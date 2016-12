Mag het een wonder heten dat Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia onlangs schitterden op de eerste rij tijdens de nationale feestdag, omringd door hun al even schitterende kinderen? Want ja, het gezinsgeluk van hun kroost heeft ook het koninklijke paar weer dichter bij elkaar gebracht. Het gaat goed met de Zweedse monarchie en dat is de verdienste van de hele koninklijke familie.

Lees het volledige artikel in het augustusnummer 2016 van Royals.