Big in Japan

Het Koninklijk paleis ligt in hartje Tokio, de hoofdstad van Japan. Het bezoek aan het paleis en de ontvangst door de keizer en de keizerin vormden het meest protocollaire luik van het staatsbezoek. De keizer van Japan is het staatshoofd, maar hij regeert niet. Meer dan elders wordt deze onschendbare regel van de constitutionele monarchie toegepast in Japan, waar de keizer nochtans lange tijd werd beschouwd als een levende god. Akihito is de 125ste monarch van het land van de rijzende zon. Zijn familie koestert al drie generaties lang nauwe vriendschapsbanden met de Belgische koninklijke familie.

Een oude gerespecteerde keizer

Om hun gasten te verwelkomen kwamen de tengere Keizer Akihito en Keizerin Michiko naar het bordes van het paleis, recht tegenover het ereplein. De 82-jarige 'Tenno' (= keizer) heeft onlangs een taboe doorbroken door openlijk te insinueren dat hij zou willen aftreden. De conservatieve eerste minister Shinzo Abe is een strenge tegenstander maar de publieke opinie begrijpt de wens van de keizer. Achter hun diplomatieke glimlach in elkaars gezelschap is er dus een duidelijke patstelling tussen de twee hoogste machthebbers in Japan. De keizer voelt zijn leeftijd wegen, hij zou tijdens de laatste jaren van zijn leven nog van wat rust willen genieten en de troon doorgeven aan zijn zoon, Kroonprins Naruhito. Die is 56 jaar, even oud als Koning Filip dus. Terwijl Filip en Mathilde hun plechtige intrede maakten in Japan, was ook de Belgische politieke crisis voelbaar onder de delegatie. Wegens de moeilijke regeringsonderhandelingen rond de begroting kwam minister van Buitenlandse Zaken Reynders pas later aan in Japan. Koning Filip liet echter niets blijken. Trouwens, ook een Belgisch staatshoofd regeert niet.

Familiekwesties

In Tokio werden er uiteraard economische contracten ondertekend. Maar het was ook de plaats voor enkele protocollaire bezoeken. Op het programma stond een bezoek aan de tempel Shinto Nezu, waar de vorstenparen graag even uitrustten op een terras dat uitgeeft op een vijver met tal van majestueuze kois, de bekende Japanse karpers. Het hoogtepunt van het bezoek was uiteraard het staatsbanket, aangeboden door de keizer. In de gigantische feestzaal zaten aan de eretafel de voltallige keizerlijke familie en het Belgische koninklijke paar in galakleding. Dresscode:?white tie.

In zijn ontroerende toespraak maakte Keizer Akihito verschillende toespelingen op de Belgische dynastie. Hij noemde Leopold II, de tweede Koning der Belgen, die de eerste diplomatieke contacten met Japan onderhield. Hij sprak ook over Koning Boudewijn en Koningin Fabiola, die echte vrienden waren geweest. Koning Filip bracht op zijn beurt ook Leopold II ter sprake, die gefascineerd was door Japan en vlak bij het Kasteel van Laken een Japanse toren had laten bouwen. Filip zal ook nooit vergeten dat Keizerin Michiko speciaal naar Brussel was afgereisd om de begrafenis van Koningin Fabiola bij te wonen.

Filip in optima forma

Het is duidelijk dat de vriendschapsband tussen beide families geen schijn is. Het is een oprechte vriendschap, dat was aan heel wat details merkbaar. Terwijl Koning Filip in gesprek was met de keizer, nam Koningin Mathilde de arm vast van Keizerin Michiko. Iedereen had een brede glimlach op het gelaat, betuigde respect voor de ander en er werden familiale herinneringen opgehaald.

Koning Filip was in supervorm. Hij leek wat vermagerd en was duidelijk onder de indruk van de ontvangst die hem in Japan te beurt viel. Tijdens de contacten met de journalisten gaf hij een ontspannen indruk, wat niet altijd het geval is. Je voelde dat de Japanse cultuur hem aanspreekt. Ook Koningin Mathilde had de reis zorgvuldig voorbereid. Ze heeft de prachtige film 'The Tokio Delights' gezien en 'Lentesneeuw' van Mishima gelezen. Ze heeft er ook met haar kinderen over gepraat. Die waren uiteraard benieuwd naar de verre reis van hun ouders in een land dat voor hen onbekend is maar dat hen wel fascineert. Mathilde vertelde ook over haar zwak voor de Japanse keuken, iets wat we nog niet van haar wisten. Maar wie kan haar ongelijk geven? Op voorstel van de keizer voorzag het programma ook een uitstap naar Yuki. Daarnaast was er het traditionele banket, aangeboden door eerste minister Shinzo Abe. Andermaal zag Koningin Mathilde er betoverend uit. Constant veranderde ze van outfit en van ontwerper. Allemaal Belgische ontwerpers uiteraard: van de Brusselse Edouard Vermeulen, de Vlaamse Dries Van Noten, de Waalse Bernard Depoorter tot Esmeralda Ammoun. De hoeden waren van de Brusselse ontwerpster Fabienne Delvigne. En uiteraard werden er ook economische banden aangehaald, die de vorst na aan het hart liggen.

Belgische specialiteiten

Met de bekende Shinkansentrein, de Japanse trots, reisde het vorstenpaar in de richting van Nagoya. Die ochtend bevonden we ons in een Matsuzakayawinkel in de Sakaemachiwijk, die doet denken aan de bekende avenue Montaigne in Parijs of de Louizalaan in Brussel. Daar was een Belgische week georganiseerd met allerlei Belgische specialiteiten. En wie beter dan Koningin Mathilde kon er als ambassadrice fungeren voor de zwart-geel-rode producten? Het was een belangrijk evenement als men weet dat Japan de tweede grootste afzetmarkt van België buiten Europa is, na de Verenigde Staten. En dan spreken we over een omzet van 785 miljoen euro per jaar met een groei van 25 % over vijf jaar. Het meest populair zijn uiteraard de Belgische chocolade, de diepvriesfrieten en Belgische speciale bieren. Verzameld onder het label Food.be, doen de Belgische lekkernijen het zeer goed op de Japanse markt. In tal van winkels zijn inderdaad Godivachocolade of koekjes van Destrooper te koop. Koningin Mathilde wandelde van stand tot stand en liet zich inlichten over de geheimen van chocolade, zonder ervan te proeven weliswaar. Een vorstin moet aan de verleiding kunnen weerstaan en op haar lijn letten. Daarna ging ze door de grote lanen van de stad naar de voorstelling van een nieuw pakje voor Manneken Pis, een geschenk van België aan de stad en ondertussen een lokale trots geworden.

Muzikaal cadeau

Tijdens een staatsbezoek wordt er gegeven en gekregen. België wilde zijn gastheer en -vrouw bedanken met een concert in de bekende Kioi Hall. De hele keizerlijke familie woonde het afscheidsconcert bij. Als eerbetoon aan de keizerin hadden Filip en Mathilde ervoor gezorgd dat er ook een muziekstuk werd gebracht dat de keizerin zelf had gecomponeerd. 's Anderendaags reisde de delegatie naar Osaka, de laatste halte van het staatsbezoek. In het theater Ohtsuki Noh woonde het Belgische koninklijke paar een traditioneel toneelstuk bij. Ze maakten ook kennis met de bekende drummer Mishima Gentaro. Deze dag stond duidelijk in het teken van de muziek. België had ook nog een muzikale verrassing in petto met een concert van Jef Neve en Melanie De Biasio.

De reis werd afgesloten met een informeel gesprek tussen het Belgische koningspaar en de meegereisde journalisten. Het is protocollair niet toegestaan om te vertellen wat de koning en de koningin ons toevertrouwd hebben. Maar we verklappen geen staatsgeheim als we zeggen dat Filip en Mathilde heel tevreden waren over de reis. Niet alleen op economisch vlak was het bezoek een succes geweest maar ze vonden het ook een genoegen om af en toe deel te mogen nemen aan het Japanse leven. Zeker de punctualiteit en de netheid van de Japanse treinen zal iedereen bijblijven, wij zijn in België iets anders gewoon. 's Anderendaags zouden we terug naar België reizen, maar ongetwijfeld zullen de vorsten van de twee zo ver uiteenliggende landen contact blijven houden. Uiteindelijk is diplomatie ook gesteund op persoonlijk contact. Dat het Belgische koningspaar zo goed bevriend is met het Japanse keizerlijke paar, daar kunnen we alleen maar voordeel uit halen.

Na de agenda met de verschillende activiteiten van het koninklijke paar in Japan, vindt u hieronder ons ABC met interessante weetjes die vooral gericht zijn op mode.

ABCouture

Een staatsbezoek is altijd de ideale gelegenheid om eens flink uit te pakken met nieuwe creaties. Voor haar bezoek aan Japan deed Koningin Mathilde een beroep op vertrouwde ontwerpers als Edouard Vermeulen van Natan en Dries Van Noten, maar ook op de jonge Waalse ontwerper Bernard Depoorter, van wie ze eerder al een jurk droeg op de nationale feestdag, en de vrij onbekende Esmeralda Ammoun, een ontwerpster uit Kraainem met Libanese roots. Opvallend aan deze ontwerpster is dat ze zelf naait. Tijdens het bezoek van de Jordaanse Koningin Rania aan ons land droeg Mathilde ook een creatie van haar hand. De ontwerpers moesten zich wel aan een aantal regels houden voor de kleding van de koningin. Gele en witte ensembles konden niet. Wit is immers de rouwkleur in Japan, geel is dan weer een heilige kleur en de kleur van Keizer Akihito. Wat er ook niet in de koffer mocht? 'Té hoge hakken', verklapt de ontwerper van Natan. 'Japanners zijn kleine mensen en het contrast met de koningin zou te groot zijn.' Mathilde meet ongeveer 1 meter 75 cm en is tegenover de gemiddelde Japanner al vrij groot. De koningin moet tijdens het bezoek ook meermaals buigen, zo wil de Japanse traditie uit respect, en dat is geen sinecure met stiletto's.

DEntourage

Een staatsbezoek is teamwerk. De koninklijke entourage bestaat uit een 30-tal personen. Bodyguards, mensen van de dienst protocol en veiligheid, adviseurs van de koning en de koningin... De persdienst, onder leiding van Pierre-Emmanuel De Bauw, moet ervoor zorgen dat journalisten hun werk kunnen doen, en beantwoordt zo veel mogelijk alle door hen gestelde vragen. Tijdens de laatste jaren van Alberts koningschap was er ook steevast een arts mee op staatsbezoek, maar bij Filip is dat niet het geval.

FGHIJKapper

Toen Mathilde nog prinses was, durfde ze tijdens buitenlandse missies haar haar nog weleens toe te vertrouwen aan een lokale kapper, maar tijdens dit staatsbezoek had de koningin haar persoonlijke kapper, Frédéric Van Espen, bij die ervoor zorgde dat de koningin er altijd onberispelijk uitzag.

LMNOProtocol

Het ene land is al soepeler dan het andere als het om koninklijke bezoekers gaat. Vanwege de haast goddelijke status van de Japanse keizer wordt het 'gewone volk' zo veel mogelijk op afstand gehouden. De Kunaicho, het Agentschap van de Keizerlijke Hofhouding, wordt weleens 'de grootste verschrikking voor iedere journalist' genoemd, omdat er duizend-en-een regeltjes zijn die moeten verhinderen dat men te dicht bij de keizer en zijn hofhouding komt.

QRSTiara

Tijdens een staatsdiner in het Japanse Tokio droeg Koningin Mathilde een opvallende tiara. Het hoofdjuweel, een erfstuk van Koningin Fabiola, is bezet met maar liefst 200 diamanten. Mathilde combineerde het Wolfers-diadeem met diamanten oorbellen en een jurk van Dries Van Noten, rijkelijk geborduurd met goudkleurige pailletten en staafjes.

UVWX-factor

Ondanks alle voorbereidingen kun je verrassingen niet uitsluiten. Het vliegtuig waarmee Koning Filip en Koningin Mathilde na het staatsbezoek aan Japan terugvlogen naar België, werd afgeleid naar Hohhot in China. Dit gebeurde wegens hevige wind boven de luchthaven van de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar, waar de Airbus A321 een tussenlanding zou maken. De daling, die al was ingezet, werd afgebroken. Na de tussenstop in China vloog het toestel toch naar Mongolië, waar het rond 15.45 uur opnieuw vertrok. De koninklijke terugreis uit Tokio duurde uiteindelijk 23 uur, vijf uur langer dan gepland.