Naar verluidt was Koningin Elizabeth bedroefd toen ze vernam dat haar voormalige schoonbroer, Lord Snowdon, was overleden. Na een meer dan kleurrijk leven is de ex-echtgenoot van Prinses Margaret op 86-jarige leeftijd gestorven. Zes decennia lang was hij een van de beroemdste fotografen van Groot-Brittannië. Nog bekender was hij om zijn vele uitspattingen. Maar de koninklijke familie heeft hem nooit de rug toegekeerd.

