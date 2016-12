Elisabeth van België, een (buiten)gewoon meisje van 15

Ze is geen kind meer, zoveel is duidelijk. Op de foto die het hof tweette als dank voor de verjaardagswensen die Elisabeth had gekregen, zie je al duidelijk de jonge vrouw die ze zal worden, met de jukbeenderen en de blauw-grijze ogen van haar moeder. Niet langer papa's kleine meid. Wie ze dan wél is, Prinses Elisabeth van België, Lisa voor de intimi, valt moeilijk te achterhalen. En dat is precies de bedoeling, zo blijkt. Puberen gebeurt immers het best achter gesloten paleisdeuren.

We hebben er het raden naar hoe de kroonprinses op 25 oktober haar 15de verjaardag heeft gevierd. De voorbije jaren werd telkens de hele klas van Elisabeth aan het Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege uitgenodigd voor, laten we zeggen, een educatief uitje: een museumbezoek of een dagje kinderuniversiteit in Leuven. Maar of je dat nog verkocht krijgt aan een mondige tiener? Een eerste fuif misschien, al zal dat veeleer voor haar 16de verjaardag zijn. De persdienst van het Paleis houdt in elk geval de lippen stijf op elkaar. Zelfs een onschuldige vraag naar de favoriete muziek van de kroonprinses blijft onbeantwoord.

Heilig goed

Privacy boven alles en dat is niet zo'n gekke keuze. Tienerjaren zijn per definitie turbulent en dan kan je pottenkijkers best missen. Prinsen en prinsessen verschillen hierin niet zo veel van gewone stervelingen: als puber testen ze grenzen af, gaan ze op zoek naar hun eigen identiteit en rebelleren ze tegen opgelegde grenzen en regels. Daar kunnen ze niets aan doen: het zijn niet - zoals ze vroeger dachten - de hormonen maar de hersenen die in deze periode grote sprongen maken. En als je geboren wordt in een koninklijk nest, is er best veel om je tegen af te zetten: protocol, veiligheidsmaatregelen en voorbestemming, om er maar een paar te noemen.

Denk maar aan de jonge Prins Willem-Alexander, die zijn lijfwachten 'verloor' om laat in de nacht nog te gaan stappen in Scheveningen, of Prins Harry, die betrapt werd met cannabis. Zolang kinderen de schoolleeftijd hebben, is het vrij makkelijk om hen in het gareel te laten lopen.

Vraag maar aan Grace van Monaco. Caroline en Stéphanie, haar twee dochters, poseerden gewillig in voor hen uitgezochte kleren en lachten braaf naar de camera. Tot ze een jaar of 16 werden en plots gefotografeerd werden met duizelingwekkende decolletés, of hun hart verloren aan foute mannen. Grace, die zo veel geïnvesteerd had in de opvoeding van haar dochters, was diep teleurgesteld toen er in vrijwel alle Amerikaanse damesbladen artikels verschenen over de 'oorlog' tussen haar en Caroline en Stéphanie. 'Maar alle tienerdochters hebben toch conflicten met hun moeder?', zei ze daarover een beetje verdrietig. 'Ik verschilde van mening met mijn moeder over de kleren die ze me wilde laten dragen, over wat wel en niet mocht, en hetzelfde gebeurt nu met mijn dochters. Dat is toch heel normaal? Dat wil toch niet zeggen dat we geen warme band hebben?'

Koppige Coburger

Ook tussen Koningin Mathilde en Elisabeth zijn er al weleens conflicten over outfits die Elisabeth 'tuttig' vindt, en Mathilde dan weer niet keurig genoeg. Want 'Lisa' mag dan al slim en plichtsbewust zijn, ze is ook een koppige Coburger, die niet bang is om af en toe haar willetje door te drijven. Moeder en dochter werden al eens gesignaleerd in Brusselse boetieks terwijl ze het absoluut niet eens waren. Gelukkig waren er toen geen paparazzi. 'Het is essentieel dat Elisabeth de kans krijgt om zich buiten de schijnwerpers te ontwikkelen', benadrukt kinderpsychiater Peter Adriaenssens, een vertrouweling van het koningspaar én uitermate discreet. 'Groeien en zoeken gebeurt nu eenmaal het best in de luwte. Het is belangrijk dat zij - net als elke jongere - de kans krijgt om te experimenteren of fouten te maken, zonder dat half België meekijkt of bepaalde zaken worden uitvergroot.'

In de pas?

Voorlopig lijkt het met dat rebelleren trouwens wel mee te vallen. Elisabeth is een slimme meid, die onveranderlijk goede cijfers haalt op haar rapport. Ze lijkt vooral een talenknobbel te hebben en spreekt Nederlands, Frans, Duits en zelfs een mondje Chinees. Ernstig maar absoluut geen 'seut', daarvoor heeft ze te veel temperament.

Het vooruitzicht ooit koningin te worden lijkt de jonge prinses niet af te schrikken of ongelofelijk veel zorgen te baren, zoals dat met Willem-Alexander wel een tijdje het geval was. Elisabeth weet wat er van haar verwacht wordt en ze is gewend aan verwachtingen te voldoen.

Aan de andere kant van het spectrum is mama Mathilde verstandig genoeg haar tienerdochter de ruimte te gunnen. Niet voor niets heeft de Belgische koningin een diploma psychologie op zak. Geheel volgens de aanbevelingen van Adriaenssens hecht ze veel belang aan duidelijke grenzen, maar ook aan open communicatie. Met andere woorden: in sommige opzichten kan de opvoeding die Elisabeth krijgt best streng lijken - nogal wat nadruk op plicht en schoolse prestaties - maar er is ook veel warmte, en niets is onbespreekbaar. Mathilde is ook slim genoeg om te beseffen dat de wereld voor tieners veel veranderd is sedert zij opgroeide in de bossen rond Bastogne. Facebook, Instagram, WhatsApp: het is allemaal nieuw en niet makkelijk om daar als jonge royal keuzes in te maken. Denk maar aan Marius Borg (19), de oudste zoon van de Noorse Prinses Mette-Marit. Die kreeg een paar jaar geleden het verwijt dat hij de veiligheid van de Noorse koninklijke familie in gevaar bracht nadat hij op Instagram vakantiefoto's had gepubliceerd. Door de coördinaten zouden de whereabouts van de royals achterhaald kunnen worden.

Warm nest

Over het gevaar van sociale media, daar zal Mathilde het ongetwijfeld al eens over gehad hebben met Elisabeth. Er wordt trouwens behoorlijk wat afgepraat in het koninklijk gezin. Filip en Mathilde doen er alles aan om te voorkomen dat hun kinderen wereldvreemde kasplantjes worden, die niet weten hoe de rest van de bevolking leeft, of, erger nog, verwende zondagskinderen. Het was geen toeval dat Koningin Mathilde nog net de avond van Elisabeths verjaardag haalde na haar humanitaire missie naar Jordanië. En we mogen zeker zijn dat er in familiekring flink is nagepraat over het trieste lot van de vluchtelingen in kampen als Al Za'atari.

Elisabeth volgt de actualiteit en is goed op de hoogte. Het sociale engagement heeft ze van haar moeder geërfd, die als jong meisje als vrijwilligster meeging op Lourdesreizen. Maar zoals zo veel jonge meisjes heeft ze een speciale band met haar vader. Koning Filip is apetrots op zijn slimme en knappe dochter en hem kan ze makkelijker om haar vinger winden dan haar moeder. Bovendien delen ze iets heel bijzonders: haar vader is de enige persoon die dezelfde functie vervult als zij later, de persoon in wiens voetsporen Elisabeth zal treden. Daarover hebben vader en dochter vaak een apartje.

Bezige bij

Thuis is de prinses vooral veel bezig met tekenen en lezen. Verder krijgt ze pianoles en zit ze op ballet. Sportief is ze zeker: fietsen, tennis, zwemmen, skiën en zeilen, ze kan het allemaal. Als oudste van vier heeft ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de jongere kinderen. Maar als het moet, kan ze flink van zich afbijten. 'Ik heb Elisabeth tijdens onbewaakte momenten al eens hevig zien bekvechten met haar broers', bevestigt onze reporter Brigitte Balfoort. 'In het Nederlands trouwens. En dat vond ik heerlijk om te zien, want zulke dingen moeten kunnen. Ook voor koningskinderen.' Qua karakter lijkt ze misschien het meest op Gabriël, met wie er soms sprake is van enige rivaliteit, al durft ze hem zeker eens laten voelen dat zij de oudste is. Tegenover Emmanuel stelt ze zich veeleer beschermend op en over Eléonore wil ze weleens moederen, als die laatste dat al toelaat. Op bijeenkomsten van de koninklijke familie zoekt ze spontaan het gezelschap op van Astrids dochter Laetitia Maria.

Niet mensenschuw

Opmerkelijk is haar rustige zelfverzekerdheid bij publieke optredens. Terwijl Amalia - de oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima - nog nooit een officiële taak heeft uitgevoerd, heeft Elisabeth al een paar keer publiek het woord genomen. Ze was pas zeven toen ze zich richtte tot de bemanning van het naar haar vernoemde poolstation Prinses Elisabeth op Antarctica. Twee jaar later gaf ze haar eerste speech, bij de opening van het nieuwe kinderziekenhuis van het Universitair Ziekenhuis in Gent.

Grote indruk maakte ze in 2014 met een - al dan niet - zelfgeschreven toespraak in het Nederlands, het Frans en het Duits tijdens de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Ploegsteert. De dagen daarna werd vol lof over de prinses geschreven in de media.

Het loont de moeite om de foto's van toen nog eens aandachtig te bekijken. Ze was toen nog een kind, met een kinderlijk kapsel en dito ernst. Nu is ze een jong meisje, zij het nog altijd zonder al te veel sporen van make-up. Daarvoor is het misschien wachten op de eerste foto in baljurk.

Eerste liefde...

Wellicht loopt ze binnenkort op de tennisclub - of op school, waarom niet - de eerste knappe jongen tegen het lijf die haar hart wat sneller doet slaan. Ook op amoureus vlak moet de prinses de ruimte krijgen om een en ander uit te zoeken, zonder dat iedereen over haar schouder meekijkt. Mathilde zal er alles aan doen om te zorgen dat ze een verstandige keuze maakt. Gearrangeerde huwelijken zijn in moderne koningshuizen inmiddels allang passé en van adel hoeft de man van haar dromen waarschijnlijk ook niet te zijn.

De nachtmerrie van elke koninklijke moeder is overigens het Philippe Junotsyndroom. Toen ze 19 was, werd de zeer keurig en beschermd opgevoede Caroline van Monaco hopeloos verliefd op de 17 jaar oudere playboy. Samenwonen kon toen nog niet in het katholieke Monaco. En dus werd er getrouwd, met twee jaar na het huwelijk een echtscheiding als gevolg. 'Als ik had kunnen samenwonen, had ik wel ontdekt dat we niet bij elkaar pasten', zei Caroline hierover. En ze nam zich stellig voor het anders te doen met haar eigen dochter. Charlotte is niet getrouwd en heeft een zoon van een man met wie ze niet langer een relatie heeft. Maar Charlotte is geen kroonprinses en van Elisabeth zal toch verwacht worden dat ze het klassieke scenario volgt: een witte bruidsjurk en een stralende bruidegom. Maar zover is het gelukkig nog niet. Ze is trouwens 'nog maar' 15...