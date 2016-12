Elk jaar op 12 oktober viert Spanje de ontdekking van Amerika door landgenoot Christoffel Columbus in 1492. Deze dag werd ook uitgeroepen tot de Spaanse nationale feestdag. De editie van 2016 werd in de gietende regen gevierd. Maar zoals we het koninklijke gezin kennen, moest er niet aan elegantie ingeboet worden.

Lees het volledige artikel in het decembernummer 2016 van Royals.