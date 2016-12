Buitenbeentjes

De meest originele koninklijke bruidsjurk mag zonder twijfel op naam van Prinses Mabel van Nederland geschreven worden. Het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf had voor de eigenzinnige Mabel een al even eigenzinnige bruidsjurk met 248 strikken, in verschillende groottes, ontworpen. Een team van vier mensen had meer dan 600 uren aan de jurk gewerkt. De japon lokte bij de ene bewonderende kreten uit, anderen vonden hem afschuwelijk. Het mag geen wonder heten dat deze jurk nauwelijks werd gekopieerd. Zelf omschreef Mabel de creatie als 'klassiek met een knipoog'.

Lees het volledige artikel in Royals Extra juli-augustus 2016.