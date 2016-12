De vloek van Monaco verbroken?

Wie Charlene en Albert met hun kinderen bezig ziet, kan niet anders dan ontroerd glimlachen bij zo veel geluk. Jacques en Gabriella verkennen de wereld met een levenslust die zo eigen is aan peuters. Maar geluk is broos, dat weten de Monegasken als geen ander. Albert zelf kende in zijn leven nog maar weinig liefdesgeluk. Ook zijn zussen hebben al de ene na de andere beproeving doorstaan. Sceptici menen dan te weten dat dit voortkomt uit een vloek die al meer dan zeven eeuwen op het geslacht Grimaldi rust. Uiteraard is er niemand meer die geloof hecht aan dergelijke legendes. Maar het is een feit dat het ongeluk de familie reeds eeuwen achtervolgt.

Lees het volledige artikel in het septembernummer 2016 van Royals.