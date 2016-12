Voor sommige stylisten is de gulden regel: hoe eenvoudiger u zich kleedt, hoe stijlvoller uw uitstraling. Dat is ook het motto van de Spaanse Koningin Letizia. In vergelijking met haar collega's heeft Koningin Letizia, net als Koningin Mathilde, maar een bescheiden juwelencollectie. Toch is er genoeg moois te vinden in Letizia's juwelenkistje. Een hedendaags diadeem bijvoorbeeld, naar verluidt een liefdesgeschenk van Koning Felipe.

Lees het volledige artikel in Royals Extra maart-april 2016.