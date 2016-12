De grote Royalsenquête 2016

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben een imagoprobleem. Dat blijkt uit de enquête die Royals liet uitvoeren. Op zowat elk vlak moet het Belgische koninklijke paar onderdoen voor zijn Nederlandse collega's. Filip en Mathilde komen professioneel over, vinden de respondenten, maar qua uitstraling is er nog werk aan de winkel. Toch is er ook goed nieuws voor het Belgische koningshuis. Prinses Elisabeth lijkt alle troeven in handen te hebben om uit te groeien tot een van de meest populaire prinsessen van Europa.

Intro

De voorbije drie jaar is er veel veranderd op koninklijk vlak. In Nederland, België en Spanje zit er een nieuwe koning op de troon. Willem-Alexander, Filip en Felipe hebben inmiddels de tijd gehad om hun eigen stempel te drukken. Ook de koninginnen varen duidelijk een andere koers dan hun voorgangsters. Daarnaast hebben ook de andere royals niet stilgezeten. Er vonden tal van huwelijken plaats met als gevolg een ware babyboom bij verschillende koningshuizen. Royals peilde bij 2500 Belgen, Nederlanders en Fransen hoe zij over de hoofdpersonen aan de Europese hoven denken. Uit deze enquête kwamen enkele opvallende tendensen naar voren.

1. Máxima topfavoriet

Als er een royal is die een handleiding voor haar collega's zou moeten schrijven, is het wel Koningin Máxima. Op zowat elk vlak scoort de Nederlandse koningin het hoogst. Ze laat hierbij haar eigen man en ook Prinses Beatrix een heel eind achter zich. Dat verschijnsel is natuurlijk in Nederland het duidelijkst: daar duiden zeven op de tien Nederlanders Máxima aan als hun favoriete vrouwelijke royal. Zij noemen haar professioneel en dicht bij het volk. Bovendien mag ze zich volgens de Nederlanders de knapste en meest glamoureuze van de drie nieuwe koninginnen noemen. Nochtans zouden uiterlijke kenmerken niet meer zo belangrijk zijn voor een koningin, menen veel respondenten. Een koningin moet tegenwoordig in de eerste plaats over een goed stel hersenen beschikken en sociaal geëngageerd zijn. En opvallend: ook bij de Belgen maakt Máxima indruk, hoewel ze daar natuurlijk concurrentie krijgt van Koningin Mathilde. De Belgische koningin is in eigen land de favoriete vrouwelijke royal van drie op de tien respondenten. Ook opmerkelijk is dat Mathilde in Frankrijk dubbel zoveel fans heeft als Máxima (20 % t.o.v. 10 %). In Nederland doet Mathilde het dan weer niet zo goed. En mag het verwonderen dat ook de Britse Hertogin Catherine stilaan een vaste waarde is geworden, zeker bij de jongeren? Helaas voor Prinses Charlene van Monaco: vijf jaar na haar huwelijk kan ze nog altijd niet overtuigen.

2. Wat is een goede koning/koningin?

Uiteraard vinden de Nederlanders ook hun eigen koning de meest bekwame van heel Europa. Een op de twee Nederlanders kiest voor Willem-Alexander, een op de vijf Belgen voor Filip. Diezelfde Belgen vinden trouwens ook dat Willem-Alexander een eigentijdser staatshoofd is dan hun eigen koning. Zesentachtig procent van de Nederlanders vindt Willem-Alexander mee met zijn tijd, net als 60 % van de Belgen. In eigen land kan Koning Filip rekenen op 41 % van de stemmen. Hoeft het gezegd dat dit bij zijn noorderburen absoluut niet zo is? Slechts 14 % van de Nederlanders vindt dat Filip mee is met zijn tijd.

De Queen staat bij de Belgen met stip op nummer 1 als het op professionalisme aankomt. Ook als er geen rekening wordt gehouden met nationaliteit voert de Britse Koningin Elizabeth de ranking aan. Maar liefst 36 % van de respondenten zette haar op de eerste plaats. Daarna volgt Willem-Alexander met 23 % en Filip met 14 %. De Spaanse Koning Felipe doet het eveneens goed, vooral bij de Fransen.

3. Dreamteams?

Ook als koppel halen Willem-Alexander en Máxima op elk vlak een uitstekend resultaat. De Nederlanders noemen hen een hedendaags ouderpaar dat met beide voeten op de grond staat en meeleeft met het volk. Zij zijn volgens zeven op de tien Nederlanders dan ook hét mooiste koningspaar van Europa. Dat vinden opvallend genoeg ook vier op de tien Belgen over de Nederlandse koning en koningin. Kate en William komen in België op de tweede plaats, gevolgd door Filip en Mathilde. Hen wordt verweten niet echt mee te zijn met hun tijd en vooral niet dicht genoeg bij de bevolking te staan. Dat is een pijnlijke vaststelling als je weet hoezeer het Belgische koningshuis zich inspant om naar het volk toe te komen. Opvallend: het Belgische koninklijke paar scoort vooral goed bij de Belgen die op de hoogte zijn van hun activiteiten. Felipe en Letizia kunnen als koppel op minder bewondering rekenen. Albert en Charlene mogen op hun beurt dan weer wat harder werken, als het van de respondenten afhangt.

4. Uit het oog, uit het hart?

Royals peilde ook naar de populariteit van overleden iconen. Hierbij valt op dat Prinses Diana vooral nog voortleeft bij de respondenten van middelbare leeftijd, terwijl de jongeren nog amper weten waar zij voor stond. Grace Kelly is bijna helemaal vergeten, behalve bij de oudere, vooral Franse, respondenten. Logisch als je weet dat Grace Kelly tot hun eigen generatie behoorde. En ook al kan een land veel van zijn koning of prins verdragen, sommige fouten worden niet vergeten. Zo kampt de gewezen Koning Juan Carlos nog altijd met het feit dat hij enkele jaren geleden op olifanten is gaan jagen. Koning Albert II wordt dan weer verweten dat hij zijn natuurlijke dochter niet erkent. En opvallend: 15 jaar na zijn dood zijn de streken van Prins Bernhard nog altijd een doorn in het oog van veel Nederlanders. Anderen hebben de ontrouw van Prins Charles tegenover Prinses Diana nog steeds niet verteerd. Van de vermeende fraude die de Spaanse Infante Cristina zou gepleegd hebben, liggen de Belgen, Nederlanders en Fransen dan weer niet wakker.

5. Kate boven

Uiteraard scoren ook de Britse royals hoog in de enquête. De helft van de respondenten noemt Hertogin Catherine als de mooiste bruid van de afgelopen vijf jaar. Zij heeft ook een grote impact op het imago en de status van het Britse koningshuis, vinden drie op de vier respondenten. Het zijn echter vooral de jongeren die vallen als een blok voor de echtgenote van Prins William. Prinses Madeleine maakte destijds als bruid grote indruk, vooral dan bij de oudere generatie. Haar populariteit stijgt zelfs naarmate de leeftijd van de respondenten toeneemt. Prinses Charlene kon met haar verschijning op haar huwelijksdag slechts een op de tien bekoren. Maar ook hier, wie beter geïnformeerd is, waardeert haar ook meer.

6. Toekomst

Als er een prins is die de uitslagen van onze Royalsenquête niet graag zal lezen, is het wel Prins Charles. Hoewel hij al tegen de 70 loopt, vindt de meerderheid dat Kroonprinses Victoria beter op het koningschap is voorbereid dan de Britse kroonprins. Een kwart van de respondenten verwacht wel dat hij het eerstvolgende nieuwe staatshoofd wordt. Toch vindt bijna de helft dat hij dan beter de fakkel meteen doorgeeft aan zijn zoon William. Maar zes op de tien is ervan overtuigd dat hij dat niet zal doen. Zijn moeder, de legendarische Koningin Elizabeth, mag zeker nog aanblijven, maar de helft vindt dat ze moet aftreden nu ze 90 is geworden. Vooral jongeren vinden dat zij op deze gezegende leeftijd nog niet aan aftreden moet denken.

7. Aanstormende generatie

En wie is de meest populaire jonge royal? Prins George van Groot-Brittannië natuurlijk. Met zijn hoge aaibaarheidsfactor laat hij zijn collega's zoals verwacht achter zich. Al wordt hij wel op de voet gevolgd door Prinses Elisabeth. De Belgische tienerprinses is volgens de respondenten zelfs beter gekleed dan George, wiens outfit telkens de wereldpers haalt. De Nederlanders vinden Prinses Alexia dan weer charmanter dan haar oudere zus Amalia. Toeval of niet, de tweede dochter van Willem-Alexander en Máxima lijkt het meest op haar mama. En met haar vier jaar loopt ook de kleine Estelle al flink in de kijker. Net als de Belgische Elisabeth wordt zij niet van de media afgeschermd. Dat gebeurt wel in Nederland, waar de koningskinderen slechts mondjesmaat in de pers verschijnen. En dat is ook duidelijk merkbaar in de enquête. Amalia scoort een pak minder goed dan haar ouders. Behalve in Nederland natuurlijk, waar ze door iedereen op handen gedragen wordt.

8. Andere opvallende zaken

In Nederland is al jaren heel wat te doen rond de zogenoemde 'Mediacode', die het verbiedt om privébeelden van de Oranjes te publiceren. Maar een mediacode of niet, de gewone sterveling is trouwens sowieso niet van plan om meteen beelden te nemen van een royal als hij die op straat tegenkomt. En nog dit: acht op de tien respondenten vinden dat een koninklijk of prinselijk paar tegenwoordig ook mag scheiden. Misschien een tip voor prinsessen en koninginnen die worstelen met huwelijksproblemen, want ook zij hoeven niet meer te doen alsof.

Besluit

Koning en koningin zijn is een moeilijk vak. Hoezeer je ook je best doet, als je niet genoeg in de picture komt, ben je gewoon niet gekend en worden je inspanningen niet voldoende naar waarde geschat, zeker buiten de landsgrenzen. Dat verschijnsel merken we vooral bij Koning Filip en Koningin Mathilde. Het Belgische koninklijke paar heeft de voorbije drie jaar vooral ingezet op inhoud. De verpakking was voor hen van minder belang. Dat is uiteraard een deugd, eigen aan de Belgen. Maar ondanks de verhoogde inspanningen van de entourage om de koninklijke activiteiten zo veel mogelijk in de media te brengen, komt hun boodschap nog niet genoeg over. Uiteraard ligt dat aan de aard van het beestje. Belgen zijn van nature introverter dan Nederlanders en zeker latino's zoals Koningin Máxima. Maar als Filip en Mathilde als ambassadeurs hun land nog beter willen promoten, zullen ze meer aan hun uitstraling moeten werken. Moeten ze daarom de Nederlanders kopiëren? Zeker niet. Dat zouden de Belgen ook niet pikken. Maar een beetje meer glamour vertonen en meer laten zien dat zij evengoed een hedendaags hardwerkend koningspaar zijn, zou wonderen kunnen doen voor hun imago. Misschien is dit werk voor professionele spindoctors?