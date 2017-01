Koninklijke etiquette

Bij etiquette denken we meestal aan 'gedragingen buitenshuis'. U let inderdaad extra op uw manieren als u met anderen bent. Thuis of in familiekring steekt het minder nauw, dan mogen we meer onszelf zijn. Etiquette gaat echter ook over relaties onderhouden en dat gaat met de ene makkelijker dan met de andere. In geen enkele familie is het altijd pais en vree. Maar tegenover de buitenwereld sluiten we echter de rangen. Dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet voor koninklijke families. Wij mogen dan nog weleens jaloers zijn op hun pracht en praal, zij kunnen familieproblemen in ieder geval een stuk moeilijker binnenskamers houden.

