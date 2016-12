Botox en plastische chirurgie aan het hof Wie is voor, wie is tegen?

Herkenbaarheid is een sleutelwoord aan de koningshuizen. Het silhouet van Prinses Beatrix kunnen we allemaal wel uittekenen, en ook het uiterlijk van Koningin Mathilde lijkt in al die jaren onveranderd. Toch zien we steeds vaker dat royals voor een nieuwe look kiezen. De een zet de schaar in het haar, terwijl een ander juist kiest voor een spuitje in een beginnende rimpel.

Over het algemeen trekt vooral het uiterlijk van de jongere generatie de aandacht. Maar toen Koningin Paola kort na de troonswisseling met een nieuwe coupe verscheen, draaide alles even om haar. Het korte zilverwitte kapsel gaf de koningin een pittige look maar het werd tegelijkertijd ook als een statement gezien: een periode is afgesloten, tijd voor een nieuwe fase.

Een vast imago

Ingrijpende metamorfoses zijn ten paleize een uitzondering. De meeste royals blijven hun stijl trouw en veranderen in de loop der jaren enkel details aan hun look. Dat bewijst ook Koningin Mathilde. In de eerste jaren na haar huwelijk zagen we haar vooral met opgestoken kapsels, zoals de zogeheten 'Grace Kellyrol'. Dat kapsel veranderde met de tijd slechts minimaal. Het haar van Mathilde werd iets korter geknipt en minder vaak opgestoken, maar toch is haar coupe de afgelopen tien jaar amper gewijzigd. Alleen bij speciale gelegenheden zoals een staatsbanket treedt Mathilde buiten de bekende paden. Zo had ze tijdens het staatsbanket met de Nederlandse koninklijke familie opeens lange krullen, uiteraard met behulp van haarstukken. Bij werkbezoeken is het anders. Dan neemt Koningin Mathilde al jarenlang genoegen met een vakkundig geföhnde?coupe. Verzorgd, maar zeker niet verrassend. Imagoconsulente Jeanine Houben vindt dat jammer, want met haar gezichtsvorm zou de koningin veel kanten uit kunnen: 'Koningin Mathilde heeft de meeste kenmerken van een ovale gezichtsvorm. Het gezicht heeft een afgeronde kaaklijn en zachte ronde gelaatstrekken, maar is tegelijkertijd langer dan gemiddeld. Hierbij past een golvend kapsel met laagjes voor een vrouwelijk en elegant effect dat tevens ook haar natuurlijke en vriendelijke uitstraling benadrukt. Wat dat betreft doet Mathilde het goed. Maar haar boblijn met te lange lagen, rechte lijnen en te veel haarlak geven haar dan weer een wat stijve indruk. Klassiek is prima, maar ze moet uitkijken dat het niet al te deftig wordt.'

Vertrouwd

Net als Koningin Mathilde draagt ook Prinses Beatrix al jarenlang hetzelfde kapsel. Dat is eigenlijk een understatement, want reeds in de jaren 60 kreeg de prinses het kapsel aangemeten door niemand minder dan Alexandre de Paris, dé topkapper van dat moment. Hij adviseerde Prinses Beatrix om de basis van haar kapsel nooit te veranderen. Aan dat advies heeft ze zich tot op vandaag gehouden. Ergens begrijpelijk, want een metamorfose is niet altijd een goed idee. Een consistente look zorgt immers voor herkenbaarheid en dat is voor een staatshoofd geen overbodige luxe. Beatrix' beeltenis heeft jarenlang op muntstukken geprijkt. Met een wisselend kapsel zou haar silhouet nooit zo bekend en herkenbaar geworden zijn.

Een dergelijke look zorgt daarnaast ook voor betrouwbaarheid. En dat is natuurlijk onmisbaar voor elke koning of koningin. Imagoconsulente Jeanine Houben: 'Kleding spreekt een eigen taal. Verschillende aspecten hebben een invloed op de non-verbale boodschap van kleding: kleur, contrast, vorm en stofsoort, maar ook kapsel, lichaamshouding, stemgeluid en oogopslag zorgen ervoor dat er een beeld wordt gevormd, met andere woorden een imago. Door te kiezen voor bepaalde kleuren, contrasten en belijningen in je kleding kun je bijvoorbeeld communiceren dat je deskundig bent op een bepaald gebied, of dat je te vertrouwen bent. Beatrix heeft in haar regeerperiode met haar kledingkeuze laten zien dat zij stond voor betrouwbaarheid, integriteit en geloofwaardigheid. Dat communiceerde zij door een herkenbare kledingstijl te creëren, zonder verrassingen. Die stijl komt tot uiting in een consistent gebruik van hoogstaande kwaliteit van de stoffen, een vrij rechte belijning, neutrale kleuren en weinig poespas. Op die manier weten mensen waar ze aan toe zijn. Respect is het logische gevolg. De glitter en glamour bleef achterwege. Ik denk dat dit ook te maken had met de persoonlijkheid van Beatrix en waar zij voor stond: het koningshuis aanzien en betrouwbaarheid geven. Met de huidige goodwill ten opzichte van het koningshuis lijkt de generatie na Beatrix meer ruimte te hebben om te laten zien wie zij zijn als persoon. Máxima's persoonlijkheid en uitstraling laat veel meer gevoel voor glitter en glamour zien. Het is aan Máxima om daar balans in te brengen.'

Over balans gesproken: bij zijn inhuldiging wond Koning Willem-Alexander er al geen doekjes om. In zijn inhuldigingstoespraak liet hij weten dat hij dezelfde koers zou varen als zijn moeder. Het voornemen van de huidige Nederlandse koning blijkt niet alleen uit zijn manier van regeren, ook wat betreft zijn uiterlijk is de koning zijn woord nagekomen. Hij draagt al jaren dezelfde donkerblauwe pakken en combineert die meestal met lichtblauwe of gele dassen met een motiefje. Zijn tanden laat hij af en toe iets bleken, maar toch hebben we nog geen opvallende metamorfose gezien.'

Help de natuur een handje

Ook Koningin Máxima kiest liever voor subtiele aanpassingen. Haar gebit werd voor haar huwelijk in 2002 minimaal bijgewerkt door een Nederlandse toptandarts en ook haar kapsel wordt van tijd tot tijd heel subtiel iets bijgekleurd of bijgeknipt. Het verschil valt pas op als je de foto's van 2001 en 2016 even vergelijkt. Steeds vaker klinkt echter wel de vraag of Koningin Máxima gebruikmaakt van plastische chirurgie. Volgens kenners is dat niet het geval en foto's van Máxima incognito lijken dat te bevestigen. Photoshop en een goede maquillage kunnen soms veel vertekenen en verdoezelen.

Toch is botox zeker geen onbekend begrip bij de royals. Koningin Rania is al jaren een groot stijlicoon, maar moet behoorlijk wat overhebben voor haar mooie uiterlijk. Zo verscheen ze onlangs bijna onherkenbaar op de rode loper. Botox verdoezelt de rimpels, maar neemt ook vaak de expressie weg. Gelukkig trok het gezicht van Rania na een tijdje weer bij, maar botox werkt slechts een paar maanden, waardoor we haar in de toekomst ongetwijfeld vaker zullen zien met een wel heel gladgestreken gezicht.

Prinses Charlene draait, net als Rania, haar hand niet om voor een nieuwe look. Haar bovenlip is opgevuld en met haar kapsel zorgt ze elke keer weer voor een verrassing. Voor haar huwelijk had Charlene nog haar tot op de schouders, maar sinds kort heeft ze een stoere pixiecut. Het korte kapsel staat goed bij haar jukbeenderen en door haar lippen felrood aan te zetten creëert Charlene een geheel eigen look. Passend bij de glamour van Monaco én bij haar eigen voorkeuren.

Verrassend anders

Charlene is overigens niet de enige royal die in 2015 met een nieuw kapsel op de proppen kwam. Op 13 april 2015 zagen we Koningin Letizia nog met haar tot over haar schouders, een week later verscheen ze met een boblijn tijdens de uitreiking van de Women Magazine Awards. Een verrassing, maar niet voor de echte kenners. Koningin Letizia zet namelijk regelmatig de schaar in haar lokken en weet ook met een boblijn steeds weer verrassend voor de dag te komen. De ene dag kiest ze voor een gekrulde coupe, de andere dag wordt de stijltang gebruikt. Overigens heeft niet elke nieuwe look van Letizia een esthetisch doel. Zo liet ze in 2008 haar neus corrigeren, maar volgens het Spaanse hof had dit alles te maken met ademhalingsproblemen. Opmerkelijk, want ook haar kin zag er na de ingreep beduidend anders uit.

Stijlprinsessen

Ondanks de plastische chirurgie en wisselende kapsels blijft Letizia haar kledingstijl wel trouw. De zakelijke broekpakken van vroeger zien we nog steeds tijdens werkbezoeken en ook de klassieke jurken van bewerkte stoffen zijn nog steeds favoriet. Wat dat betreft doet Koningin Máxima het anders. Máxima droeg tijdens de periode voorafgaand aan haar huwelijk ook het liefst zakelijke broekpakken, maar inmiddels is haar look geëvolueerd tot een vrouwelijke stijl met opvallende accessoires. Zelfs tijdens zakelijke reizen blijven de broekpakken tegenwoordig thuis. Knielange jurken zijn favoriet, terwijl mantelpakjes vooral gedragen worden tijdens staatsbezoeken.

Iemand die qua stijl ook enorm veranderd is, is Prinses Mette-Marit. De Noorse schone was gewend aan spijkerbroeken en T-shirts, maar moest na haar verloving met Kroonprins Haakon op zoek naar deftige mantelpakjes en avondjurken. Het was even wennen, maar inmiddels heeft de prinses haar eigen stijl wel gevonden. Romantische avondjurken van Valentino zijn favoriet, terwijl ze overdag graag creaties draagt van Prada, Valentino en andere topontwerpers.

Metamorfose van de ziel

Als we het over metamorfoses hebben mogen we natuurlijk Kroonprinses Victoria niet vergeten. In 1997 worstelde de Zweedse prinses nog met anorexia, maar door de jaren heen is Victoria uitgegroeid tot een prachtige volwassen vrouw. Een natuurlijke en innerlijke metamorfose, maar ingrijpender dan alle nieuwe kapsels en cosmetische ingrepen bij elkaar. Het uiterlijk wordt niet voor niets de spiegel van de ziel genoemd. Voor sommige prinsessen is dit spiegelbeeld wellicht confronterend, maar voor Victoria is het verschil vooral een beloning van een jarenlange strijd.