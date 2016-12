Koninklijke etiquette

De hoofdregel van etiquette is respect voor elkaar. Dat beperkt zich uiteraard niet tot onze eigen kring. Nu we in een paar uur naar de andere kant van de wereld kunnen reizen, en dat ook in groten getale doen, moeten we ons vaak aanpassen aan andere culturen. Want het devies luidt: pas de regels van het land toe. Dat geldt voor de geschreven regels, maar uiteraard ook voor de ongeschreven omgangsregels, wat natuurlijk een pak ingewikkelder is. Als royals elkaar bezoeken, let de entourage van beide koningshuizen erop dat het verschil in cultuur tussen gastheer/-vrouw en gast zo weinig mogelijk opvalt. Als wij - gewone stervelingen - reizen, moeten we zelf ons huiswerk maken en zo veel mogelijk over de cultuur van onze reisbestemming te weten zien te komen.

Lees het volledige artikel in het decembernummer 2016 van Royals.