Britse prins William geeft zeldzaam televisie-interview aan BBC

Het gesprek met BBC vond woensdag plaats, één dag voor de negentigste verjaardag van koningin Elizabeth II, van wie de prins zei dat ze "een echt rolmodel" is. In het interview benadrukte prins William zijn verantwoordelijkheden als troonopvolger zeer serieus te nemen, maar hij voegde daar aan toe dat het belangrijk is om "je eigen manier te vinden, en de verantwoordelijkheid op het juiste moment op te nemen".

Momenteel wil hij zich naar eigen zeggen vooral concentreren op zijn rol als vader en op zijn job als helikopterpiloot. William reageerde ook op de kritiek die afgelopen week in The Sun verscheen. Die tabloid had de prins "lui" genoemd, omdat hij in 2015 maar 122 officiële werkzaamheden opnam, tegenover 341 voor de koningin. "Ik zal in mijn leven nog vaak het onderwerp zijn van kritiek", aldus de prins. "Ik negeer dat niet volledig, maar ik lig er ook niet wakker van."

Donderdag wordt koningin Elizabeth negentig. Ze regeert al 63 jaar over het Verenigd Koninkrijk. Van een nakende troonsafstand is voorlopig nog geen sprake, al delegeert ze de jongste jaren wel meer taken aan William en zijn vader, prins Charles. Het gaat dan bijvoorbeeld om verre buitenlandse reizen. (Belga/NSK)