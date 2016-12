69 procent van de Belgen heeft vertrouwen in koning Filip, 77 procent tevreden over koninklijke reactie op aanslagen

Dat blijkt uit een peiling van Ipsos die werd uitgevoerd in het kader van een uitzending zaterdag op RTL-TVi naar aanleiding van de duizendste dag van het koningschap van Filip.

Elf procent van de respondenten stelt hun volledige vertrouwen in de koning, 58 procent geeft aan eerder vertrouwen te hebben in de vorst. Omgekeerd heeft 21 procent eerder geen vertrouwen terwijl 10 procent zegt absoluut geen vertrouwen te hebben.

Een totaal vertrouwen in de Belgische koning is er vooral in de leeftijdscategorie van 55-70 jaar (13 procent), bij de 16- tot 34-jarigen gaat het om slechts 9 procent.

Brusselaars meest vertrouwen

Het grootste vertrouwen in de koning is er bij de Brusselaars, met 20 procent van de ondervraagden die zegt een totaal vertrouwen te hebben, tegenover 8 procent in Vlaanderen en 13 procent in Wallonië.

Aanslagen

Zowat 77 procent van de ondervraagden Belgen vindt dat het koninklijk paar heel goed of eerder goed heeft gereageerd op de aanslagen in Brussel op 22 maart.

Het koningspaar heeft volgens 16 procent van de Belgen zeer goed gereageerd, 60 procent vond de reactie van de koning en de koningin eerder goed. Bij 18 procent wordt dat eerder slecht en 5 procent is niet te spreken over de reactie van het vorstenpaar. Het zijn vooral de 55- tot 70-jarigen die lovende woorden hebben voor de reactie van Filip en Mathilde (22 procent tegenover 11 procent in de categorie 16-34 jaar).

Voor de peiling werden tussen 8 en 12 april 1.069 Belgen van 16 tot 70 jaar ondervraagd.

