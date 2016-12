Koningin Rania en Koning Abdullah in België. Tafeltje-dek-je

Nergens in het land wordt de tafelschikking zo fijn verzorgd als aan het hof ter gelegenheid van een staatsbezoek. Dan wordt het historische zilveren bestek en ander zilverwerk, dat dateert van het begin van de monarchie, opgepoetst. Dat wordt al meer dan 100 jaar bewaard in prachtige kisten.

De basis van het bestek is Engels en werd aangevuld door Belgische edelsmeden. De kristallen glazen dragen de initialen van Leopold II en zijn afkomstig van het huis Soude, de voorloper van Val Saint Lambert, maar werden later aangevuld door Val zelf. De borden van het model 'Rocaille' komen uit de manufactuur van Frédéric Faber. Later werden ze aangevuld met borden van het huis Vermeren-Coché en meer recent met borden met daarop de initialen van het vorige koninklijke paar, Albert en Paola.

Ruim een week vooraf is het hofpersoneel al bezig met de tafelschikking van het staatsbanket. Dat gebeurt tussen het andere werk door. Eerst wordt de lege zaal grondig gepoetst en dan komen de tafels en de stoelen op hun plaats te staan. Voor elk banket worden ook de tafellakens met damastmotieven met de Belgische wapenschilden nog eens gewassen en gesteven. Dat moet allemaal voorzichtig gebeuren want sommige nappen dateren uit de tijd van Koning Albert I en Elisabeth of zelfs nog van de Graven van Vlaanderen.

Op de millimeter

De tafelschikking voor een staatsbanket wordt heel nauwkeurig gemeten. Tussen de gasten wordt minimaal 60 cm voorzien. Het zilveren onderbord wordt op 2 cm van de tafelboord geplaatst, net als het bestek. Vanaf de tafelboord wordt nog eens 30 cm gemeten voor het dessertservies en de glazen. Met een geel fluokoordje wordt een lijn getrokken over de hele tafel, zodat alles precies in een rechte lijn geplaatst kan worden. De tafelschikking zelf gebeurt volgens de Franse etiquette, en niet volgens de Brits-internationale etiquette. Dat is vooral te merken aan het feit dat de vorken met de tanden naar beneden liggen. De Franse etiquette vindt haar oorsprong aan het hof van Lodewijk XIV in de 17de eeuw. Ten tijde van de Zonnekoning droegen de heren kanten manchetten die maar beter niet konden vast komen te zitten in de tanden van de vorken. Op de achterkant van de vorken zijn de twee sierlijke 'L''s, van Leopold gegraveerd. Ook typisch voor de Franse etiquette is dat de glazen op een rechte en niet op een schuine lijn staan. Normaal gezien zijn er drie glazen: een voor witte wijn, rode wijn en water. Deze keer was er enkel witte wijn voorzien en champagne voor bij het nagerecht.

Rania's geheim

Uiteraard wordt de tafel ook feestelijk versierd, maar bij een staatsbanket wordt dat zo sober mogelijk gehouden. Meestal worden grote boeketten in de ijsemmers en op de zilveren schalen geplaatst. Deze keer kwam vanuit het Jordaanse hof het speciale verzoek om geen bloemen op tafel te schikken, aangezien Koningin Rania allergisch is voor pollen. In plaats daarvan werden varens voorzien. De grote zilveren kandelaars zorgden voor een extra feestelijke toets.

Waar zit ik?

Normaal gezien kunnen in de Grote Eregalerij in Laken 173 gasten comfortabel dineren. Voor dit staatsbezoek waren er 153 gasten uitgenodigd. De tafels worden voor een Belgisch staatsbanket meestal kamvormig geplaatst. De vorst(inn)en zitten naast elkaar en naast hen de echtgeno(o)t(e) van de andere vorst(in). De vier hoofdgasten zitten op stoelen met een vaste rug, de andere op stoelen met spijlen. Bij elke gast staat ook een naamkaartje. Zodra Koning Filip aan zijn toespraak begint worden die naamkaartjes weggehaald. Elke gast krijgt ook een boekje met daarin de toespraken van de vorsten en het menu in de drie landstalen en in de taal van het bezoekende land. Voor Jordanië werd hier voor het Engels gekozen.

MENU ter gelegenheid van het staatsbezoek

van Koning Abdullah en Koningin Rania van Jordanië

Koude consommé, Zeebrugse garnalen en tomaten van eigen bodem

Oosterscheldekreeft gestoomd in citroenkruiden

Moelleux van pure chocolade Wijn: Viré-Clessé, Mâcon 2007

Een koninklijk huzarenstukje: stap voor stap wordt de Grote Eregalerij in gereedheid gebracht.

Historische lakeien

Voor de bediening werd andermaal een beroep gedaan op de befaamde Hotelschool Ter Duinen uit Koksijde. In de namiddag oefenen de leerlingen enkele keren zodat iedereen op het moment suprême op de juiste plaats staat. Daarvoor trekken ze ook de prachtige lakeienuniformen aan die Koningin Paola heeft laten maken naar het voorbeeld van de pakken uit de tijd van Leopold II. De leerlingen weten inmiddels dat de borden aan het hof links aangereikt worden in plaats van rechts, wat gewoonlijk het geval is. Voor het voorgerecht en het dessert werd de eretafel tegelijk bediend. Voor de hoofdschotel gold de protocollaire dienst. Dat betekent dat Koning Abullah als voornaamste gast het eerst bediend werd, daarna zijn echtgenote, dan Koning Filip en uiteindelijk Koningin Mathilde. Volgens de etiquette beginnen de koningen als eerste te eten en blijven ze eten totdat iedereen klaar is. Inderdaad, zo'n staatsbanket kan best lang duren maar dat hoort er gewoon bij. Het gaat immers niet om een gezellig onderonsje maar vooral om een staatsaangelegenheid die in de eerste plaats de banden tussen de landen moet aanhalen.

Napraten

Na het banket ging het hoge gezelschap met zijn gasten terug naar de Foyer van het Theater, waar ze eerder ook al het aperitief hadden genoten. Koning Abdullah en Koningin Rania zijn wel wat gewoon, maar ook zij waren duidelijk onder de indruk van het unieke kader. Hier kon er ook weer wat losser onder elkaar gepraat worden. Uiteraard hielden ze het niet al te laat, want op de tweede dag van het staatsbezoek stond er hen opnieuw een druk programma te wachten. Een staatsbezoek is nu eenmaal geen plezierreisje. Maar dat de banden tussen Jordanië en België tijdens dit tweedaagse bezoek aangehaald werden, dat lijdt geen twijfel.