Het ouderlijk huis van Grace Kelly

Het is een landhuis met rode bakstenen en hoge, mooie ramen die uitkijken op een grote tuin. De stijl is koloniaal met de typische witte pilaren. Het is in dit huis dat zich een groot deel van de kinder- en jeugdjaren van Grace Kelly heeft afgespeeld, de bloedmooie Hollywoodactrice en latere Prinses van Monaco. Sinds kort heeft de woning een nieuwe eigenaar: Prins Albert. De aankoop van het ouderlijk huis van zijn moeder is het zoveelste symbool van zijn onvoorwaardelijke liefde voor haar, 34 jaar na haar plotse dood.

Lees het volledige artikel in Royals Extra januari-februari 2017.