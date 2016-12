Help, een sterke vrouw aan het hof!

Eleonora van Aquitanië leefde in het midden van de twaalfde eeuw, de glorietijd van de West-Europese middeleeuwen. Ze is de enige vrouw die zowel Koningin van Engeland als van Frankrijk geweest is. Over Eleonora doen de wildste verhalende de ronde. Tijdens haar leven al was ze erg omstreden en ook later hadden geschiedschrijvers de meest uiteenlopende ideeën over haar betekenis als vrouw en heerseres. Maar feit is dat Eleonora van Aquitanië een bijzonder sterke vrouw was, die 83 jaar oud werd, 66 jaar lang koningin in twee verschillende landen was, een kruistocht, twee echtgenoten en een beroemde zoon overleefde en ten slotte overleed als kloosterlinge.

