Help, een sterke vrouw aan het hof!

Seks heeft mensen altijd geboeid. Als de naam Catharina de Grote vandaag nog altijd klinkt als een klok dan is dat dus vooral dankzij haar faam als mannenverslindster en nymfomane. Catharina zou een 'cougar' avant la lettre geweest zijn die, naarmate ze ouder werd, almaar jongere minnaars uitkoos. Toch was Catharina voor alles een doortastende politica die van Rusland een wereldrijk maakte. Ze was ook een kunstkenner en correspondeerde met de grote verlichte denkers van haar tijd. In de 34 jaar dat ze op de troon zat, slaagde ze erin Rusland ingrijpend te veranderen.

