Keizer Akihito van Japan

Dat hij wil aftreden heeft de Japanse keizer niet met zo veel woorden gezegd. Dat mag hij ook niet volgens de Grondwet. Maar dat hij zich niet meer fit genoeg voelt om zijn taak op te nemen zoals hij dat zou willen doen, dat heeft hij wel duidelijk aangegeven. Keizer Akihito is 82 en heeft al jaren gezondheidsproblemen. In Japan zijn de woorden van de keizer echter ingeslagen als een bom. Want aftreden als keizer in Japan, dat is een delicate politieke kwestie.

Lees het volledige artikel in het oktobernummer 2016 van Royals.