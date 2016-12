Kleed je in de stijl van Grace Kelly - De legendarische actrice en prinses is nog steeds dé inspiratiebron voor tal van prinsessen en koninginnen...

Kleed je in de stijl van...

Voor deze nieuwe reeks snuisteren we in de archieven van de gotha, meer bepaald in de kleerkasten van de royals. Omdat ze er het geld, de middelen en de juiste entourage voor hebben, zijn prinsessen en koninginnen en ja, zelfs koningen, al eeuwenlang hét stijlvoorbeeld voor hun generatie. Maar ook lang na hun dood blijft de stijl van sommigen onder hen de huidige generatie inspireren. Want stijl heeft niets te maken met mode. Dat was al het belangrijkste motto van de legendarische ontwerpster Coco Chanel. Tal van koninklijke stijliconen hebben dat later ook nog bewezen. Royals ging op zoek naar de grote voorbeelden van de hedendaagse stijlvolle prinsessen en koninginnen.

Grace Kelly

Precies 60 jaar geleden deed de toen al legendarische Hollywoodactrice Grace Kelly haar intrede aan het prinselijke hof van Monaco. De hele wereld keek met ingehouden adem toe hoe de meest stijlvolle vrouw ter wereld in de duurste bruidsjurk aller tijden haar jawoord gaf aan de meest begeerlijke vrijgezel van dat moment. Zes decennia later spreekt de legende rond Grace nog altijd tot de verbeelding. Haar kledingstijl wordt nog altijd gezien als het toppunt van klasse. En ja, zo vele jaren later is ze nog altijd dé inspiratiebron voor tal van prinsessen en koninginnen.

Grace Kelly (°1929 - +1982) is een van de eerste koninklijke beroemdheden in de geschiedenis die ons geleerd hebben dat, om klasse uit te stralen, we het best zo sober mogelijk gekleed gaan. Maar ze koos wel voor de allerbeste kwaliteit. Grace hulde zich in creaties van de grootste ontwerpers van haar tijd. De tweemaal gescheiden Oleg Cassini was eerst jarenlang de vaste ontwerper én geliefde van 'La Kelly', vooraleer hij Jackie Kennedy ging kleden. Later, als Monegaskische prinses, ging Grace zich uiteraard richten tot de Franse mode: Dior, Chanel, Lanvin, Hermès,... Ze koos telkens voor hun eenvoudigste ontwerpen en gaf op die manier ook inspiratie aan haar ontwerpers zelf. Ze kende haar troeven en wist als geen ander hoe ze haar koele schoonheid moest sublimeren.

Rijke komaf

'Grace Kelly is de incarnatie van een ijskoningin met een vurige vlam achter de façade', zo beschreef de Amerikaanse filmregisseur Alfred Hitchcock zijn muze. Ze miste de weelderige vormen waarmee haar collega-filmsterren zoals Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor of Gina Lollobrigida zo graag uitpakten. Maar Grace Kelly hoefde niet te overtuigen met korte rokken en diepe decolletés. Zij beheerste de kracht van de suggestie en vertoonde op die manier meer sexappeal dan de meeste van haar collega's. Want inderdaad, hoe meer bloot je prijsgeeft, hoe minder klasse je uitstraalt.

Haar gereserveerdheid had voor een deel te maken met haar aristocratische opvoeding. De vader van Grace Patricia Kelly was een selfmade miljonair van nederige Ierse komaf die met zijn gezin in Philadelphia woonde. Haar moeder was een Duitse die haar drie dochters en haar zoon vooral goede manieren bijbracht. Zo mochten de meisjes Kelly nooit de deur uit zonder korte witte handschoenen. Die zouden later hét handelsmerk worden van Grace. Omdat ze niet zo mooi en intelligent was als haar zussen, werd er niet zo veel aandacht aan haar opleiding besteed. Dat maakte dat zij acteerlessen 'mocht' volgen. Maar het lelijke eendje werd een wondermooie zwaan, die al snel het hoofd op hol bracht van menig heer. Aanvankelijk figureerde ze nog in reclamespots voor tandpasta en sigaretten maar al snel werd ze opgemerkt door de grote filmbonzen. Op haar 26ste was ze al een superster die drie hoofdrollen gespeeld had voor Alfred Hitchcock. Haar eerste Oscar lag binnen handbereik toen ze kennismaakte met de prins van een piepklein stadstaatje.

'Knappe onderwijzeres'

Haar ontwerper Oleg Cassini beweerde later dat hij verantwoordelijk was voor de typische Kellystijl: sober maar bijzonder elegant en verzorgd, zodat haar persoonlijkheid beter uitkwam. Samen zochten ze ook naar de make-up die bij haar paste: een klein beetje oogschaduw, wat lipstick, de haren altijd uit haar gezicht. Cassini vertelde tot aan zijn dood in 2006 graag het verhaal dat Grace voor zijn komst zelfs ronduit slecht gekleed was: 'Lange plooirokken, een bril met dikke glazen (want ze was bijziend), haar haren in een knot. Ze leek op een onderwijzeres. Een knappe, dat wel. Maar wel een onderwijzeres. Ik heb haar moeten leren dat glamoureuze actrices ook ernstig genomen kunnen worden.'

Grace Kelly en Oleg Cassini hadden trouwens een liefdesrelatie tot ze hem op een dag doodleuk vertelde dat hun volgende afspraak niet kon doorgaan omdat ze zich verloofd had met de Prins van Monaco. Tal van anderen in haar omgeving vertelden een soortgelijk verhaal over de plotse verloving van de actrice met Prins Rainier. Naar verluidt had haar eigen vader haar zelf eerst niet goed begrepen toen ze zei dat ze ging trouwen met de prins. Hij had 'Marokko' verstaan.

Filmster wordt prinses

Na haar verloving met Prins Rainier in januari 1956 was Grace Kelly mogelijk nog beroemder. De prins had haar als verlovingsgeschenk twee ringen gegeven, de ene al fabelachtiger dan de andere. Maar wat vooral opviel, was een vrij grote trapeziumvormige handtas van Hermès, die toen eigenlijk al 25 jaar bestond maar tot dan weinig bekendheid genoot. Daar kwam snel verandering in. In een mum van tijd werd de - nochtans peperdure - handtas van de toekomstige prinses een bestseller. Met de toestemming van Grace Kelly zelf werd de handtas herdoopt in 'Kelly bag'. Grace was er wild van en schafte zich er meteen een zestal aan in verschillende kleuren. In de eerste maanden van haar zwangerschappen zou ze haar grote tas zelfs gebruikt hebben om haar ronder wordende buik achter te verdoezelen. Later werd ze een van de eersten die bewezen dat een zwangere vrouw evengoed stijlvol kan zijn, en droeg ze prachtige zwangerschapskleding van onder meer Dior.

Trouw aan haar eigen stijl

Grace meerde op 12 april 1956 in de haven van Monaco aan met 60 koffers vol kleren, hoeden en schoenen, allemaal in de kleuren wit, beige, blauw en geel. Van haar basisstijl en -kleuren is ze nooit meer afgeweken. Ook haar kinderen kleedde ze voornamelijk in die kleuren. Ook toen de mode in de jaren 60 en 70 een ware revolutie onderging, bleef Grace Kelly haar eigen stijl trouw. Heel uitzonderlijk droeg ze - veeleer om de ontwerper een plezier te doen - een van de legendarische Mondriaanjurken van Yves Saint Laurent en werden haar rokken ietsje korter. Maar elegantie bleef haar codewoord. Grace kleedde zich verschillende keren per dag om en kwam nooit 'underdressed' tevoorschijn. Verschrikkelijk vond ze het toen ze haar puberende dochters in piepkorte jeansshortjes in de stad zag flaneren. Toen ze ouder werd en wat rondere vormen kreeg, ging Grace zich losser kleden maar de basis van haar kleding bleef dezelfde. Twinsets, eenvoudige rechte jurken, mantelpakjes en parelkettingen bleven haar voornaamste stijlkenmerken. Want zoals Chanel al zei: 'Mode heeft niets met stijl en klasse te maken. Mode verandert constant. Stijl nooit.'

Op-en-top een dame

De kleding van Grace Kelly werd, en wordt nog altijd, door duizenden, zo niet miljoenen vrouwen overal ter wereld gekopieerd. Maar wat de meesten onder hen niet beseffen, is dat de klasse van Grace niet enkel te maken had met haar kleding en haar titel als prinses, maar ook en - misschien wel hoofdzakelijk - met haar houding. Altijd en in alle omstandigheden hield ze zich nobel. Nooit leek ze uit haar lood geslagen, wat er ook gebeurde. Grace kende als geen ander de etiquetteregels en leefde ook privé 'zoals het hoort'. Uiterlijk was ze de perfecte prinses, de perfecte gastvrouw voor een stadstaatje dat dankzij haar aanwezigheid een internationaal jetsetoord geworden was. Maar (bijna) niemand wist hoe ze zich werkelijk voelde. Niemand heeft ooit geweten waarom ze haar jawoord had gegeven aan een man die ze voor haar verloving nog maar een keer gezien had. 'Ik zal wel leren van hem te houden', vertelde ze haar zussen. Nooit heeft ze aan iemand iets verteld over haar liefdesleven voor haar huwelijk, dat nochtans behoorlijk stormachtig geweest moet zijn. Als haar iets gevraagd werd wat haar niet beviel, antwoordde ze gewoon met een veelbetekenende stilte. Dat gold voor journalisten maar ook voor intimi. En dat is misschien nog de belangrijkste reden waarom Grace Kelly de geschiedenis is ingegaan als een van de iconen van de vorige eeuw: ze was de laatste echte 'dame' in alle opzichten.

Volgelingen van Grace

Het hoeft geen betoog dat de stijl van Grace nog altijd tot de verbeelding spreekt. Zij gaf de aanzet van de zogenoemde 'koninklijke stijl', die de huidige prinsessen en koninginnen nog altijd hoog in het vaandel dragen. Zo kiest Koningin Letizia steevast voor sobere outfits en zoekt ze vooral variatie in haar kapsel, net als Grace destijds. Dat doet ook Prinses Mette-Marit, die graag experimenteert met haar lange haren. En zou het toeval zijn dat de blonde Mette vaak pastelkleuren draagt, dé koninklijke tinten bij uitstek?

Koningin Máxima is de eerste royal die weer handschoenen durft te dragen. En de stoïcijnse houding van Koningin Mathilde in alle omstandigheden kan zeker wedijveren met die van de betreurde Prinses Grace. Ook Prinses Mary komt in haar buurt, zowel wat haar levenswijze betreft als haar kleding en accessoires. Maar als er één jonge royal is die de stijl én de houding van Grace kopieert, is het wel Kate Middleton. De hoog aansluitende nette jurken, de pastelkleuren, nooit wordt Kate op een stijlblunder betrapt. Zelfs haar zogenoemde 'casual kleding' is heel beredeneerd gekozen. En wat er ook gebeurt, de echtgenote van Prins William gedraagt zich waardig. Wat er echt in haar omgaat, daar hebben we het raden naar.

Uiterlijk lijkt Prinses Charlene intussen wel de kloon van haar schoonmoeder. Ze lijkt in niets meer op de spontane en wereldse zwemkampioene van weleer. Qua kleding zit ze al behoorlijk in de juiste richting. Die getuigt tegenwoordig evenzeer van pure klasse, aangevuld met hedendaagse accenten. Maar de afstandelijke houding die ze cultiveert, komt nog niet waarachtig over. Dat hoeft ook niet te verbazen. Grace was een veel betere actrice dan de huidige prinsessen en koninginnen.

In het spoor van Grace