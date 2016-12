Koninklijke etiquette

In deze derde aflevering over hedendaagse etiquette hebben we het over een van de moeilijkste stappen in de omgang met anderen: de begroeting. Meestal staan we er niet bij stil hoe belangrijk de eerste indruk is. Wetenschappers gaan ervan uit dat we ons binnen de twaalf seconden onbewust een beeld van iemand vormen. We stellen dat beeld pas bij als er duidelijke signalen zijn dat die persoon helemaal anders lijkt te zijn dan we aanvankelijk dachten. Het beeld dat we van iemand krijgen bij de kennismaking, zal dus misschien nooit meer veranderen. Het is daarom heel belangrijk om een goede eerste indruk te maken.

Lees het volledige artikel in het oktobernummer 2016 van Royals.