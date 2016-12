Help, een sterke vrouw aan het hof!

Alleen de naam van de legendarische Keizerin Elisabeth van Oostenrijk was al fout gespeld in de zeemzoete 'Sissifilms' uit de jaren 50. In werkelijkheid werd het troetelnaampje dat Sisi's vader haar gegeven had, geschreven met één 's'. En dat is nog maar een detail. Haar leven leek wel een sprookje als je de legendarische actrice Romy Schneider de transformatie van het levenslustige meisje tot de waardige Keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije ziet spelen. Maar vergis u niet ! Intussen weten we dat ze een hekel had aan protocol, dat ze vrijgevochten maar ook tamelijk labiel was en veel ellende heeft gekend.

