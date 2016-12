Koninklijke kalender - april

1 april 1968

De Malediven schaffen het sultanaat af

Na enkele paleisrevoluties werden de Malediven in 1953 een republiek, om nauwelijks een jaar later al terug te keren naar de monarchie. Met de toestemming van Groot-Brittannië, dat de eilandengroep als protectoraat beheerde, werd Mohammed Fareed de nieuwe sultan. Bij de onafhankelijkheid van het land in 1965 kreeg hij officieel de titel van koning. Hij was intussen een oude man die moeite had met de nieuwe staatsstructuur en de ambitie van de lokale politici, die geen Britse controle meer hadden. Na het referendum van 1 april 1968 werd het sultanaat definitief afgeschaft. Mohammed Fareed I, Koning van de Malediven, Sultan van Land en Zee en Heer van de Eilanden, trad af. De oude vorst stierf enkele maanden later.

2 april 1862

Leopold II op bezoek bij zijn oom Antoine in Sevilla

Als kroonprins al was de latere Leopold II van België bezeten van het idee dat zijn land een kolonie moest verwerven. Hij reisde zowat de hele wereld rond om informatie te vergaren over mogelijke locaties voor een kolonie en de kosten en baten van een wingewest te bestuderen. Voor dat laatste reisde hij naar Sevilla, om er de archieven van de Spaanse kolonies te raadplegen. Hij logeerde er bij zijn oom, Prins Antoine d'Orléans, een broer van zijn moeder. Zijn dagboek geeft aan dat hij toch niet alleen aan kolonies dacht. 'Vanmiddag op bezoek bij de kardinaal, een kindse grijsaard, volledig verlamd. Ik kon hem maar niet duidelijk maken wie van ons beiden, mijn ordonnans of ik, nu eigenlijk de prins was. Daarna ben ik incognito Sevilla gaan bezoeken om de stad, haar bewoners en hun gewoontes te bekijken. Om de waarheid te zeggen, ondanks alle moeite die ik heb gedaan, ben ik er niet in geslaagd mooie vrouwen te ontmoeten. Ik heb nochtans mijn best gedaan.'

3 april 1987

De Windsorjuwelen halen een recordopbrengst bij Sotheby's

In 1986 was de Hertogin van Windsor, beter bekend als Wallis Simpson, overleden. Ze had Edward VIII, die voor haar troonsafstand had gedaan, 14 jaar overleefd. Kort na haar overlijden werd hun residentie in het Parijse Bois-de-Boulogne aangekocht door de Egyptische miljardair Mohamed Al Fayed. Toen een jaar later de juwelen van de hertogin werden geveild, brachten ze 31 miljoen pond op, zes keer meer dan geschat. Sotheby's had de veiling georganiseerd in een grote tent bij het meer van Genève om de 1300 belangstellenden te kunnen plaatsen. In de New Yorkse verkoopzaal zaten nog eens 600 potentiële kopers mee te volgen voor een videoscherm. Het duurste stuk uit de verkoop was een ring met een diamant van 31 karaat. Die ging voor twee miljoen pond naar een Japanse juwelier. Een ander opvallend juweel was een diamanten broche die Edward in 1935 zelf had ontworpen voor Wallis. Niemand minder dan Elizabeth Taylor gaf er 400.000 pond voor. De opbrengst van de veiling ging naar het Parijse Pasteurinstituut voor onderzoek naar kanker en aids.

4 april 1939

Koning Ghazi van Irak verongelukt voor hij Koeweit wil binnenvallen

Ghazi werd geboren in 1912 als zoon van Prins Feisal, die tijdens de Eerste Wereldoorlog samen met zijn adviseur en vriend Lawrence of Arabia de Britten hielp tegen de Turken. Feisal werd in 1922 Koning van Irak, dat voor de Eerste Wereldoorlog een deel van het Ottomaanse Rijk was. Toen Feisal I in 1933 onverwacht jong stierf aan een hartaanval, kwam de jonge en onervaren Ghazi op de troon. Ghazi was zeer populair bij de bevolking, maar veel minder bij de Britten. De Iraakse vorst was immers een pan-Arabische nationalist en een groot bewonderaar van nazi-Duitsland. Om de Britse invloed in het Midden-Oosten te verminderen besloot hij buurland Koeweit te annexeren. Net voor hij zijn land in een oorlog kon storten, crashte hij met zijn sportwagen. Hij werd nog naar het paleis overgebracht, maar overleed er aan de gevolgen van een zware hoofdwonde. Of de crash een ongeval was of sabotage van de Britse geheime dienst is ook nu nog altijd niet duidelijk. Ghazi werd opgevolgd door zijn drie jaar oude zoon Feisal II. De invasie van Koeweit werd afgeblazen.

5 april 1990

Boudewijn weer bekwaam om te regeren

Koning Boudewijn was altijd al een diepgelovig man geweest. Degenen die hem langer dan een uur mochten ontmoeten, konden dat zelfs horen: ieder uur liet zijn horloge een biepje horen, teken voor de koning om even aan God te denken. Op 30 maart 1990, nadat een wet was gestemd die abortus onder bepaalde voorwaarden legaliseerde, liet hij de regering weten dat hij de wet niet kon bekrachtigen met zijn handtekening omdat het tegen zijn geweten inging. In een ijskoude sfeer probeerden de ministers de koning om te praten, maar hij wilde niet wijken. Hoewel men aanvankelijk maar twee opties zag - troonsafstand of verkiezingen - kwam er uiteindelijk een gammele derde oplossing: Boudewijn zou tijdelijk een stapje opzij zetten en door de regering als 'onbekwaam om te regeren' worden beschouwd. Dat gebeurde op 4 april. Die dag keurde de regering de wet dan maar zelf goed, omdat het staatshoofd dat nu eenmaal niet kon. Een dag later werd Boudewijn weer bekwaam geacht om te regeren. Bij een deel van de bevolking groeide zijn prestige met deze harde opstelling. Anderen vonden dat hij zijn boekje te buiten was gegaan.

6 april 2004

Japanse Kroonprinses Masako daagt niet op in Tokio

De grootmaarschalk van het keizerlijke hof in Japan kondigde in 2004 aan dat Kroonprinses Masako langer rust moest nemen dan oorspronkelijk aangekondigd en dat ze dus op 6 april niet in Tokio zou zijn. Prinses Masako zou haar verblijf in het keizerlijke vakantiehuis in Nagano verlengen in het gezelschap van haar dochter en haar moeder. Heel de affaire bevestigde de geruchten dat Masako, eens een diplomate met een prachtige carrière, de druk en beperkingen die bij haar status als kroonprinses hoorden niet aankon, met als gevolg een zware depressie. Ze wist nochtans precies aan welke lastige taak ze begon. Om die reden weigerde ze tot twee keer toe het huwelijksaanzoek van Kroonprins Naruhito. De problemen om zwanger te raken en drie opeenvolgende miskramen bleken te veel voor Masako en ze stortte psychisch in. Toen ze na acht jaar dan toch zwanger was, beviel ze van een dochter. De geboorte in 2006 van de zoon van Prins Akishino, Naruhito's broer, maakte komaf met de Japanse voorstellen om de dochter van Masako en Naruhito de troon te laten bestijgen.

7 april 2001

Groothertog Henri van Luxemburg geeft een vorstelijk bal

Op 7 oktober 2000 deed Groothertog Jean van Luxemburg troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Henri. De nieuwe groothertog besteeg de troon als Zijne Koninklijke Hoogheid Henri, bij de gratie Gods, Groothertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, Prins van Bourbon-Parma, Paltsgraaf van de Rijn, Graaf van Sayn, Königstein, Katzenelnbogen en Diez, Burggraaf van Hammerstein, Heer van Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg en Eppstein. Meteen na zijn troonsbestijging liet Henri de vermelding 'bij de gratie Gods' schrappen uit zijn titulatuur. In officiële documenten staat hij sindsdien vermeld als Henri, Groothertog van Luxemburg en Hertog van Nassau. Het feest voor de generatiegenoten van Henri was een luisterrijk Gotha-event waarop zowat alle Europese troonopvolgers aanwezig waren. De enige afwezige kroonprins was de Britse Prins Charles.

8 april 1875

Albert I van België wordt geboren

Als Prins Albert van Saksen-Coburg-Gotha op 8 april 1875 in Brussel wordt geboren, is dat niet echt groot nieuws. Niemand verwacht dat hij ooit koning zal worden. Hij is de tweede zoon van Filips, Graaf van Vlaanderen, de broer van Leopold II. Leopolds enige zoon, Kroonprins Leopold, overleed na een val in een vijver van Laken. Alberts oudere broer, Boudewijn, de nieuwe troonopvolger, werd ziek in januari 1891 en stierf aan een nierbloeding met complicaties. De bijna dove Graaf van Vlaanderen had geen interesse in de troon en liet de eer aan zijn overblijvende zoon. Koning worden was voor Albert een pure nachtmerrie en hij overwoog in de nacht voor zijn eedaflegging heel ernstig om de kroon te weigeren. Pas na aandringen van zijn vrouw Elisabeth deed hij het toch. Hij was de eerste koning in België die de eed ook aflegde in het Nederlands. Toen de nieuwe vorst het parlement betrad, scandeerden de socialisten: 'Leve het algemeen stemrecht!'

9 april 2005

Charles en Camilla trouwen

De Britse Kroonprins Charles en Camilla Parker-Bowles gaven elkaar op deze dag officieel het jawoord, meer dan 30 jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen. Het burgerlijk huwelijk werd in het stadhuis van Windsor voltrokken. Daarna volgde een speciale kerkelijke dienst in de St George's Chapel van Windsor Castle. Prins William, de zoon van Charles, en Tom, de zoon van Camilla, fungeerden als getuigen. Koningin Elizabeth en haar echtgenoot Prins Philip waren niet aanwezig bij de burgerlijke plechtigheid, maar namen wel deel aan de inzegening in de St George's Chapel. De bruid droeg op beide plechtigheden een verschillend ensemble. Sinds haar huwelijk wordt Camilla 'Hertogin van Cornwall' genoemd.

10 april 2004

Prins Laurent zal niet deelnemen aan de verkiezingen

Op 10 april 2004 berichtte de krant 'De Standaard' dat Prins Laurent het aanbod van de BUB, de Belgische Unie - Union Belge, om lijsttrekker van hun partij te worden, had afgewezen. De piepkleine partij is vooral bekend omdat ze terug wil naar de unitaire staat en zich afzet tegen de opdeling in Vlamingen en Walen. Ze houdt het bij Belgen. In 2004 had men bij de BUB een briljant idee: men zou het lijsttrekkerschap voor de komende deelstaatverkiezingen aanbieden aan een bekende Belg. Niemand minder dan Prins Laurent, senator van rechtswege, kreeg het aanbod, maar hij bedankte voor de eer.

11 april 1940

Het Duitse leger opent de jacht op de Noorse Koning Haakon en Kroonprins Olav

Op 9 april 1940 vielen de troepen van nazi-Duitsland Noorwegen binnen. Hun aanval vanuit zee op de hoofdstad Oslo botste op meer tegenstand dan ze voor mogelijk hadden gehouden en de invasie liep ernstige vertraging op. Die vertraging gaf de koning en de regering de mogelijkheid Oslo te ontvluchten naar het noorden van Noorwegen. Toen Koning Haakon VII weigerde in te gaan op het voorstel van de Duitsers om Vidkun Quisling tot eerste minister te benoemen, besloten de Duitsers dat de vorst, zijn zoon Kroonprins Olav en de hele regering best uit de weg zouden worden geruimd. Op 11 april werd het dorpje Nybergsund, waar het gezelschap was gesignaleerd, door de Luftwaffe gebombardeerd. Haakon en zijn entourage overleefden als bij mirakel door te gaan schuilen in de besneeuwde bossen. Opgejaagd door de Duitse troepen trokken ze steeds verder weg van de bewoonde wereld en belandden ten slotte in Tromsø, waar ze op 1 mei halt hielden om het verzet verder te coördineren. Na een felle strijd moest wat nog restte van het Noorse leger zich in juni 1940 overgeven. Haakon en zijn regering werden geëvacueerd door de Britse Navy. Kroonprins Olav organiseerde het verzet in Noorwegen en was een van de mannen achter de sabotage van de elektrische centrale in Telemark, van vitaal belang voor de Duitsers omdat er zwaar water werd geproduceerd voor het aanmaken van een atoombom. Olav werd bij zijn terugkeer in Noorwegen dan ook als een held onthaald door de bevolking.

12 april 2004

Prins Laurent trouwt met Claire Coombs

Het huwelijk van Claire Coombs en Prins Laurent werd voltrokken in het stadhuis van Brussel door burgemeester Thielemans. Vandaar ging het naar de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, waar de Franse priester Guy Gilbert, een persoonlijke vriend van Laurent, de plechtigheid voorging. Er was een klein probleem gerezen toen bleek dat de ringen nog in een auto van het hof lagen. De wagen was op slot en de sleutels zaten op het dashboard. Een ondernemende politieagent en zijn knuppel brachten raad: het raampje van de auto werd aan diggelen geslagen en de ringen raakten tijdig bij het altaar. Guy Gilbert raakte bij de aanwezigen en de tv-kijkers een gevoelige snaar door behoorlijk hard te spreken tegen alle aanwezige royals over de relatieve waarde van geld en roem in vergelijking met de waarde van oprechte liefde. Laurent en zijn moeder, Koningin Paola, pinkten een traantje weg. Door haar huwelijk kreeg Claire, die niet van adel is, de titel van Prinses van België.

13 april 2004

Kroonprins Maha Vajiralongkorn van Thailand in ziekenhuis na een spoedoperatie

Kroonprins Maha is de enige zoon en troonopvolger van de onmetelijk populaire Thaise Koning Bhumibol. Hoewel zijn vader waarschijnlijk de enige vorst ter wereld is met zo'n aanhang bij de bevolking, is Maha een stuk minder populair vanwege zijn turbulente liefdesleven. De kroonprins trouwde in 1977 met een Thaise prinses, die hem een dochter schonk, maar hij verliet haar in de jaren 80. Daarna leefde hij samen met een niet-adellijke Thaise. Zij schonk Prins Maha vier zonen en een dochter. Ook die relatie strandde echter toen de prinses met de kinderen naar de Verenigde Staten vluchtte. Prins Maha slaagde erin zijn dochter terug naar Thailand te brengen. In 2001 ten slotte trouwde Maha opnieuw, met een meisje van gewone afkomst. Uit angst voor de reactie van de bevolking werd het huwelijk pas bekendgemaakt nadat het was voltrokken. De nieuwste kroonprinses van Thailand heette Srirasmi Suwadee en was 19 jaar jonger dan haar man. In 2004 werd ze bijna weduwe toen de kroonprins met spoed werd opgenomen voor een blindedarmoperatie. Alles liep toen gelukkig goed af en op 29 april 2005 werd zelfs een nieuw Thais prinsje geboren. Ondertussen is het paar helaas ook alweer gescheiden.

14 april 2000

Albert II van België aan de beterhand na een hartoperatie

Koning Albert II mocht op 14 april 2000 de afdeling intensieve verzorging verlaten, nadat hij de dag voordien in de vroege ochtend een hartoperatie had ondergaan. De koning had twee dagen voordien een ontmoeting met de Jordaanse Koning Abdullah afgezegd wegens pijn in de borststreek en moest 's avonds met een ambulance vanuit Kasteel Belvédère naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst worden gebracht. Het ziekenhuis, waar Albert eerder dat jaar aan de rug werd geopereerd, geniet wereldfaam op het vlak van hartchirurgie. De artsen beslisten Albert II meteen te opereren omdat hij 'instabiele' pijnen leed, wat volgens de hartchirurgen een voorbode kon zijn van een hartinfarct. De koning kreeg een viervoudige overbrugging voor vernauwingen van de kransslagader, waarbij het hart van de vorst een tijdje werd stilgelegd. Op de afdeling intensieve verzorging mocht alleen Koningin Paola hem bezoeken. Filip en Mathilde, die hun vakantie in het Zwitserse skioord Zermatt hadden onderbroken, arriveerden op 13 april om 15 uur in Aalst. De medische staf vertelde hen dat de koning beter geen bezoek kreeg. Na een halfuurtje verliet het paar het ziekenhuis langs een achteringang. Ook premier Guy Verhofstadt onderbrak zijn vakantie in Toscane. Een militair vliegtuig bracht de premier de dag van de operatie terug naar Melsbroek. Hetzelfde vliegtuig had eerder op de dag Filip en Mathilde teruggebracht. De koning bleef nog één week in het ziekenhuis en was na vijf weken revalidatie weer fit.

15 april 1960

Filip van België wordt geboren

Bij de geboorte van (nu) Koning Filip was de kans klein dat hij ooit op de troon zou komen. Dat veranderde volledig toen het zo'n tien jaar later duidelijk werd dat zijn oom Boudewijn geen kinderen zou krijgen. Boudewijn ging de opvoeding van zijn neef van dichtbij volgen en gaf zo te kennen dat hij hem als troonopvolger zag. Toch was het Filips vader Albert die Boudewijn opvolgde na diens onverwachte overlijden in 1993. In 1999 trouwde Filip met de Belgische Mathilde d'Udekem d'Acoz. Filip en Mathilde zijn ondertussen koning en koningin en wonen in het Kasteel van Laken met hun vier kinderen: Elisabeth, die de eerste Koningin van België wordt, Gabriël, Emmanuel en Eléonore.

16 april 1940

Koningin Margrethe van Denemarken wordt geboren

Toen Margrethe een week na de Duitse inval in 1940 werd geboren, kon niemand vermoeden dat dit kleine prinsesje eens de troon zou bestijgen. Voor Denemarken was een vrouw op de troon een primeur. Weliswaar regeerde in de late middeleeuwen ook een Margrethe, maar zij zwaaide de scepter ook over Noorwegen en Zweden, die toen alle drie in een rijk waren verenigd. In Denemarken gold de Salische wet, die vrouwen van troonopvolging uitsloot. Margrethes oom, Prins Knud, was troonopvolger zolang in het gezin van haar ouders, Koning Frederik en Koningin Ingrid, geen zoon zou worden geboren. En die kwam er niet. Maar de Denen voelden er weinig voor de troonopvolging te laten verschuiven naar 's konings broer. Prins Knud had er zelf ook niet veel zin in. Er kwam in 1953 een volksstemming en met een overweldigende meerderheid werd de Salische wet afgeschaft. Zo kwam 'Daisy', zoals Margrethe als kind werd genoemd, voor het eerst met de ernst van het koningschap in aanraking. Voordien was de grote, slanke prinses (wat beschroomd omdat zij vreselijk leed onder haar acne) een vlijtige studente die zich voorbereidde op een burgerlijke en nuttige loopbaan. Ze studeerde onder meer aan de universiteit van Kopenhagen, de universiteit van Cambridge, de Sorbonne en de 'London School of Economics'. Haar lievelingsvak was archeologie (ze vergezelde haar grootvader Gustaf Adolf van Zweden vaak bij historische opgravingen en hielp als gewoon werkend lid van het Scandinavische team mee aan de redding van de tempels van Aboe Simbel in Egypte), maar omwille van het staatsbelang kreeg ze politieke geschiedenis en economie als hoofdvakken voorgeschoteld. 'Ik was eigenlijk liever de artistieke kant opgegaan', vertelde ze ooit. Margrethe is de allround kunstenares onder de Europese monarchen. Ze tekende de illustraties bij de trilogie 'In de Ban van de Ring' van Tolkien en bij nog een aantal andere boeken. Ze ontwierp ook zegels voor de Deense post, kostuums voor theater en televisieprogramma's en zelfs de koormantel van vier Deense bisschoppen. Samen met haar man vertaalde ze ook een aantal boeken naar het Deens. Haar grote frustratie is nog altijd dat ze te groot werd om het te maken als ballerina. Toen een reporter daar eens naar verwees en haar vroeg of het klopte dat ze ooit haar benen had willen laten inkorten om toch ballerina te kunnen blijven, antwoordde ze lachend dat ze te veel van zichzelf hield om er ook maar een centimeter van te verliezen.

17 april 2000

Koning Carl Gustaf van Zweden rijdt te snel

De Zweedse Koning Carl Gustaf staat bekend als liefhebber van snelle wagens. Dat hij geregeld te snel rijdt, is in Zweden al geweten, maar in Denemarken konden ze er niet om lachen toen Carl Gustaf en zijn vrouw Koningin Silvia op weg waren naar de luchthaven van Kopenhagen om er hun kinderen op te halen. De Ferrari waarin het koningspaar reed en de Ferrari en Rolls-Royce die volgden, werden geflitst met 240 kilometer per uur. Zelfs de Deense politiewagens konden hen niet inhalen. De koning gaf achteraf toe dat hij te snel had gereden, maar meende dat de genoemde snelheid overdreven was. Toch excuseerde hij zich bij de Denen voor zijn rijgedrag.

18 april 2002

Koning Zahir Sjah van Afghanistan keert terug naar Kaboel

Koning Zahir Sjah werd in 1973, terwijl hij in Italië verbleef, afgezet door zijn neef, minister Daoud. De putsch luidde voor Afghanistan een lange periode in die het best kan worden omschreven als een burgeroorlog van 30 jaar. Mohammed Zahir Sjah was al die tijd in Italië gebleven, maar had te kennen gegeven dat hij na de val van de Taliban graag naar zijn land wilde terugkeren om er zijn laatste jaren te slijten. Op 18 april 2002 was het zover: de bejaarde monarch was weer thuis. Hij werd opgewacht door de traditionele stamhoofden. Zij verwelkomden hem onder bewaking van de internationale troepenmacht die de weg van de luchthaven naar het centrum van Kaboel controleerde. Zahir Sjah overleed op 23 juli 2007 in de Afghaanse hoofdstad.

19 april 1956

Het kerkelijk huwelijk van Prins Rainier en Grace Kelly

Amerikaanse steractrice trouwt met de vorst van een soevereine rots aan de Franse Rivièra. Het had een sprookje kunnen zijn, maar in 1956 werd het realiteit. De belangstelling van de media was dan ook enorm. Monaco was die dag het centrum van de wereld. Prins Rainier en de beeldschone Grace Kelly gaven elkaar het jawoord in de kathedraal van Monaco. Meer dan 2000 reporters en technici stonden in voor het doorgeven aan de hele wereld van het bekendste sprookjeshuwelijk van vorige eeuw. Het paar kreeg drie kinderen én gaf het prinsdom een nieuw elan.

20 april 1947

Koning Christian X van Denemarken sterft

Christian X werd wegens zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog een levende legende. In tegenstelling tot zijn collega's in Nederland en Noorwegen vluchtte hij het land niet uit en bleef hij gewoon in zijn paleis wonen. Hij haatte de Duitse bezetters, die hij provoceerde door dagelijks, zonder escorte, een ritje te paard te maken door zijn hoofdstad Kopenhagen. Daarmee wilde hij laten zien dat Denemarken nog altijd zijn land was en dat hij nooit zou toegeven aan de nazi's. In zijn toespraken was Christian X niet mals voor Hitler en consorten. Hij veroordeelde openlijk de vervolging van de Joden. De vorst werd zo populair dat er ook nu nog van hem wordt verteld dat hij, toen de Duitsers eisten dat alle Joden een gele ster zouden dragen, op zijn paard werd gezien met een grote gele Jodenster op de mouw.

21 april 1926

Geboorte van de Britse Koningin Elizabeth II

Elizabeth Alexandra Mary Windsor groeide uit tot een bijzonder populaire vorstin. Dit jaar viert de legendarische koningin al haar 90ste verjaardag. Elizabeth is het langst regerende staatshoofd ter wereld, op één na: de Thaise Koning Bhumibol. Vorig jaar brak zij het record van langst regerende Britse vorst. Dat stond voordien op naam van Koningin Victoria, die maar liefst 63 jaar en 7 maanden op de troon zat.

22 april 1897

Koning Umberto van Italië overleeft een aanslag

Umberto was op zijn zachtst gezegd een voorspelbaar man. Elke dag stond hij op om 6 uur, waarna hij zich enige uren bezighield met het beheer van zijn privézaken, waarvan hij de opbrengst bij de 'Bank of England' deponeerde. Daarna maakte hij dagelijks een ritje te paard, altijd volgens hetzelfde parcours door de tuinen van de Villa Borghese. Iedere avond bezocht hij op stipt hetzelfde uur zijn minnares van dat moment. Umberto was dus een makkelijk doelwit voor iemand die hem wilde vermoorden. Op 22 april besloot de anarchist Pietro Acciarito dat te doen. Umberto woonde de paardenraces bij in Napels toen Acciarito op de koninklijke koets toeliep met een mes in de hand. Umberto zag het wapen, stond recht in de koets en week achteruit zodat zijn belager niet bij hem kon. Die kraste van frustratie dan maar een grote A van anarchisme op de koets. Umberto was kennelijk niet echt aangedaan van de aanslag. 'Dat zijn de risico's van het vak', merkte hij droogjes op, alvorens zijn koetsier het bevel te geven door te rijden. Umberto's geluk bleef niet duren. Drie jaar later kwam hij om bij een aanslag door Gaetano Bresci.

23 april 2003

Prinses Astrid bevalt van haar vijfde kind: Prinses Laetitia Maria

Astrid, de enige dochter van Koning Albert en Koningin Paola, had een vrij normale jeugd op Kasteel Belvédère, tot ze terechtkwam in de huwelijksperikelen van haar ouders. Vele bronnen noemen de zeer gelovige Astrid als de motor achter de verzoening tussen haar ouders. Naast haar titel van Prinses van België kreeg Astrid door haar huwelijk in 1984 met Lorenz ook de eeuwenoude titel van Aartshertogin van Oostenrijk-Este. Het bleek een zeer vruchtbaar huwelijk, getuige de vijf kinderen die elkaar opvolgden in 17 jaar. De jongste van het gezin is Laetitia Maria. Die is naast Prinses van België via haar vader ook Aartshertogin van Oostenrijk-Este en Koninklijke Prinses van Hongarije en Bohemen. Haar dooppeter is haar broer, Prins Joachim, haar doopmeter Prinses Nora Elisabeth van Liechtenstein.

24 april 2005

Inauguratie van Paus Benedictus XVI

Vaticaanstad mag dan wel het kleinste onafhankelijke land ter wereld zijn, toch is het een belangrijke speler op het internationale schaakbord. Staatshoofd van Vaticaanstad is de paus. In 2005 werd de Duitse kardinaal Ratzinger paus. Hij werd geïnaugureerd als Benedictus XVI. De Heilige Vader had de naam een conservatief man te zijn die genoot van zijn status. In de kerstperiode was de paus te zien met een hoofddeksel, de camauro, dat al decennia niet meer werd gebruikt maar toen aan een nieuw leven leek te beginnen. De camauro is een rood fluwelen hoedje met een boord van wit bont. Voor velen leek het dan ook alsof de paus de Kerstman imiteerde, terwijl het in feite net andersom is. Een camauro was altijd al een hoed voor bisschoppen, dus ook voor bijvoorbeeld Sint-Nicolaas, die in de Verenigde Staten Santa Claus of de Kerstman werd. De laatste paus die de camauro droeg voor Benedictus XVI was Johannes XXIII. Die ligt ook nu nog opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek met zijn camauro op het hoofd. Paus Benedictus XVI trad uit zijn ambt terug in 2013.

25 april 1986

Mswati III wordt gekroond als Koning van Swaziland

Mswati, de zoon van Koning Sobhuza II, werd na de dood van zijn vader aangewezen als nieuwe koning. Tot zijn 18de verjaardag namen zijn moeder en een andere vrouw van zijn vader het regentschap waar, terwijl Mswati zijn studie afrondde in Engeland. Swaziland kent een aparte vorm van erfelijke monarchie. De koninklijke familie kiest in samenspraak een van de vrouwen van de regerende vorst als 'Indovukazi' (grote vrouwelijke olifant). Deze vrouw mag maar één zoon hebben. Hij wordt automatisch de nieuwe soeverein.

26 april 1923

Huwelijk van de latere George VI met de Queen Mum

Op de dag van hun huwelijk sprak men nog gewoon over Prins Albert, de tweede zoon van Koning George V, en lady Elizabeth Bowes-Lyon. Later zou de schuchtere Albert tegen zijn zin Koning George VI worden en zou zijn vrouw zich ontpoppen als de meest geliefde royal. Toen Albert haar ten huwelijk vroeg in 1921 - zoals het protocol dat eiste via een derde persoon - weigerde ze. Officieel omdat ze bang was voor een leven aan het hof, maar in werkelijkheid omdat ze een andere aanbidder had, die ze meer zag zitten: Jamie Stuart, de derde zoon van de Graaf van Moray. Albert stuurde een tweede keer een boodschapper met een huwelijksaanzoek, maar ze weigerde opnieuw. Toen de afgewezen prins aan zijn moeder bekende dat hij nooit een andere vrouw zou huwen, ontbood Queen Mary Elizabeth op het paleis om te zien of ze inderdaad de moeite was. Dat was ze kennelijk, want de koningin zorgde ervoor dat de andere aanbidder, die in het leger zat, naar een afgelegen post in het buitenland werd gestuurd. Dat maakte de weg vrij voor Albert, die een derde poging waagde, op aanraden van een vriend níét volgens het protocol, maar rechtstreeks in een gesprek met Elizabeth. Dit keer aanvaardde ze. De BBC, toen net opgericht, wilde het huwelijk via de radio uitzenden, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de aartsbisschop van Canterbury, omdat hij vreesde dat er daardoor mannen op café zouden luisteren naar de ceremonie zonder hun hoed af te nemen.

27 april 1967

Geboorte van Willem-Alexander van Nederland

Op 27 april 1967 kwam Willem-Alexander, de eerste zoon van Kroonprinses Beatrix en Prins Claus, ter wereld. Hij is momenteel na een bewind van drie vorstinnen de eerste mannelijke kroondrager sinds Willem III. Naast zijn officiële verplichtingen maakte de ondernemende prins voor zijn huwelijk met Maxima Zorreguieta tijd voor ontwikkelingshulp. Zo was hij een maand lang piloot bij een Keniaanse vereniging voor natuurbehoud en vloog hij ook geregeld voor de 'African Medical and Research Foundation'. Willem-Alexander is er ook de man niet naar om een sportieve uitdaging uit de weg te gaan. Hij liep mee in de marathon van New York en schaatste de Elfstedentocht uit. Dat hij ook nog eens over een gezond gevoel voor humor beschikt, mag blijken uit een antwoord dat hij eens gaf aan een reporter die hem vroeg waarom hij niet met zijn moeder, de toenmalige koningin, mee mocht op reis naar Israël: 'Dat moet u maar vragen aan het Opperhoofd van de Grote Wigwam.'

28 april 1966

Geboorte van de Iraanse Prins Ali Reza Pahlavi

Ali Reza Pahlavi was de jongste zoon van Sjah Mohammed Reza Pahlavi en zijn derde vrouw, Farah Diba. Hij werd geboren in Teheran als Zijne Keizerlijke Hoogheid, Prins Ali Reza Pahlavi. Ali was na zijn oudere broer, Kroonprins Reza Cyrus, de tweede in lijn om zijn vader ooit op te volgen als Sjah van Iran. Alle titels van de keizerlijke familie mogen dan wel afgeschaft zijn sinds de islamitische revolutie van ayatollah Khomeini, de familie Pahlavi en haar aanhangers gebruiken ze nog altijd, omdat ze het regime van na de revolutie niet als legitiem erkennen. Ali Reza pleegde in 2011 na een lange depressie zelfmoord in zijn woning in Boston.

29 april 1972

Koning Ntare V van Burundi wordt gedood bij een ontsnappingspoging uit het paleis

Ntare V was voor zijn kroning bekend als Prins Charles Ndizeye. Hij was de zoon van de Tutsikoning Mwambutsa IV, die sedert 1915 aan de macht was - onder het gezag van de Belgische koloniale overheid -, en diens tweede vrouw, Koningin Baramparaye. Charles was de jongere broer van Kroonprins Louis Rwagasore en volgde privéonderwijs in Zwitserland. Na de moord op zijn broer in oktober 1961 werd hij kroonprins. In juli 1962 werd Burundi een onafhankelijk constitutioneel koninkrijk en vier jaar later, in maart, droeg Mwambutsa IV zijn koninklijke macht over aan Charles, die regent werd. Na een staatsgreep door staatssecretaris van Defensie Michel Micombero en Prins Charles, op 11 juli 1966, werd Mwambutsa afgezet en werd Kroonprins Charles staatshoofd. Op 1 september 1966 werd Charles onder de naam Ntare V Koning van Burundi. De absolute monarchie werd hersteld. Een maand later, tijdens een bezoek aan Congo, werd de koning door de onverbeterlijke putschist Micombero alweer afgezet. Van 1966 tot 1972 verbleef Ntare V in ballingschap in West-Duitsland, maar in maart 1972 werd hij tijdens een bezoek aan Oeganda uitgeleverd aan Burundi. Ntare werd onder huisarrest geplaatst in het voormalig koninklijk paleis, vanwaar hij in april probeerde te ontsnappen. De bevrijdingspoging liep echter volledig verkeerd en Ntare werd vermoord.

30 april 1885

Leopold II mag staatshoofd van Congo Vrijstaat worden

Omdat een Koning der Belgen niet tegelijkertijd staatshoofd van een ander land mag zijn, moest Leopold II toestemming krijgen van Kamer en Senaat om koning van zijn privé-eigendom Congo Vrijstaat te worden. Dat lag niet eenvoudig. Leopold II probeerde zo veel mogelijk parlementsleden gunstig te stemmen omdat hij wist dat het een nipte stemming zou worden. Op 30 april werd er gestemd in de Senaat: met 59 stemmen voor en 58 tegen kreeg Leopold het fiat. Twee dagen eerder had de Kamer dat ook al gedaan met 128 tegen 124. Van 1885 tot 1908 was Leopold II daardoor tegelijkertijd in België de meest grondwettelijke soeverein van Europa en in Afrika de meest absolute monarch van zijn tijd. Hoewel hij er lang voor had moeten knokken en het hem veel geld had gekost voor hij er een onmetelijk fortuin aan verdiende, heeft de koning nooit een voet gezet op Congolese bodem.