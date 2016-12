De 10 geheimen van de methode Mathilde

Wat is het geheim van Koningin Mathilde? Al sinds haar huwelijk tot op vandaag is iedereen het ermee eens dat ze gemaakt is voor haar taak als koningin. Iets wat op zich nochtans niet vanzelfsprekend is. Wij peilden naar de tien geheimen van de methode Mathilde.

1. De glimlach van Mathilde

Doe eens de test en herbekijk alle mogelijke foto's van de koningin. Met uitzondering van dramatische omstandigheden tovert ze gelijk wanneer een perfecte glimlach tevoorschijn. De Koningin der Belgen weet dat voor de mensen die ze ontmoet het moment heel dierbaar is. En ook al schudt ze zelf honderden handen per week, elke handdruk moet uniek zijn. Ze wil iedereen de indruk geven dat dat ene moment perfect geslaagd was en bovendien onvergetelijk. Mathilde neemt hiervoor haar tijd. Ze stelt vragen maar ze kan vooral goed luisteren. En haar interesse is nooit gespeeld. Mathilde interesseert zich oprecht voor de anderen en haar glimlach is daar het beste bewijs van.

2. De stijl van Mathilde

Er is al zo veel gezegd en geschreven over de stijl van Mathilde. De Belgische koningin is zich ervan bewust dat ze niet enkel 'mooi' gekleed moet zijn. Ze is ook de mode-?ambassadrice van haar land en daarom waakt ze erover dat ze varieert in de keuze van haar ontwerpers, aangepast aan haar activiteit en aan de omstandigheden. Ze weet dat een verkeerde keuze soms zelfs een politiek debat kan opleveren. Ze lette hier vooral op tijdens de Blijde Intredes, toen ze pas koningin geworden was. Maar de koningin heeft natuurlijk ook haar lievelingsontwerpers. Iedereen kent haar unieke relatie met Edouard Vermeulen van het modehuis Natan. Haar stijl is klassiek. De koningin weet welke punten ze in de verf moet zetten, zoals haar benen. Ze houdt ook van accessoires die haar meer uitstraling geven.

3. Mama Mathilde

Je zal lang moeten zoeken om een koningin te vinden die meer 'mama' is dan Mathilde. Ook al bevindt ze zich aan de andere kant van de wereld, ze zal nooit nalaten haar kinderen te bellen. In tegenstelling tot de vorige koninginnen vergeet Mathilde nooit dat het moederschap haar belangrijkste taak is. Ze houdt zich persoonlijk bezig met hun opvoeding en bereidt hen langzaam voor op koninklijke activiteiten. Ze vertelt soms kleine geheimpjes aan de pers, zoals die keer dat ze verklapte dat haar kinderen haar 'Robocop' noemden na haar knieblessure. Haar kinderen begeleiden op hun levensweg is ook een goede manier om het contact met de realiteit niet te verliezen.

4. Echtgenote Mathilde

Elke keer als je met Mathilde praat, komt er een moment waarop ze zich omdraait en zich afvraagt waar haar man is. Ze wil - letterlijk - Koning Filip niet naar de kroon steken. Mathilde kent haar plaats, zoveel is zeker. Zij is niet het heersende staatshoofd van België, zij is slechts zijn echtgenote. Daar is ze altijd waakzaam voor. Maar ze engageert zich wel ten volle in haar koninklijke taken. Het is al vaak gezegd: Filip en Mathilde vormen een geoliede tandem die de dagelijkse taken mooi verdeelt. Mathilde is de grote liefde van Filip, maar zij is ook een plichtsbewuste echtgenote. Filip weet dat hij op haar kan rekenen. Mathilde is een van de grootste troeven van de kroon.

5. Mathilde en de pers

Het is een feit dat de relatie tussen het hof en de pers niet altijd van een leien dakje loopt, nergens ter wereld trouwens. Bij Filip en Mathilde verlopen de contacten anders dan bij hun voorgangers. Mathilde is voorstander van een open dialoog en aarzelt niet om zelf naar de journalisten te gaan als haar agenda dat toelaat. Toch zal ze erover waken om niet in de valstrikken van de populaire pers te trappen. Ze wil in de eerste plaats haar ervaringen delen met de media en ze volgt de publieke opinie op de voet. De commentaren van journalisten houdt ze goed in de gaten via de geschreven pers, radio, televisie en het internet. Meer dan eens hebben we journalisten ontmoet - en zeker niet enkel hofreporters - die werkelijk onder de indruk zijn van haar professionalisme.

6. Mathilde en de kroon

Mathilde neemt haar functie als koningin au sérieux. Niemand vergeet ooit de polemiek rond haar ?- vermeende - wil om Majesteit genoemd te worden. Het is geen enkel probleem om de echtgenote van de koning Mevrouw te noemen, maar je moet toegeven dat Mathilde luister bijgedragen heeft aan de functie. Net als Koning Filip is ze ervan overtuigd dat de koninklijke symboliek moet worden behouden om te blijven voortbestaan. Een koningin is geen politica, noch zangeres of televisiester. Door met koninklijke stijl aanwezig te zijn op zo veel evenementen, wil ze haar taak als koningin volledig belichamen.

7. Mathilde in het buitenland

In het buitenland is Mathilde de eerste ambassadrice van het koninkrijk België. Sinds de economische missies en nu ook met de staatsbezoeken na het aantreden van Koning Filip, is de hele wereld het werkterrein van Koningin Mathilde geworden. Of ze nu het woord neemt op de Verenigde Naties, ontwerpers ontmoet in Hongkong, of in hartje Ethiopië werkt voor Unicef, Mathilde is er als koningin. Ze beseft dat het voor een klein land als België belangrijk is om een 'gezicht' te hebben. Bij elk bezoek opent Koningin Mathilde deuren die anders gesloten zouden blijven.

8. Mathilde en haar aandachtspunten

In de loop der tijd is het duidelijker geworden welke aandachtspunten Mathilde echt raken. Het is soms verrassend om te zien dat ze meer geëngageerd is en minder conventioneel dan we zouden denken. Mathilde wil de stem zijn voor alle vrouwen ter wereld en getuigen voor de armsten en de meest nederigen. Ze verdedigt ook de rechten van het kind waar ook ter wereld en daarin wordt ze steeds meer bedreven. Nadat we haar al aan het werk gezien hebben in zo veel verschillende thema's, kunnen we verzekeren dat haar interesse niet geveinsd is. Mathilde zet zich met hart en ziel in voor de verschillende aandachtspunten die ze gekozen heeft.

9. Het geheugen van Mathilde

Het is een detail maar niettemin heel belangrijk: Mathilde heeft een olifantengeheugen. Doe maar eens de test op een grote receptie, de koningin vergist zich zelden. Ze herkent je heel snel, situeert je en past haar gesprek aan in functie van je persoon. Natuurlijk wordt Mathilde hierin gebriefd, maar je moet toegeven dat het geen sinecure is om al die mensen ook te onthouden. Met uitzondering van voetballers misschien... Maar ze heeft beloofd dat ze de volgende keer beter op haar fiches zal kijken, anders krijgt ze weer opmerkingen van haar kinderen hierover.

10. De generatie Mathilde

En dan willen we het nog hebben over haar leeftijd. Natuurlijk zit ze daar zelf voor niets tussen maar Mathilde had werkelijk de ideale leeftijd toen ze koningin werd. Ze is niet meer piepjong en had al veel meegemaakt: studies, professioneel leven, huwelijk, kinderen krijgen... Zij is de perfecte vertegenwoordigster van de hedendaagse vrouw in haar land, die tegelijk modern en klassiek is. Ze is in de fleur van haar leven, en verrast ook telkens weer. Maar zijn het niet alle punten samen die haar geheim uitmaken, het geheim van de zogenoemde methode Mathilde?