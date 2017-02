De kleren maken de man. Een bekende spreuk, ook zeker voor koningen en prinsen. Natuurlijk vraagt lang niet elke gelegenheid om een driedelig maatpak, maar toch zullen we een koning niet snel in een jeans op de rode loper zien verschijnen. Verstandig, want de rol van kleding omvat veel en houdt niet op bij het beïnvloeden van een imago. Door middel van kleding en accessoires worden immers bewust en onbewust heel wat signalen uitgezonden. Koning Willem-Alexander draagt bij formele gelegenheden bijvoorbeeld steevast een klassiek donkerblauw pak. Geen spannende kledingkeuze, maar wel een slimme zet. Donkerblauw staat immers voor betrouwbaarheid, een onmisbare eigenschap voor elk staatshoofd. Kleur vertelt daarnaast ook veel over iemands persoonlijkheid. Zo is Prins-gemaal Henrik bijna even excentriek als zijn vrouw en dat blijkt ook wel uit zijn garderobe. Kleurrijke overhemden, instappers van fluweel en een paars smokingjasje: voor de prins is niets te gek.

In de mode

Ook modekleuren spelen een rol in de koninklijke garderobes. Koningen en prinsen kopen immers maatpakken bij de beste kleermakers, die uiteraard helemaal mee zijn met de laatste trends. Lang niet alle modetendensen zijn echter geschikt voor een royal. Toch zien we deze winter bijvoorbeeld bepaalde elementen terugkomen. Zo zijn rood en hemelsblauw momenteel heel erg in. Door middel van een stropdas is dat eenvoudig in een outfit te verwerken. Ook de toenemende mouwlengte, de militaire look en het gebruik van fluweel zijn invloeden die we terugzien bij de modebewuste royals.

Natuurlijk kent elk land ook zijn eigen trends en kledinggewoontes. In Italië zijn ze dol op pakken met een aansluitende snit, terwijl de kleermakers in Groot-Brittannië juist bekend staan om hun traditionele maatpakken met een rechtere snit en langere broekspijpen. Charles is het ideale visitekaartje voor die klassieke stijl. De oudste zoon van de Queen koopt vrijwel al zijn pakken op Savile Row, dé Londense winkelstraat voor gentlemen. Hoewel de troonopvolger veel waarde hecht aan discretie, zet hij wel met regelmaat zijn kleermakers in het zonnetje. 'Investeer in een Brits kledingstuk en het zal een leven lang meegaan' is dan ook een van zijn bekendste modeadviezen.

Bij een mooi maatpak horen natuurlijk ook mooie accessoires. Charles weet er alles van. In de loop der jaren heeft hij honderden verschillende stropdassen gedragen en ook zijn manchetknopen met monogram getuigen van zijn oog voor detail. Vroeger waren dergelijke accessoires een uiting van status en rijkdom, tegenwoordig vertellen ze vooral iets over de persoonlijkheid en de smaak van de drager. Koning Filip kiest bijvoorbeeld vaak voor een ingetogen das, terwijl Prins Harry graag een das met een kwinkslag draagt. De hippe Kroonprins Haakon laat op zijn beurt vaak de stropdas thuis en Koning Willem-Alexander wijkt slechts zelden af van zijn voorkeur voor lichtblauwe dassen.





Variatie

Gelukkig houdt variatie niet op bij stropdassen. Zo houdt de Belgische Prins Laurent van maatwerk. Hij koopt zijn pakken meestal bij het befaamde huis Scabal, dat ook geregeld stoffen levert voor Barack Obama. Als halve Italiaan is Laurent niet bang van kleuren of opvallende statements. Alleen jammer dat zijn jasjes vaak wat aan de strakke kant zijn. Dat ligt echter niet aan zijn kleermaker maar aan de prins zelf die altijd van plan is om af te slanken. In Nederland vallen vooral de perfecte outfits van Prins Maurits op.

Of wat dacht u van sieraden en juwelen? Harry vraagt door middel van rubberen armbandjes aandacht voor diverse goede doelen. Ook manchetknopen worden aan het hof vaak heel bewust uitgekozen. Koning Willem-Alexander droeg tijdens de inhuldiging gouden exemplaren van wijlen Prins Claus, een mooie herinnering aan zijn liefhebbende vader. De rol van accessoires mag dan ook niet onderschat worden. De kleren maken de man, maar ook accessoires kunnen een koninklijke look maken of breken.

Voor gedetailleerde info over de mannelijke accessoires zoals het gilet, de schoenen, de stropdas, het pochet en de sieraden verwijzen wij graag naar het volledige artikel in het maartnummer 2017 van Royals.