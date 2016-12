Charlotte van Cambridge

Het lijkt of Prinses Charlotte met de dag mooier wordt! Over de hele wereld wordt er vertederd gekeken naar de foto's die Kensington Palace verspreid heeft naar aanleiding van de eerste verjaardag van de dochter van Kate en William. Het zijn opnieuw portretjes die mama Kate in april zelf gemaakt heeft in hun huis in Norfolk. Ongedwongen kiekjes van een schattige peuter die gelukkig nog niet in de gaten heeft dat ze de beroemdste eenjarige ter wereld is.

