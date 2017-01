Op 10 december 1936 stond de tijd in Groot-Brittannië, en grote delen van de wereld, even stil. Velen luisterden vol ongeloof naar hun radio. Het onmogelijke was dan toch gebeurd. Ze hoorden hun koning klaar en duidelijk zeggen dat hij afstand deed van de troon 'omdat hij onmogelijk deze zware taak kon uitvoeren zonder de steun van de vrouw van wie hij hield'.

