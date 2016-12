Help, een sterke vrouw aan het hof!

De Arabische Prinses Diana, zo wordt Koningin Noor van Jordanië weleens genoemd. Ze kwam terecht aan een turbulent hof, waar niet iedereen haar met open armen ontving. Maar ze wist zich staande te houden, en hoe! Net als Diana slaagde ze erin haar ervaring te benutten in haar streven naar een betere wereld. Hoewel ze intussen de kaap van 65 jaar bereikt heeft en geen officiële functies meer bekleedt, bruist Koningin Noor nog altijd van energie. Bemiddelen tussen de Arabische, islamitische en westerse landen, dat is het doel van de weduwe van de in 1999 overleden Koning Hoessein. Hoeft het gezegd dat ze in deze moeilijke tijden dan ook de handen meer dan vol heeft? Een portret van een gedreven intelligente vrouw met een missie.

