Grace Kelly was niet enkel de mooiste bruid aller tijden, hetzelfde wordt ook nog altijd gezegd over de jurk die ze op die dag droeg. Toch was de jurk opvallend sober in vergelijking met de pompeuze bruidsjurken van die tijd. De witte jurk was een afscheidsgeschenk van haar filmstudio MGM en zou naar verluidt 7000 euro hebben gekost, exclusief het loon van de ontwerper, wat naar huidige normen een fortuin moet zijn geweest. Helen Rose, de hoofdstyliste van MGM, had voor de duurste materialen gekozen: 125 jaar oude kant, tafzijde en een kanten sluier met geborduurde vogeltjes en duizenden parels. Het ontwerp en de snit van de japon waren gewoonweg meesterlijk.

