Help, een sterke vrouw aan het hof!

Koningin Sofia is opgegroeid met het idee dat de plicht altijd voorgaat. Discretie is haar codewoord. Haar huwelijksgeluk was slechts van korte duur. Maar Sofia heeft Juan Carlos de Bourbon altijd heel loyaal bijgestaan. Vooraleer ze koning en koningin werden, hebben ze heel moeilijke tijden doorstaan. Generaal Franco liet hen niet met rust. En ook daarna was het niet altijd rozengeur en maneschijn. De koning en koningin hebben echt moeten vechten om op de troon te blijven. Ook privé heeft Sofia veel vernederingen gekend. Maar ze verloor nooit haar waardigheid. Ze heeft nooit zichzelf verloochend. Een sterke vrouw in woelige tijden, die door haar kinderen, door de Spanjaarden en eigenlijk door iedereen die haar kent, op handen wordt gedragen.

