Sanussi is de zoon van Sayyid Hasan, de voormalige kroonprins van Libië tijdens het bewind van Koning Idris I (van 1951 tot 1969). Sayyid Mohammed werd in 1969 geboren in Tripoli en wordt door de Libische monarchisten gezien als de rechtmatige erfgenaam van de troon der Sanussi's. Toen kolonel Muammer al Gaddafi in 1969 de monarchie omverwierp in zijn septemberrevolutie en zelf de macht greep, volgde Koning Idris I voor zijn gezondheid een thermale kuur in Griekenland. Kroonprins Sayyid Hasan, die in Tripoli verbleef, kreeg samen met een aantal familieleden, onder wie de jonge Sayyid Mohammed, huisarrest. Pas in 1988 kregen ze de toestemming om het land te verlaten en te emigreren naar Groot-Brittannië. Toen Sayyid Hasan op 18 juni 1992 overleed, werd Sayyid Mohammed de nieuwe 'kroonprins' en troonpretendent van het Koninklijk Huis van Libië.

19 juni 1867

Keizer Maximiliaan van Mexico wordt terechtgesteld

De Oostenrijkse Aartshertog Maximiliaan van Habsburg, getrouwd met Prinses Charlotte van België, was pas in 1863 - met tegenzin - keizer geworden van Mexico, nadat de Franse Keizer Napoleon III erop had aangedrongen het voorstel van de Mexicaanse monarchisten te aanvaarden. Al bij zijn aankomst in Mexico bleek dat de republikeinen hem niet erkenden en moest hij steunen op Franse en Belgische troepen om de rebellen af te houden. In 1866 was de situatie onhoudbaar geworden. Napoleon III trok zijn troepen terug en vroeg Maximiliaan het land te verlaten. Deze weigerde echter zijn volgelingen te verlaten en trok zich terug in het stadje Queretaro. Daar werd hij na een beleg van een paar weken uiteindelijk gevangengenomen en door de krijgsraad ter dood veroordeeld. Ondanks verzoeken om gratie van verschillende staatshoofden werd Maximiliaan doodgeschoten, samen met twee van zijn generaals. Hij stierf voor een vuurpeloton van zeven soldaten. Hij drukte hen allen de hand en gaf ieder van hen een goudstuk. Om zeker te zijn dat ze juist zouden mikken, speldde hij op zijn wit hemd een rood lapje ter hoogte van zijn hart. 'Hier schieten', wees hij. Een jaar na zijn executie werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in de Weense crypte van de Habsburgers.

20 juni 1958

Koning Juan van Redonda verkoopt zijn titel

In 1958 was Koning Juan, vorst in ballingschap van het Caraïbische eiland Redonda, totaal berooid. Ten einde raad besloot hij zijn monarchale titel te gelde te maken. Hij plaatste volgende tekst in 'The Times' op de pagina's voor particuliere advertenties: 'Te koop: Caraïbische koningstitel met bijhorende koninklijke prerogatieven - duizend guineas.' Hiermee ging de vorst toch écht te ver, vond de Groothertog van Basalto, die door Juan als troonopvolger was aangewezen. Hij besloot de verkoop aan te vechten. Terwijl advocaten met elkaar in de clinch gingen, bleek de advertentie een groot succes. Er kwam zelfs een bod binnen van 100.000 pond. Graaf Bertil Bernadotte, een oom van de huidige Zweedse koning, was meer dan geïnteresseerd en stuurde zelfs geld om een optie op de titel te garanderen. Dankzij de advocaten van de groothertog ging de deal tussen Bernadotte en Koning Juan niet door. Het ontluisterende einde van het verhaal was dat de vorst van Redonda terugkwam op zijn aanbod om de titel te verkopen, in ruil voor een blijvende dotatie van een paar van zijn hovelingen. De Groothertog van Basalto kwam nooit op de troon. Hij stierf voor Koning Juan en zijn zoon kwam om bij een auto-ongeluk.

21 juni 1982

Prinses Diana bevalt van een zoon

Op 21 juni 1982 beviel de Britse Prinses Diana in het St Mary's Hospital in Londen van haar eerste kind, een zoon. De jongen, die Prins William werd genoemd, kwam ter wereld omstreeks 21 uur. Prins Charles bleef de hele tijd bij de prinses. Zodra was bekendgemaakt dat de hoogzwangere prinses naar de kraamafdeling van het ziekenhuis was overgebracht, verzamelden drommen enthousiaste Britten zich in de buurt. De hele dag kwamen koeriers langs met bloemen. Ook bij Buckingham Palace stonden intussen enkele duizenden mensen toen de geboorte daar officieel werd aangekondigd. Koningin Elizabeth, die op het moment van de geboorte een inspectiebezoek aflegde bij de RAF, glunderde toen een hoveling haar het nieuws kwam vertellen. Het was haar eigen gynaecoloog, George Pinker, die de Prinses van Wales had opgevolgd tijdens de zwangerschap en uiteindelijk ook bij de bevalling aanwezig was.

22 juni 1945

Keizer Hirohito van Japan breekt met een traditie

Na een zware militaire nederlaag besloot Hirohito bij de belangrijkste ministers te informeren of het nog zin had de strijd voort te zetten. Allen, op één na, bevestigden hem dat. De keizer vond zelf dat er over vrede moest worden onderhandeld, maar dat het leger eerst een overwinning moest boeken om beter te kunnen onderhandelen. Het werd echter hoe langer hoe duidelijker dat die grootse zege er niet meer zou komen. Kort nadien kwam de keizerlijke raad bijeen waarop nog eens werd bevestigd dat er tot de laatste man zou worden gevochten. Hirohito was wel aanwezig op deze raad maar sprak zoals gewoonlijk niet. Op de bijeenkomst van 22 juni sloeg hij zijn ministers met verbazing door zelf het woord te nemen. Hij zei: 'Ik zou willen dat er snel - en los van de bestaande politieke lijn - werk wordt gemaakt van het bestuderen van plannen om de oorlog te beëindigen en dat de nodige inspanningen worden geleverd om die plannen zo snel mogelijk te implementeren.'

23 juni 2002

Don Miguel van Spanje wordt gedoopt

Miguel de Todos los Santos Urdangarín y de Borbon is de derde zoon van Prinses Cristina van Spanje en haar man Iñaki Urdangarín. Hij werd geboren op 30 april 2002 in Barcelona. Don Miguel werd door kardinaal Rouca Varela gedoopt in de kapel van het koninklijk paleis Zarzuela in Madrid. Zijn dooppeter was zijn oom Felipe, zijn doopmeters waren zijn tantes, Infante Elena en Lucia Urdungarín Liebaert.

24 juni 1902

Koning Edward VII geveld door acute appendicitis

Toen de legendarische Britse QueenVictoria stierf, was haar troonopvolger Albert 59 jaar oud. De Prins van Wales had zijn hele leven gewacht en kon nu eindelijk koning worden. Het scheelde echter niet veel of hij had niet eens de kroningsplechtigheid gehaald. Oorspronkelijk had die moeten plaatsvinden op 26 juni, maar twee dagen eerder werd de koning geveld door een acute blindedarmontsteking. In die tijd behandelde men een appendicitis niet met een operatie en overleefde amper de helft van de patiënten een behandeling. Hofarts Frederick Treves kreeg van de vorst de toestemming om een nieuwe methode uit te proberen. Hij draineerde de blinde darm via een kleine snede in de buikwand. De dag nadien al zat de koning rechtop in bed een sigaar te roken. Amper twee weken later kon het paleis laten weten dat Zijne Majesteit buiten gevaar was. Dokter Treves werd beloond met een titel van baronet. Op 9 augustus 1902 werd de koning gekroond in Westminster Abbey.

25 juni 2004

Prins Amedeo studeert af in Sevenoaks in het hertogdom Kent

Aartshertog Amedeo, de oudste zoon van Prins Lorenz en Prinses Astrid van België, was vijf jaar oud toen in 1991 de Salische wet in België werd afgeschaft. Hij mocht zich van dan af aan ook Prins van België noemen. Twee jaar later verhuisden zijn ouders van het Zwitserse Bazel naar Brussel en liep hij school aan het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege. Op zijn 15de werd hij naar het prestigieuze Britse college van Sevenoaks, in het hertogdom Kent, gestuurd. Daar voltooide hij zijn studie in 2004. Vandaag is Amedeo een succesvolle zakenman, gelukkig getrouwd met Elisabetta 'Lili' Rosboch von Wolkenstein en trotse vader van een flinke dochter.

26 juni 2005

Geboorte van Prinses Alexia van Nederland

'We hebben er weer een prachtige en gezonde wolk van een dochter bij.' Zo kondigde de Nederlandse Willem-Alexander aan dat zijn vrouw Máxima was bevallen van een meisje dat 3,490 kilogram woog en 50 centimeter groot was. Prinses Alexia werd volgens Willem-Alexander op aandringen van zijn vrouw naar hem vernoemd. De naam van de prinses was nog maar net bekend toen de eerste vernoemingen al een feit waren. Zo noemde men in het dorp Velp meteen een pad naar de pasgeboren prinses en besloot een binnenvaartvervoerder zijn nieuwste schip 'De Prinses Alexia' te dopen. Die Alexia was wel iets langer: 110 meter. Op 19 november 2005 werd Prinses Alexia gedoopt in de Dorpskerk van Wassenaar met water uit de Jordaan. Onder andere de Belgische Mathilde is haar doopmeter.

27 juni 2000

Banket voor de jarige Queen Mum

Met een banket in de historische Guildhall gaf Ken Livingston, de burgemeester van Londen, officieel het startschot voor een jaar van vieringen rond de 100ste verjaardag van de Queen Mother, de moeder van Koningin Elizabeth II. Er waren 500 genodigden, onder wie de Queen Mum zelf. De uitzonderlijk krasse eeuwelinge genoot van de avond en was heel tevreden met het schilderij dat ze als cadeau kreeg aangeboden.

28 juni 1838

Koningin Victoria wordt gekroond

Victoria's vader, Edward, de Hertog van Kent, was de vierde zoon van Koning George III. De oudste zoon, George, de Prins van Wales, had één dochter, Charlotte. Zij was tegen de zin van haar vader getrouwd met Leopold van Saksen-Coburg en Gotha, de latere Koning van België. Toen Charlotte onverwacht overleed bij de geboorte van haar eerste kind, huwden de andere zonen van George III snel om een wettelijk nageslacht te verwekken en de dynastie te redden. De Prins van Wales en zijn vrouw, Caroline van Brunswijk-Wolfenbuttel, leefden al jaren van elkaar gescheiden. Zij konden elkaar niet uitstaan en de kans dat zij ooit nog een kind zouden krijgen was nihil. Leopold van Saksen-Coburg koppelde zijn zus, Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld, aan de 50-jarige Hertog van Kent. Het enige kind uit dit huwelijk was Prinses Victoria. Amper acht maanden na haar geboorte overleed haar vader. Zes dagen later stierf ook Koning George III, die de geschiedenis inging als 'The Mad King'. Hij werd opgevolgd door Leopolds voormalige schoonvader, die de troon besteeg als George IV. Toen Victoria elf was, stierf ook George IV. Zijn broer en Victoria's enige overlevende oom, de Hertog van Clarence, volgde hem op als William IV. Die mocht dan wel een tiental kinderen hebben bij zijn vriendin, de actrice Dorothy Jordan, wettelijk erkende kinderen had hij niet. Daardoor was de kleine Victoria de volgende in lijn voor de Britse troon. Toch werd ze - zoals dat toen gebruikelijk was in het Huis van Hannover - enkel opgevoed in het Duits. Uiteindelijk kreeg ze ook lessen Engels en nadien zelfs Italiaans, Grieks, Latijn en Frans. Op 20 juni 1837 werd Victoria 's nachts wakker gemaakt door haar moeder: haar oom William IV was in zijn slaap gestorven. Ze was nu, 27 dagen na haar 18de verjaardag, zelf koningin. Over haar kroningsplechtigheid vertelde de anders zo gereserveerde Queen dat het moment waarop de kroon op haar hoofd werd geplaatst een van de mooiste en indrukwekkendste mijlpalen in haar lange leven was geweest. Twee jaar later trouwde ze - op aanraden van Uncle Leopold - met haar neef, Albert van Saksen-Coburg.

29 juni 1911

Geboorte Prins Bernhard

Bernhard zur Lippe-Biesterfeld werd geboren in Jena, dat destijds in het Groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach lag. Hij staat er in de burgerlijke stand vermeld als 'geboren op 28 juni 1911 om 02.45 uur'. De prins beschouwde dit als een foutieve weergave en vierde zijn verjaardag op 29 juni, de datum die ook in zijn trouwakte staat. Er is echter geen sluitend bewijs dat 29 juni correct is. Hij was de oudste zoon van Prins Bernhard van Lippe, een broer van de laatste regerende vorst van Lippe, Leopold IV. Zijn moeder was de eerder gescheiden Barones Armgard von Sierstorpff-Cramm. Hij had één jongere broer, Aschwin. Bij zijn geboorte had hij slechts de titel van graaf omdat Vorst Leopold IV het huwelijk tussen zijn ouders aanvankelijk niet als 'ebenbürtig' erkende. In 1916 werd het huwelijk alsnog erkend en kreeg Bernhard de prinsentitel met het predicaat 'Doorluchtige Hoogheid'. Bernhards jeugdjaren op het landgoed van zijn ouders verliepen gemoedelijk. Na enige jaren privéles te hebben gevolgd, doorliep hij de kostschool en ging hij vervolgens naar het gymnasium in Berlijn, waar hij in 1929 zijn diploma haalde. Na een universitaire rechtenstudie in München en Lausanne studeerde de prins in 1935 af in Berlijn. Prins Bernhard trouwde op 7 januari 1937 met Prinses Juliana. Zij kregen samen vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina. De prins overleed op 1 december 2004.

30 juni 1960

Koning Boudewijn in Congo voor onafhankelijkheidsverklaring

Een dag eerder was Koning Boudewijn in Leopoldstad aangekomen. Op 30 juni woonde de vorst eerst een Te Deum bij in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika in de zwarte wijk van de hoofdstad. Daarna begaf hij zich naar het Paleis der Natie voor de officiële onafhankelijkheidsverklaring. Nadat Boudewijn in zijn toespraak het wijze beleid van Leopold II had geprezen, nam Patrice Lumumba, de nieuwe premier van Congo, het woord. Hij haalde onverwacht scherp uit naar het Belgische kolonialisme. Boudewijn was geschokt en wilde meteen het land verlaten. Belgisch premier Gaston Eyskens probeerde de zaak te redden en vroeg Patrice Lumumba in een nieuwe rede een paar verzoenende woorden te spreken. Lumumba aanvaardde en Koning Boudewijn stemde erin toe om te blijven tot het einde van de plechtigheden.