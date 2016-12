Gentleman Harry, hopeloos op zoek naar de ware liefde...

Gezocht: 'Prinses' voor Harry

De meest begeerde vrijgezel ter wereld, zo mogen we Prins Harry ongetwijfeld noemen. Honderden, zo niet duizenden meisjes zouden er alles aan doen om in de gratie van de kleinzoon van de koningin te komen en, wie weet, op een dag 'prinses' te worden. Harry zelf wil ook niets liever dan trouwen en kinderen krijgen, dat vertelde hij enkele maanden geleden in een televisie-interview. Toch slaagt hij er niet in om een vrouw bij zich te houden. Want ook al wordt hij om de haverklap met een andere schoonheid gezien, hij blijft een eenzame man. Als puntje bij paaltje komt, bedankt een verstandig meisje voor een leven in de schijnwerpers. Dat beaamde Chelsy Davy onlangs in een uniek interview. Zij was zeven jaar samen met Harry en spreekt over een stresserende periode in haar leven: 'Samen zijn met een bekend persoon is angstaanjagend. Of je het nu wilt of niet, je staat elk moment van de dag in het middelpunt van de belangstelling, en dat is een verschrikkelijke ervaring.'

Er is geen man op aarde wiens liefdesleven zo van dichtbij gevolgd wordt als dat van de Britse Prins Harry. Volgens de pers is hij nu samen met popster Ellie Goulding. Op een polo-event zou het paar onafscheidelijk geweest zijn. Verschillende toeschouwers hebben hen zien kussen en het paar zou zich zelfs even hebben teruggetrokken... tussen de lakens. Onlangs werd Harry nog gelinkt aan de studente Olivia Tallent, nadat het meisje het gewaagd had om een selfie met de prins op Instagram te posten. Er gaat geen week voorbij of de media koppelt Harry aan een of andere schoonheid. Maar de waarheid is dat hij al twee jaar single is na zijn breuk met Cressida Bonas. De wondermooie actrice heeft het zelf niet aan haar hart laten komen. 'La Bonas' heeft intussen al in verschillende films gespeeld en werkt als topmodel. Ook Harry's vorige vriendin, Chelsy Davy, maakt het goed. In september vorig jaar blokletterden de kranten dat Harry en Chelsy elkaar ontmoet hadden in Zuid-Afrika en dat ze hun relatie een nieuwe kans wilden geven. Maar dat lijkt weinig waarschijnlijk, want in een recent openhartig interview met de Britse krant The Times vertelde de 30-jarige Chelsy Davy voor het eerst hoe zwaar ze het vond om de geliefde van de prins te zijn. En dat lag niet aan Harry zelf, maar aan de voortdurende media-aandacht: 'Harry heeft zich altijd keurig gedragen en was een liefdevolle man, maar ik kon niet om met alle media-aandacht. Het leek wel of ik continu onder een vergrootglas werd genomen.'

In alle anonimiteit

Harry en Chelsy leerden elkaar kennen in haar thuisland Zimbabwe waar de prins toen zijn sabbatjaar doorbracht. Daarna ging ze met hem mee naar Groot-Brittannië om er in Leeds rechten te studeren, een studie die ze met brio volbracht, waarop ze bij een groot advocatenbedrijf aan de slag kon. Maar voor de media was Chelsy een partygirl. 'Ze namen foto's van mij toen ik eens uitging, maar nooit toen ik ging werken.'

Na een knipperlichtrelatie van zeven jaar hield Chelsy het in 2010 voor bekeken en postte ze zelf op haar Facebookpagina dat haar relatie met Harry 'over and out' was. Velen dachten toen dat Chelsy haar prins de laan had uitgestuurd omwille van zijn vele fratsen. Maar dat ontkent ze: 'Ik kon niet meer. Het enige wat ik wilde, was een normaal leven leiden. En als je een relatie met een prins hebt, is dat onmogelijk.' Na de breuk verliet ze Groot-Brittannië om terug te keren naar haar thuisland Zimbabwe en er een Afrikaans geïnspireerde juwelenlijn op de markt te brengen. Dat bevalt haar veel beter dan een eventueel 'prinsessenleven' overzee. 'Ondanks de afstand ben ik ervan overtuigd dat Harry en ik altijd vrienden zullen blijven. In Zimbabwe kan ik zorgeloos genieten en eindelijk het rustige leven leiden waar ik altijd naar verlangde.'

En Harry zelf? Misschien zou ook hij niets liever doen dan naar Zimbabwe reizen om de draad met de vrouw van zijn leven weer op te nemen, met haar een rustig leven te leiden en wie weet... het gezin te stichten waar hij al zo lang naar uitkijkt. Maar de kleinzoon van de Queen heeft geen keuze. Van een prins wordt nu eenmaal verwacht dat hij in de eerste plaats in dienst van het land staat. Het enige dat Harry kan doen, is wachten tot ook hij een vrouw vindt die bereid is haar eigen leven op te offeren... Wachten tot hij een tweede 'Kate Middleton' vindt. En hoe vreemd het ook mag klinken, die zijn niet dikgezaaid.