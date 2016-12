Filip, een eenzame koning

'We hebben samen zware beproevingen doorstaan. Aan de aanslagen die ons zo hard hebben getroffen, houden we een gevoel van onveiligheid over', aldus Koning Filip in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Inderdaad, op 21 juli jl. moesten de veiligheidsdiensten noodgedwongen de strengste maatregelen ooit nemen om alle mogelijke risico's op een nieuwe aanslag uit te sluiten. 'Maar we hebben ook veel troeven als Belgen', vervolgde de koning, 'en dat is onze moed. (...) Moed brengt een innerlijke kracht naar buiten, die uitstijgt boven het comfort van defaitisme.' De koning zelf gaf alvast het goede voorbeeld door zijn vier kinderen uitdrukkelijk te betrekken bij de nationale feestdag en door de hoogdag van België niet anders te vieren dan hij normaal zou doen. Dat gold jammer genoeg niet voor iedereen. Nog nooit waren op een 21ste juli zo weinig Belgen naar de hoofdstad gereisd en ook de koninklijke familie zelf was beperkt vertegenwoordigd.

