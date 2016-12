Koninklijke kalender - augustus

1 augustus 1968

Hassanal Bolkiah wordt gekroond als Sultan van Brunei

Brunei is een klein sultanaat dat - op de kust na - volledig door Maleisië wordt omzoomd. Dankzij zijn controle over de handel van zijn land, vooral de olieproductie, is de Sultan van Brunei een van de rijkste mannen ter wereld en dat toont hij ook graag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel veel mensen maar één ding weten over Brunei en dat is dat de sultan er een extravagante levensstijl op nahoudt. Zo zou hij een 7000-tal auto's hebben, waaronder 600 Rolls-Royces, de grootste privécollectie ter wereld van dit merk. De sultan heeft verder onder meer een eigen Boeing 747-400, waarvan het interieur met goud is afgewerkt. Zijn residentie staat geboekstaafd als het grootste residentiële paleis ter wereld.

2 augustus 2005

Koning Fahd van Saudi-Arabië wordt begraven

Op 2 augustus 2005, één dag na zijn overlijden, werd Koning Fahd van Saudi-Arabië begraven. Kort voor de eigenlijke begrafenis werd er een gebedsdienst gehouden in de Imam Turki bin Abdullahmoskee, ook wel de Grote Moskee genoemd. Het lichaam van de koning werd door zijn zonen op een houten plank de moskee binnengedragen en in het midden van de moskee neergezet. Na de gebedsdienst werd het stoffelijk overschot ter aarde besteld op de Al Oudbegraafplaats, waar ook de voorgangers van de vorst en vele andere leden van de koninklijke familie hun laatste rustplaats hebben.

3 augustus 1986

Geboorte van Charlotte Casiraghi

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi is de dochter van de Monegaskische Prinses Caroline en haar Italiaanse echtgenoot Stefano Casiraghi, die verongelukte toen Charlotte amper vier was. Na de dood van haar man trok Caroline zich met Charlotte en haar broers Andrea en Pierre terug op een landgoed in Saint Rémy de Provence. Daar leerde het meisje paardrijden, nog steeds een van haar favoriete hobby's. Charlotte is intussen opgegroeid tot een ravissante schoonheid. Ze wordt gezien als een stijlicoon, net als haar moeder en haar grootmoeder, Prinses Grace.

4 augustus 2000

De Britse Queen Mum viert haar 100ste verjaardag

Op 4 augustus 2000 werd in heel Groot-Brittannië de 100ste verjaardag gevierd van de Queen Mother. Ze was de allereerste Britse royal die de kaap van de 100 haalde, iets waar ze naar eigen zeggen 'heel erg tevreden' mee was. Postzakken vol wenskaarten en kleine cadeautjes werden afgeleverd in haar residentie, Clarence House. Haar persoonlijke postbode, Tony Nicholls, had die ochtend één uitzonderlijke missive voor haar mee: een handgeschreven telegram van alle Windsors. Later op de dag reed de Queen Mother samen met haar favoriete kleinzoon, Prins Charles, in een koets naar Buckingham Palace. Daar verscheen de jarige eeuwelinge op het balkon, samen met haar twee dochters, Elizabeth en Margaret, om de naar schatting 40.000 toeschouwers te groeten. Later voegde de hele koninklijke familie zich bij hen. Niet alleen Londen vierde feest. Op verschillende plaatsen van het Verenigd Koninkrijk werden 21 kanonschoten afgevuurd als eresaluut en op het Kasteel van Glamis in Schotland, waar de koningin-moeder het grootste deel van haar kindertijd had doorgebracht, werd een speciaal concert met doedelzakken gegeven. Zelf hield de jarige het rustig: ze ging 's avonds met haar twee dochters naar het ballet. De Queen Mother mocht dan wel de eerste Britse royal zijn die 100 werd, die dag vierden nog elf landgenoten precies dezelfde verjaardag.

5 augustus 1939

Geboorte van Prinses Irene

Prinses Irene, de tweede dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard, werd geboren in Paleis Soestdijk in Baarn. Haar naam betekent 'vrede' en werd gekozen in verband met de gespannen toestand in Europa. Kort na haar geboorte brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Oranjes vertrokken naar Engeland, waar de kleine Irene werd gedoopt in de kapel van Buckingham Palace en de Britse Koningin Elizabeth - de latere Queen Mum - haar peettante werd. Daarna vertrok Prinses Juliana met de Prinsessen Irene en Beatrix naar Canada, terwijl Prins Bernhard en Koningin Wilhelmina in Londen bleven om het verzet tegen de Duitsers te coördineren.

6 augustus 1978

Paus Paulus VI sterft in zomerverblijf

Paulus VI, geboren als Giovanni Battista Montini, was paus van 1963 tot zijn dood. Hij kreeg de bijnaam 'pelgrimpaus' omdat hij de eerste pontifex was die alle continenten bezocht. In de luchthaven van Manilla ontsnapte hij in 1970 aan een moordaanslag. Paulus VI was ook de eerste paus die de pauselijke kroon, de tiara, aflegde, iets wat veel katholieken choqueerde. Toch volgden sindsdien alle kerkvorsten van het Vaticaan zijn voorbeeld. Al in zijn jonge jaren kampte de paus met een zwakke gezondheid. Zozeer zelfs, dat hij zijn priesteropleiding voor een groot stuk thuis doorbracht, met zelfstudie. Kort voor zijn dood kreeg de Heilige Vader nog een persoonlijk drama te verwerken, toen zijn goede vriend en leider van de Italiaanse christen-democraten, Aldo Moro, werd vermoord. De paus zelf ging de begrafenis van zijn vriend voor. Het werd zijn laatste openbare optreden. Amper twee maanden later, tijdens een verblijf in de pauselijke zomerresidentie van Castel Gandolfo, werd hij geveld door een fatale hartaanval.

7 augustus 2003

Mary Donaldson krijgt goede punten van de Deense koningin

Naar jaarlijkse gewoonte gaf de Deense Koningin Margrethe in 2003 een persconferentie tijdens haar vakantie in het Château de Cayx in Frankrijk. Zij maakte toen een paar opmerkingen waaruit de pers afleidde dat de geruchten over een nakende verloving van haar zoon, Kroonprins Frederik, met zijn Australische vriendin Mary Donaldson wel eens zouden kunnen kloppen. Toen iemand haar vroeg wat ze van Mary vond, antwoordde de koningin: 'We hebben haar ontmoet en zijn heel erg op haar gesteld. Ik ben oprecht blij voor de kroonprins.' Wanneer iemand dan maar vroeg hoe het nu zat met de officiële verloving, lachte ze de vraag weg en vroeg ze of ze toch ook nog eens een geheimpje voor zichzelf mocht houden. Ze voegde er wel aan toe dat Mary een gedroomde schoondochter zou zijn.

8 augustus 1988

De dochter-zonder-naam van Prins Andrew wordt geboren

Prins Andrew, de tweede zoon van de Britse Koningin Elizabeth II, werd op 8 augustus 1988 vader van zijn eerste kind. Zijn vrouw Sarah, de Hertogin van York, schonk het leven aan een dochter in het Londense Portlandziekenhuis. In Hyde Park werden 41 kanonschoten afgevuurd om de geboorte te vieren. De naam van de baby werd het onderwerp van vele speculaties en weddenschappen. Bookmakers boden 3 tegen 1 voor Victoria of Annabel, 4 tegen 1 voor Elizabeth en 8 tegen 1 voor Georgina of Georgiana. Pas enkele dagen na de geboorte werd bekendgemaakt dat de schattige nieuwe telg van de koninklijke familie als Beatrice door het leven zou gaan.

9 augustus 1993

Albert II legt de eed af als Koning der Belgen

Op 31 juli 1993 overleed Koning Boudewijn in zijn Spaanse buitenverblijf Motril. Tegen alle verwachtingen in hoorde de bevolking dat hij zou worden opgevolgd door zijn broer, Albert. Velen hadden gedacht dat de toen 59-jarige Prins van Luik de troon zou overlaten aan zijn oudste zoon Filip, maar dat bleek niet het geval. Trillend van de zenuwen en de stress legde Albert II de eed af op 9 augustus 1993 tijdens een plechtigheid in het parlement, waarbij volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem, toenmalig enfant terrible van de politiek en vurig republikein, zich liet opmerken door 'Vive la république' te roepen. Op 21 juli 2013 trad de koning af ten gunste van zijn zoon Filip.

10 augustus 1924

Rama VI van Thailand trouwt met Suvadhana

Na de dood van zijn vader Chulalongkorn (ook bekend als Rama V) werd Vajiravudh (ook bekend als Rama VI) Koning van Siam (nu Thailand). Onder de regering van Rama VI nam Siam deel aan de Eerste Wereldoorlog. Het vocht in Europa aan het front met de geallieerden tegen de Duitsers en de Oostenrijkers. Rama VI is in zijn land vooral bekend om het invoeren van de familienaam en het voetbal. De koning was 43 toen hij trouwde met het burgermeisje Suvadhana. Tijdens de zwangerschap van de koningin liep Rama een bloedvergiftiging op. Hij leek maar moeilijk te herstellen. Het land hield de adem in: als de koningin een zoon zou baren, zou die zijn vader opvolgen. Anders werd Rama's jongere broer, Prins Prajadhipok, koning. Op 24 november 1925 beviel de koningin van een dochtertje: Bejaratana. Rama VI stierf een dag later.

11 augustus 1952

Koning Talal van Jordanië doet troonsafstand

Prins Talal werd in 1909 geboren in Mekka. Hij trouwde in 1934 met Zeïn al Sharaf Talal. Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie zonen - Hoessein, Muhammad en Hassan - en een dochter, Basma. In 1939 studeerde Talal af aan de Britse Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst. Op 20 juli 1951 besteeg hij de troon van Jordanië nadat zijn vader, Koning Abdullah, om het leven was gekomen bij een aanslag die ook Talals oudste zoon, Hoessein, bijna het leven kostte. Tijdens zijn korte regeringsperiode was Koning Talal verantwoordelijk voor de vorming van een liberale grondwet, die op 1 januari 1952 van kracht werd. Op 11 augustus 1952 deed Talal troonsafstand om zich te laten behandelen voor zijn steeds erger wordende psychische problemen. Talal leed aan een zware vorm van schizofrenie. Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Hoessein, de vader van de huidige Jordaanse koning. Hij stierf in 1972.

12 augustus 1915

De Sandringhamcompagnie verdwijnt spoorloos

De Sandringhamcompagnie, een groep vrijwillige soldaten gerekruteerd onder het personeel van het koninklijke domein Sandringham, werd in 1915 ingezet in de slag bij Gallipoli tegen de Turken en verdween spoorloos bij een militaire operatie. Al vlug ontstond een mythe rond deze 'mysterieuze' verdwijning: de soldaten, die ooit allemaal waren tewerkgesteld bij de Britse koninklijke familie, zouden zijn opgegaan in een dikke mist of witte rookwolk. In werkelijkheid raakte de eenheid waarschijnlijk omsingeld door de Turken, waarna alle manschappen met een nekschot werden afgemaakt. Mede door de band met het koningshuis werd de verdwijning van de Sandringhamcompagnie een van de meest tot de verbeelding sprekende Britse legendes.

13 augustus 2004

Vorstenhuizen op de openingsplechtigheid van de Olympische Spelen

Op 13 augustus 2004 vond de openingsceremonie plaats van de 25ste Olympische Spelen in Athene. Om 23 uur werd de olympische vlam het olympische stadion binnengebracht: de apotheose van de openingsceremonie die drie uur voordien van start was gegaan. Op twee grote schermen werden de laatste 28 seconden afgeteld. 72.000 toeschouwers telden enthousiast mee af. Onder die toeschouwers waren verschillende vertegenwoordigers van regerende en niet meer regerende vorstenhuizen, zoals de Griekse koninklijke familie, Koningin Sofia van Spanje, de Spaanse Infantes Elena en Cristina met hun echtgenoten, Koning Albert II van België, Groothertog Henri van Luxemburg met zijn vrouw Maria Teresa en verscheidene van hun kinderen, Willem-Alexander van Nederland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Kroonprins Frederik en Prinses Mary van Denemarken, de Britse Prinses Anne, Prins Albert van Monaco, Prins Alexander van Joegoslavië, Prins Faisal van Jordanië en Koning Simeon van Bulgarije.

14 augustus 2000

Tsaar Nicolaas II wordt heilig verklaard door de Russisch-orthodoxe Kerk

Op 14 augustus 2000 verklaarde de Russisch-orthodoxe Kerk Nicolaas II, de laatste Tsaar van Rusland, en alle andere leden van zijn gezin heilig. Zij werden in juli 1918 geëxecuteerd door de bolsjewieken in Jekaterinenburg. De tsaar is geen echte martelaar, aangezien hij niet is gestorven voor zijn geloof. Hij wordt wel beschouwd als een 'strastoterptsev', een term die in de Russisch-orthodoxe Kerk wordt gebruikt voor heiligen die hun lijden grootmoedig en vergevingsgezind hebben verdragen.

15 augustus 1960

Boudewijn telefoneert naar Madrid

Zes weken na de onafhankelijkheid van Belgisch Congo telefoneert Koning Boudewijn naar een privénummer in Madrid. Hij praat een kwartier lang met de Spaanse freule doña Fabiola de Mora y Aragón en wanneer ze de telefoon neerlegt, deelt ze haar moeder mee dat ze gaat trouwen met de Koning van België. 'Hij heeft me zojuist ten huwelijk gevraagd en ik heb ja gezegd. Hij heeft u niet om mijn hand kunnen vragen, mama. Dat schijnt tegen het protocol te zijn.' Doordat de situatie in Congo kritiek is, wordt het nieuws in België niet meteen bekendgemaakt, maar op 16 september worden de uitzendingen van de radio onderbroken voor een boodschap van premier Gaston Eyskens. 'Ik heb de eer aan het hele land te kunnen meedelen dat Zijne Majesteit, Koning Boudewijn, zich heeft verloofd met doña Fabiola de Mora y Aragón. De regering en het Belgische volk feliciteren de koninklijke verloofden en wensen hen vanuit het diepste van hun hart veel geluk toe.'

16 augustus 2006

Geboorte van Prinses Luisa van Savoye

Op 16 augustus 2006 werd Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, Prinses van Savoye, geboren in het Zwitserse Genève. Ze woog 3,250 kilogram. Prinses Luisa is de tweede dochter van Emmanuel Filiberto, Prins van Venetië en Piëmont, en zijn vrouw Clotilde Courau. Ze heeft nog een oudere zus, Prinses Vittoria. Luisa is de kleindochter van Victor Emmanuel, Prins van Napels. Haar overgrootouders waren Umberto II, de laatste Koning van Italië, en zijn vrouw, de Belgische Prinses Marie-José.

17 augustus 2004

Sjeik Ahmed Al Maktoum uit Dubai behaalt de eerste olympische medaille voor zijn land

De in 1963 geboren Sjeik Ahmed was als lid van de koninklijke familie vertrouwd met de valkenjacht, maar op zijn 34ste begon hij aan kleiduifschieten. Hij oefende met zijn persoonlijke trainer, de Oesbeek Moechamediarov, op een privéschietpiste die hij in zijn tuin liet aanleggen. Op de Olympische Spelen van 2004 in Athene was hij de beste op de 'dubbele trap' en won hij de gouden medaille kleiduifschieten. Voordien was hij in zijn land vooral bekend als nationaal kampioen squash.

18 augustus 1830

Keizer Frans Jozef van Oostenrijk-Hongarije wordt geboren

Frans Jozef is zonder twijfel de bekendste keizer van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Niet alleen omdat hij bijna 70 jaar op de troon heeft gezeten, maar waarschijnlijk ook omdat zijn huwelijk met Elisabeth ofte Sisi nog altijd tot de verbeelding spreekt. Hoewel Frans Jozef als keizer de baas was in zijn rijk, stond hij privé enorm onder de invloed van zijn bazige moeder, Prinses Sophie van Beieren. Die stond erop dat hij snel zou trouwen om een troonopvolger te verwekken. Zij had zelfs al een kandidate: Hélène, de oudste dochter van haar zus Ludovika. De keizer stemde erin toe haar te ontmoeten, maar werd verliefd op haar 15-jarige zus Elisabeth. Hij wilde per se met haar trouwen. Het paar gaf elkaar het jawoord in 1854. De vrijgevochten Sisi had het moeilijk met het protocol aan het hof. Het leek ook alsof zij door het noodlot werd achtervolgd. Haar eerste dochter Sophie stierf toen ze amper twee was en haar zoon, Kroonprins Rudolf, getrouwd met Stéphanie van België, pleegde zelfmoord met zijn minnares Maria Vetsera in het Slot Mayerling. Frans Jozef bleef zijn Sisi altijd verdedigen. Toen ze in 1898 bij een aanslag in Genève door een Italiaanse anarchist werd doodgestoken, was hij ontroostbaar. Hij kwam de klap nooit te boven. Aan Zita, de vrouw van zijn neef en troonopvolger Karl, vertelde hij ooit in een emotioneel moment: 'Jullie zullen nooit snappen hoe belangrijk ze voor mij is geweest.'

19 augustus 1973

Mette-Marit Tjessem Høiby wordt geboren in Kristiansand

De Noorse Prinses Mette-Marit is de dochter van Sven Høiby en Marit Tjessem. Ze heeft nog een zus en twee broers. Mette-Marit groeide op in een stadje in het zuiden van Noorwegen. Ze was jarenlang lid van een jeugdvereniging. In haar jeugd was ze dol op zeilen. Daarnaast speelde ze veel volleybal. Tijdens haar humaniora vertrok ze een half jaar naar Australië als uitwisselingsstudente. Nadien leidde ze een turbulent bestaan in de Noorse hoofdstad. Ze werkte ook een tijdje als dienster in een café. Eind jaren 90 ontmoette ze op het Quartfestival, Noorwegens grootste popfestival, Kroonprins Haakon. Het was liefde op het eerste gezicht. In 2001 trouwden ze.

20 augustus 2003

Geboorte van Prins Gabriël

Twee weken eerder dan voorzien werd het tweede kind geboren van toenmalig Kroonprins Filip en zijn vrouw Mathilde. Prinses Elisabeth kreeg er een broertje bij met de namen Gabriël, Boudewijn, Karel, Maria. De jonge prins woog vier kilogram, was 52 cm groot en had blauwe ogen en blond haar. Net als bij de geboorte van Elisabeth stond Filip de pers te woord. Hij verklaarde daarbij de naam van zijn zoon. Gabriël verenigt drie religieuze tradities: de joodse, de christelijke en de islamitische. De naam symboliseert ook de drie gemeenschappen in België en het Prins Filipfonds, dat als doel heeft de dialoog tussen de gemeenschappen te bevorderen. Filip maakte ook bekend wie peter en meter zouden worden: Barones von Freyberg, een achternicht van Filip, en Graaf Charles-Henri d'Udekem d'Acoz, broer van Mathilde.

21 augustus 1963

Koning Mohammed VI van Marokko wordt geboren

Sidi Mohammed ben Hassan el-Alaoui is de oudste zoon van Koning Hassan II van Marokko en zijn Berberse vrouw Lalla Latifa Hammou. Hij besteeg de troon op 23 juli 1999, enkele uren nadat zijn vader was overleden. Hij werd daarmee de achttiende koning van de dynastie die Marokko regeert sinds 1666. In 2000 trouwde Mohammed VI met Salma Bennani, nu Lalla Salma. De keuze voor deze bruid was opmerkelijk, omdat zij niet uit de hoogste klasse kwam, zoals gebruikelijk bij het koningshuis. Het paar heeft een zoon, Kroonprins Moulay Hassan, en een dochter, Lalla Khadija. Mohammed VI wordt gezien als een vorst die Marokko wil moderniseren en opkomt voor de armen. Hij moderniseerde onder andere het islamitische familierecht, om vrouwen zo meer rechten te geven.

22 augustus 2006

Luxemburgse hof kondigt huwelijk van Prins Louis aan

Om te kunnen trouwen met zijn vriendin Tessy Antony zag de toen 20-jarige Prins Louis van Luxemburg af van zijn rechten op de troon. Het jonge paar veroorzaakte eerder al ophef door ongehuwd een kindje, Gabriel, te krijgen. Het huwelijk vond plaats op 29 september 2006 in Gilsdorf. Op 21 september 2007 kreeg Gabriel een broertje, Noah.

23 augustus 1945

Prinses Stéphanie van België sterft in Hongarije

Stéphanie werd door haar vader, Koning Leopold II, op haar zestiende gekoppeld aan Kroonprins Rudolf van Oostenrijk-Hongarije. Het was een rampzalig verstandshuwelijk. Na de zelfmoord van Rudolf in 1889 was er niets meer dat de prinses in Wenen kon houden. Stéphanie vond in 1900 de echte liefde bij de Hongaarse Graaf Elemér Lónyay von Nagy-Lónya und Vásáros-Namény. Van haar ouders kreeg ze geen toestemming om met hem te trouwen. Stéphanie zette door en haalde zich hiermee de banbliksems van haar vader op de hals. Toen haar moeder, Koningin Marie-Henriette, overleed, mocht ze de begrafenis niet bijwonen. Toch vond ze dat ze door te trouwen met Graaf Elemér de juiste keuze had gemaakt. Ze overleefde twee wereldoorlogen en stierf op 23 augustus 1945 in de abdij van de paters benedictijnen in Pannonhalma.

24 augustus 1929

Geboorte van Prinses Alix de Ligne

Op 24 augustus 1929 werd in het groothertogelijk paleis van Colmar-Berg Prinses Alix geboren, de jongste dochter van de Luxemburgse Groothertogin Charlotte en haar man, Prins Felix van Bourbon-Parma. Ze is de zus van Groothertog Jean en dus een tante van de huidige Groothertog Henri, die sinds 2000 regeert. De idyllische jeugd van Prinses Alix werd in 1940 bruusk verstoord door de inval van de Duitse troepen. De groothertogelijke familie keerde in 1945, na vijf jaar zelfgekozen ballingschap, naar Luxemburg terug. In 1950 trouwde Alix met de Belgische Prins Antoine de Ligne, die tijdens de oorlog diende als piloot voor de RAF en later - met Baron Gaston de Gerlache - 16 maanden doorbracht aan de zuidpool. Het paar kreeg zeven kinderen: Michel, die zijn vader opvolgde als hoofd van de familie de Ligne, Wauthier, Anne, Christine, Sophie, Lamoral en Yolande.

25 augustus 2005

Burgerlijk huwelijk van Prins Pieter-Christiaan

Op 25 augustus 2005 werd het burgerlijk huwelijk gesloten tussen de Nederlandse Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven en zijn verloofde Anita van Eijk in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het bruidspaar arriveerde er in een Rolls-Royce. De ceremonie werd geleid door burgemeester de Graaf van Apeldoorn. Onder de gasten bevonden zich Koningin Beatrix, Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven, Prins Maurits en Prinses Marilène, Prins Bernhard en Prinses Annette, Prins Floris en zijn verloofde Aimée Söhngen, Prins Carlos en Prins Jaime de Bourbon de Parme, eerste minister Jan Peter Balkenende en de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van het parlement. Bij de verloving noemden Anita en Pieter-Christiaan zich trouwens een 'typisch bankstel', waarmee ze doelden op het feit dat zij elkaar hadden leren kennen in Londen, waar zij allebei voor een bank werkten.

26 augustus 1832

De onverwachte liefdesverklaring van Koningin Louise-Marie

Veeleer dan een liefdesgeschiedenis was het een berekende diplomatieke zet van Leopold I om op 9 augustus 1832 te trouwen met de dochter van de Franse koning, Louis-Philippe. Hoewel ze vrij goed kon opschieten met haar 22 jaar oudere echtgenoot had Louise-Marie het de eerste weken vrij moeilijk met bepaalde aspecten van het leven van een gehuwde vrouw. In de brieven die ze dagelijks naar haar moeder schreef, stortte ze op 25 augustus haar hart uit: 'Ik voel niet meer liefde voor hem dan voor ons huwelijk. Ik houd van hem als van een vriend, ik ben onverschillig voor zijn strelingen en familiariteit.' De dag nadien al had ze echter spijt van haar ontboezemingen. In een nieuwe brief nuanceerde ze: 'Ik houd van Leopold, ik waardeer hem. Hij is zo goed voor iedereen en zo bezorgd om mij. Ik voel dat ik hem zal beminnen.' En dat schatte ze kennelijk goed in want op 9 oktober al schreef ze naar haar moeder: 'Ik ben gelukkig met Leopold.'

27 augustus 2005

Prins Antoine de Ligne wordt begraven

Antoine, 13de Prins de Ligne en echtgenoot van de Luxemburgse Prinses Alix, werd op 27 augustus 2005 tijdens een sobere plechtigheid in Beloeil begraven. De begrafenis werd bijgewoond door zijn kinderen en kleinkinderen. Aan het einde van de kerkdienst vlogen als eresaluut aan de voormalige oorlogspiloot een indrukwekkend aantal oude vliegtuigen over Beloeil. Verschillende koninklijke families hadden kransen en vertegenwoordigers gestuurd om afscheid te nemen van de prins. Het geslacht de Ligne heeft een imponerende stamboom. Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd een voorvader van Prins Antoine benaderd voor het koningschap, maar hij weigerde.

28 augustus 1999

Prins Nikolai van Denemarken wordt geboren

Toen Prins Joachim van Denemarken aankondigde dat hij wilde trouwen met de Hongkongse Alexandra Manley was de verrassing totaal. Geen enkele royaltywatcher had dat zien aankomen. Op 28 augustus 1999 werd hun eerste kindje, Prins Nikolai, in het Rigshospital van Kopenhagen geboren. Hij werd later, op 6 november, gedoopt in de kapel van het Kasteel Fredensborg. De kleine Nikolai was het eerste kleinkind van de Deense Koningin Margrethe II.

29 augustus 1968

Noorse Kroonprins Harald trouwt met burgermeisje Sonja

Kroonprins Harald leerde het burgermeisje Sonja Haraldsen, dochter van een textielfabrikant, kennen op een fuif van zijn beste vriend, Johan Stenersen. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij nodigde Sonja uit om hem te vergezellen naar het bal van de militaire academie. Die dag begon een idylle die veel tegenkanting kende. Gezien ze niet van adel was, waren heel wat behoudsgezinde Noren en vooral het hof gekant tegen de relatie van Sonja en de kroonprins. Ondanks alles volhardde Harald en ging hij samenwonen met Sonja in een landhuis buiten de hoofdstad. De kritiek bleef echter aanhouden en na acht jaar verbraken zij officieel hun relatie. Niemand zag hen nog samen. Harald werd in de pers opnieuw gekoppeld aan knappe prinsessen. Tot de dag dat hij een auto-ongeval had en zijn passagier Sonja bleek te zijn. Stiekem waren ze elkaar al die tijd blijven zien in steden waar men hen niet kende. Ze waren samen naar Londen, Rome en Parijs geweest. Het ongeluk deed de stemming omslaan. Als Harald zo veel moeite deed voor Sonja, moest het wel echte liefde zijn. Toen ook Koning Olaf zijn zegen gaf, konden de twee trouwen zonder dat de kroonprins zijn rechten op de troon zou verliezen. Op 29 augustus 1968 traden ze met veel pracht en praal in het huwelijk. Zij kregen twee kinderen: Kroonprins Haakon en Prinses Märtha Louise.

30 augustus 1935

De nachttrein uit Zwitserland brengt het stoffelijk overschot van Astrid terug

Enkele dagen na haar burgerlijk huwelijk in Stockholm met de latere Leopold III kwam Prinses Astrid van Zweden aan in Antwerpen met de kruiser Fylgia. De beelden van die aankomst staan in het collectieve geheugen gegrift: tegen alle protocol in liep Leopold zijn bruid tegemoet op de loopplank en ze kusten elkaar hartstochtelijk, waardoor ze meteen héél populair werden. Het sprookje duurde helaas niet lang. Toen ze in augustus 1935 van vakantie terugkwamen, miste Leopold in Küssnacht een bocht, waardoor de wagen eerst een muurtje raakte, tegen een perenboom botste en vervolgens in een meer terechtkwam. Astrid werd uit de wagen geslingerd. Getuigen zagen hoe Leopold gewond naar zijn vrouw kroop en haar kuste. Astrid was toen al dood. De lokale gemeenteambtenaar die een verslag moest uittikken, was zo zenuwachtig dat hij de fouten opstapelde. In de akte is Astrid Koningin van 'Belglien' en haar man heet 'Leoplod'. In de nacht van 29 op 30 augustus bracht een nachttrein de koning en het stoffelijk overschot van zijn vrouw terug naar België.

31 augustus 1997

Prinses Diana verongelukt

Diana, Prinses van Wales, overleed na een auto-ongeval in Parijs. Ze werd uit het wrak van haar auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Daar probeerden chirurgen gedurende twee uur tevergeefs om haar leven te redden. De prinses overleed op de operatietafel. In een officieel communiqué van Buckingham Palace lieten Koningin Elizabeth II en de Prins van Wales weten diepbedroefd en erg onder de indruk te zijn. Prins Charles maakte die nacht zelf zijn zonen William en Harry wakker om hen te vertellen dat hun moeder was overleden. Het ongeluk had plaatsgevonden kort nadat de prinses met haar vriend Dodi Al Fayed het Ritzhotel had verlaten. Toen hun wagen werd opgejaagd door paparazzi crashten ze in de tunnel onder de Place de l'Alma. Dodi en de chauffeur van de auto waren op slag dood. De enige die het ongeval overleefde, was de lijfwacht van Prinses Diana. Tienduizenden Britten gaven uiting aan hun verdriet door bloemen neer te leggen aan de poorten van de koninklijke paleizen.