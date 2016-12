Ronduit prachtig zijn de foto's die het Zweedse hof verspreid heeft van Prins Carl Philip en zijn kersverse gezin. Er zijn enkele officiële foto's in kleur en enkele minder formele kiekjes. Maar ze stralen zonder uitzondering tederheid en geluk uit. De beelden werden genomen binnen in het paleis en in de tuin. Ontdek het eerste fotoalbum van het gezinnetje van Prins Carl Philip.

