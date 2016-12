Koninklijke bruidsmode, van kuise jurk tot sexy designjapon...

Een meisje dat in een ravissante witte prinsessenjurk met een knappe prins trouwt en zo op haar beurt een prinses wordt. Zo eindigt steevast elk sprookje en dat is ook de droom van zo veel jonge meisjes. De iconische bruidsjurk waarin Hollywoodactrice Grace Kelly haar jawoord gaf aan Prins Rainier van Monaco, de somptueuze japon van Diana Spencer waarmee het meest besproken huwelijk van de vorige eeuw werd ingeluid of de prachtige japon van haar schoondochter Kate, die twee miljard mensen in alle uithoeken van de wereld op die 29 april 2011 bewonderd hebben... Bruidsjurken zijn dé symbolen van grote koninklijke bruiloften en blijven ons nog jaren na dato fascineren. Geen wonder dat de bruidsjurken van prinsessen daarna gekopieerd worden door duizenden andere bruiden, wiens bruiloft niet breed wordt uitgesmeerd in de media. Allen zijn ze schatplichtig aan Koningin Victoria van Groot-Brittannië. Sinds haar huwelijk staat de 'witte' bruidsjurk als symbool van liefde en geluk.

Om u alvast te laten wegdromen, geven we u een greep uit de meest spraakmakende koninklijke bruidsjurken.