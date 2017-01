Drie zelfbewuste meiden in een prachtig decor

De Nederlandse koningsfans waren in de wolken toen de RVD onlangs een nieuwe reeks foto's van de drie prinsessen vrijgaf. Amalia (13), Alexia (11) en Ariane (9) poseerden individueel en samen op een heel ontspannen manier. Het is het derde jaar op rij dat er in het najaar nieuwe portretfoto's gelanceerd worden van de drie meiden. Het koningskoppel is karig met foto's van zijn kroost. Koning Willem-Alexander wil zijn dochters zo normaal mogelijk laten opgroeien. Daarom wil hij hen liever niet te veel in de media zien verschijnen. Maar op geregelde tijdstippen wil hij het volk toch laten meegenieten van zijn grote geluk: zijn opgroeiende meisjes.

Lees het volledige artikel in het februarinummer 2017 van Royals.