Een rijkeluiswens voor Victoria van Zweden - Welkom, Oscar

De Zweden zullen 2 maart 2016 niet snel vergeten. Op die dag vernamen ze immers dat hun kroonprinses, de populaire Victoria, het leven had geschonken aan een jongetje. Toen vorig jaar in Groot-Brittannië Prinses Charlotte werd geboren, zagen we dat het meisje bijna met evenveel enthousiasme werd verwelkomd als haar oudere broertje, twee jaar eerder. Hetzelfde deed zich nu in Zweden voor. Er verschenen speciale edities van kranten en tijdschriften, er werden 21 kanonschoten gelost, overal was gejuich te horen en kaartjes met gelukwensen kwamen van overal ter wereld.

De jongste telg van het huis Bernadotte is met veel enthousiasme onthaald, dat is het minste wat we kunnen zeggen. 'Hij is geboren om 20.28 uur, weegt 3600 gram en meet 52 cm. Mama en baby stellen het goed.' Dat vertelde een doodgelukkige Prins Daniel enkele uren na de geboorte voor een muur van micro's, fototoestellen en camera's in een zaaltje van de materniteit van het Karolinskaziekenhuis in Stockholm. Daar was vier jaar eerder ook Prinses Estelle geboren. De Zweden waren verrast door het nieuws. Niemand had Victoria vanuit het Hagakasteel richting ziekenhuis zien vertrekken. Meer info kregen de journalisten die bewuste woensdagavond niet te horen. Maar 's anderendaags, toen Victoria de materniteit verliet, kregen we de boreling al te zien. Hoewel, zien was nog een groot woord. Het jongetje lag knus onder een dekentje in het draagstoeltje dat papa Daniel vasthield. Prinses Estelle was ook naar de materniteit gekomen om haar mama te omhelzen. Ze was opgetogen dat ze haar broer, die ongetwijfeld binnen de kortste keren haar beste speelkameraad wordt, mocht komen ophalen.

Hertog van Skåne

Zoals de traditie het wil, was het de koning zelf die in de namiddag de naam van de baby bekendmaakte. Bij elke geboorte binnen de koninklijke familie roept Koning Carl Gustaf hiervoor een buitengewone Raad bijeen op het paleis. Ook dit was een teken dat deze geboorte zowel voor het koningshuis als voor de Zweden van grote betekenis was. Zijn toespraak werd rechtstreeks op de radio uitgezonden. En hoewel de Zweedse koning zoals altijd duidelijke woorden sprak, was er toch enige emotie in zijn stem te horen: 'Wij zijn gezegend met de geboorte van een nieuwe prins. Volgens de wensen van de kroonprinses en Prins Daniel zal het kind, derde in lijn voor de troonopvolging, de namen Oscar Carl Olof dragen.' Na een moment van stilte ging de koning verder, waarbij hij vertelde dat hij hem de titel van Hertog van Skåne verleent, de naam van een provincie in het zuiden van het koninkrijk. Hij vertelde ook kort dat, volgens de wet op de troonopvolging van 1980, Prinses Estelle niet zal worden gedegradeerd. Zij blijft tweede in lijn voor de troonopvolging, na haar mama.

Daarna was er nog een plechtigheid in de koninklijke kapel om de komst van de nieuwe prins te vieren. Op de eerste rij, naast zijn schoonouders, zat papa Daniel, gekleed in een ceremonieel pak. Hij was vergezeld van Estelle, die een en al glimlach was. Het meisje scheen wel meer verrukt door haar prachtige roze tas dan door de vele gelukwensen die ze kreeg voor de geboorte van haar broertje. Prins Carl Philip, Prinses Sofia, Prinses Madeleine en Christopher O'Neill, de hele familie was van de partij voor dit uitzonderlijke Te Deum. Zelfs de 100-jarige Gravin Dagmar af Wisborg had de verplaatsing gemaakt. Deze nicht van Koning Carl Philip is de oudste van het huis Bernadotte. Maar na de prachtige tradities verlangden de Zweden vooral het gezichtje te zien van hun nieuwe prins. Dat zou niet lang op zich laten wachten. Op maandagmorgen 7 maart werd op de internetsite van het Paleis een eerste foto van de Hertog van Skåne geplaatst: een wolk van een baby, genietend van een welverdiende slaap. Twee weken later werden de Zweden verblijd met een eerste echte fotosessie met onder meer foto's van een dolgelukkige Victoria met haar zoon in de armen en de kleine Estelle met een kussentje op haar schoot waarop haar broertje ligt. Op vrijdag 27 mei wordt het prinsje gedoopt. Dan zullen we de nieuwe parel aan de kroon voor het eerst goed kunnen aanschouwen. Een kroon die nu ook heel snel aangevuld zal worden met het eerste kindje van Prins Carl Philip en Prinses Sofia.